Сотрудник работает на конкурентов в свободное время: когда работодатель вправе вмешаться

Для собственника бизнеса ситуация выглядит очевидно конфликтной: днем сотрудник работает в одной компании, вечером помогает ее прямому конкуренту. Но само по себе это еще не означает нарушение.

Обычный работник вправе распоряжаться свободным временем и работать по совместительству. Поэтому запретить ему любую деятельность у конкурента только потому, что работодателю это не нравится, обычно нельзя. Реальные рычаги появляются тогда, когда вторая работа начинает затрагивать обязанности перед основным работодателем.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в судах, сопровождаю трудовые споры со стороны работодателей, конфликты с сотрудниками и защиту коммерческой информации.