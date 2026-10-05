В компанию пришла проверка: как подготовиться и не создать нарушения своими руками

Для бизнеса проверка опасна не только тем, что контролирующий орган может найти нарушение. Не меньше рисков компания создает сама, когда в спешке начинает собирать документы, давать несогласованные пояснения и срочно «исправлять» прошлые периоды.

Как адвоката меня при любой проверке в первую очередь интересуют не эмоции руководителя и не объем папок, которые запрашивает инспектор, а три вещи: что именно проверяют, за какой период и какие документы действительно подтверждают позицию компании.

Именно поэтому подготовка к проверке должна начинаться не с копирования архива, а с короткого внутреннего аудита.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в судах, сопровождаю проверки государственных органов, административные споры и защиту компаний при привлечении к ответственности.