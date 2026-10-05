В компанию пришла проверка: как подготовиться и не создать нарушения своими руками

Для бизнеса проверка опасна не только тем, что контролирующий орган может найти нарушение. Не меньше рисков компания создает сама, когда в спешке начинает собирать документы, давать несогласованные пояснения и срочно «исправлять» прошлые периоды.
Как адвоката меня при любой проверке в первую очередь интересуют не эмоции руководителя и не объем папок, которые запрашивает инспектор, а три вещи: что именно проверяют, за какой период и какие документы действительно подтверждают позицию компании.
Именно поэтому подготовка к проверке должна начинаться не с копирования архива, а с короткого внутреннего аудита.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в судах, сопровождаю проверки государственных органов, административные споры и защиту компаний при привлечении к ответственности.
Какая проверка пришла: сначала определяем правила игры
Это первый вопрос, который я задаю клиенту.
Налоговая, трудовая инспекция, Роспотребнадзор, Роскомнадзор, пожарный надзор и антимонопольный орган проверяют совершенно разные блоки и действуют по разным процедурам.
Поэтому нельзя использовать один универсальный шаблон поведения.
Кто проверяет
На что обычно смотрят
ФНС
налоги, расходы, сделки, контрагенты
ГИТ
трудовые договоры, зарплату, увольнения, охрану труда
Роспотребнадзор
права потребителей, маркировку, информацию для клиентов
Роскомнадзор
персональные данные и документы по их обработке
МЧС
пожарную безопасность
ФАС
закупки, конкуренцию, рекламу, отдельные договорные практики
Первое, что я проверяю, — основания контрольного мероприятия и его пределы. Это сразу показывает, что действительно нужно готовить, а что к проверке отношения не имеет.
Главная ошибка бизнеса: передать инспектору больше, чем он запросил
Руководитель часто рассуждает так: чем больше документов дадим, тем лучше покажем открытость компании.
На практике это может работать наоборот.
Дополнительный документ может открыть совершенно новый блок вопросов, который изначально вообще не проверялся.
Поэтому моя позиция простая: компания должна быть открытой, но не избыточной.
Если запрошены документы по одному трудовому спору, нет необходимости добровольно передавать кадровые материалы по всему штату за три года.
Как я разбираю требование инспектора
Не по принципу «есть документ или нет», а по четырем категориям.
Документ есть и он безопасен
Проверяем содержание и передаем.
Документ есть, но в нем потенциальная проблема
Сначала оцениваем риск и только потом готовим пояснение.
Документа нет, но он и не обязан быть
Это нужно спокойно объяснить.
Документа нет, хотя обязанность была
Здесь уже необходимо решить, как корректно устранить нарушение и как отвечать проверяющему.
Такая классификация сильно снижает хаос внутри компании.
Что меня как адвоката интересует до первого ответа проверяющему
Я всегда смотрю, нет ли противоречий между документами.
Это один из самых частых источников проблем.
Например, в штатном расписании одна должность, в трудовом договоре другая. В табеле указана работа, но в системе прохода сотрудника в этот день не было. В договоре с контрагентом одна цена, а в закрывающих документах другая.
Само нарушение иногда бывает незначительным, но несостыковки создают впечатление, что компания плохо контролирует свои документы.
Нужно ли срочно исправлять документы во время проверки
Смотря что имеется в виду под исправлением.
Техническую ошибку можно корректно исправить. Но создавать задним числом документы, которых раньше не существовало, крайне опасно.
Если локальный акт реально принят сегодня, он должен быть сегодняшним. Попытка показать, что он существовал год назад, может создать уже отдельный вопрос о достоверности.
Я гораздо спокойнее отношусь к понятному и объяснимому пробелу, чем к документу с сомнительной историей появления.
Кто должен общаться с инспектором
Лучше определить одного ответственного.
Когда проверяющий задает одинаковый вопрос директору, бухгалтеру, кадровику и начальнику отдела, а получает четыре разных ответа, это почти всегда создает дополнительные проблемы.
Поэтому до проверки стоит определить, кто:
получает требования;
собирает документы;
дает официальные пояснения;
контактирует с контролирующим органом.
Остальные сотрудники должны понимать, к кому перенаправлять вопросы.
Можно ли давать устные пояснения
Можно, но я бы относился к ним осторожно.
Устная фраза сотрудника иногда потом превращается в формулировку в акте проверки.
Если вопрос сложный или касается спорной ситуации, лучше взять время и дать письменный ответ после проверки документов.
Особенно это касается причин нарушений, внутренних процессов и действий конкретных должностных лиц.
Что делать, если инспектор просит объяснения сотрудника
Сначала понять, в каком статусе и по какому вопросу.
Как адвоката меня здесь интересует, что именно сотрудник лично знает, а что он собирается пересказать со слов других людей.
Не нужно готовить человека к «правильному ответу». Нужно помочь ему отделить факты от предположений.
Это особенно важно при трудовых и налоговых проверках.
Как подготовить документы к передаче
Мне нравится простой реестр.
№
Документ
Период
Передан
Комментарий
1
Трудовой договор
2026
Да
копия
2
Табель учета
сентябрь 2026
Да
без замечаний
3
Положение
—
Нет
отдельный акт не принимался
4
Приказ
август 2026
Да
прилагается
Это удобно и для компании, и для последующей защиты.
Если спор возникнет через несколько месяцев, будет понятно, что именно передавалось проверяющему.
Что делать, если уже нашли нарушение
Не паниковать и не пытаться скрыть его.
Нужно понять три вещи: можно ли нарушение устранить сейчас, влияет ли устранение на ответственность и как правильно зафиксировать действия компании.
Для многих контролирующих органов имеет значение, что бизнес не игнорировал проблему, а принял меры после ее выявления.
Но важно не путать устранение нарушения с признанием всех выводов инспектора.
Нужно ли спорить с каждым замечанием
Нет.
Если нарушение очевидное и небольшое, иногда эффективнее его устранить, чем вести длинный спор.
Но если вывод инспектора влияет на крупный штраф, лицензию, деятельность компании или создает опасный прецедент, позицию нужно защищать сразу.
Как адвоката меня всегда интересует не только конкретный штраф, но и что этот вывод будет означать для бизнеса дальше.
Иногда принципиальный спор оправдан именно по этой причине.
Что проверить после получения акта проверки
Это отдельный этап.
Нельзя ограничиваться чтением итоговой страницы.
Я обычно сверяю:
факт → документ → вывод инспектора → норма закона → последствие.
Очень часто спор возникает не из-за самого факта, а из-за неправильной юридической квалификации.
Компания могла действительно допустить определенное действие, но это еще не означает, что оно нарушает именно ту норму, которую указал контролирующий орган.
Когда нужно готовить возражения
Не после постановления о штрафе, а сразу после получения акта или иного документа, если процедура позволяет представить возражения.
Чем раньше изложена позиция компании и приложены документы, тем меньше риск, что спорная версия проверки закрепится как единственная.
Письменные возражения также становятся основой для дальнейшего административного или судебного обжалования.
Мой алгоритм при проверке юридического лица
Если коротко, я бы выстроил работу так:
определить предмет проверки → проверить полномочия и сроки → провести внутренний аудит → назначить ответственного → передавать только относящиеся документы → фиксировать все переданное → давать согласованные пояснения → анализировать акт → своевременно подавать возражения.
Такая последовательность позволяет компании не действовать хаотично.
Практический вывод
Для юридического лица проверка начинается не в момент, когда инспектор уже нашел нарушение, а в момент получения первого требования.
Как адвоката меня в таких делах больше всего интересуют три вопроса: что именно контролирующий орган имеет право проверить, что реально подтверждают документы компании и какие новые риски может создать сам ответ бизнеса.
Если эти вопросы проработаны заранее, проверка становится гораздо более управляемой.