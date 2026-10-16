Сотрудник работает на конкурентов в свободное время: когда работодатель вправе вмешаться

Для собственника бизнеса ситуация выглядит очевидно конфликтной: днем сотрудник работает в одной компании, вечером помогает ее прямому конкуренту. Но само по себе это еще не означает нарушение.
Обычный работник вправе распоряжаться свободным временем и работать по совместительству. Поэтому запретить ему любую деятельность у конкурента только потому, что работодателю это не нравится, обычно нельзя. Реальные рычаги появляются тогда, когда вторая работа начинает затрагивать обязанности перед основным работодателем.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в судах, сопровождаю трудовые споры со стороны работодателей, конфликты с сотрудниками и защиту коммерческой информации.
Может ли сотрудник работать у конкурента по совместительству
Для большинства работников прямого общего запрета нет.
По Трудовому кодексу сотрудник вправе заключать трудовые договоры о работе по совместительству с другими работодателями в свободное от основной работы время.
Поэтому условие трудового договора вроде:
«Работнику запрещено работать у любых конкурентов работодателя»
само по себе не дает компании гарантированного права уволить человека за нарушение такого запрета.
Отдельные ограничения установлены законом для специальных категорий работников. Кроме того, особые правила действуют, например, для руководителя организации.
Когда работа на конкурента становится проблемой
Работодатель получает основания для вмешательства, если сотрудник нарушает конкретные обязанности перед компанией.
Типичные ситуации:
Что делает сотрудник
В чем риск
Передает клиентскую базу конкуренту
Разглашение защищенной информации
Отдает конкуренту цены и коммерческие условия
Нарушение режима коммерческой тайны
Уводит клиентов во время рабочего дня
Неисполнение трудовых обязанностей
Использует оборудование работодателя
Использование имущества компании в чужих интересах
Копирует внутренние документы
Возможное разглашение конфиденциальной информации
Работает на конкурента в оплачиваемое рабочее время
Нарушение трудовой дисциплины
То есть спор лучше строить не вокруг самого факта второй работы, а вокруг конкретного нарушения.
Можно ли уволить сотрудника за работу у конкурента
Только самого факта работы у конкурента обычно недостаточно.
Для дисциплинарного взыскания работодателю нужно доказать нарушение трудовой обязанности, предусмотренной законом, трудовым договором, должностной инструкцией или локальными актами.
Например, если сотрудник обязан соблюдать режим коммерческой тайны и доказано, что он передал конкуренту защищенную информацию, последствия могут быть значительно серьезнее, вплоть до увольнения при наличии предусмотренных законом оснований.
Но формула «он работает у наших конкурентов, поэтому мы его увольняем» для суда выглядит значительно слабее.
Как защитить коммерческую тайну от передачи конкурентам
Здесь компании нужно позаботиться о документах заранее.
Недостаточно написать в договоре, что «вся информация является конфиденциальной». Если бизнес хочет ссылаться именно на режим коммерческой тайны, этот режим необходимо реально организовать.
Нужно определить перечень защищаемой информации, установить порядок доступа, ознакомить сотрудников с правилами, контролировать носители и обозначать документы в предусмотренных случаях.
Если этого не сделано, после конфликта доказать нарушение гораздо сложнее.
Что делать, если сотрудник передает конкуренту клиентскую базу
Сначала нужно зафиксировать доказательства.
Это могут быть:
корпоративная переписка;
журналы доступа;
выгрузки из CRM;
пересылка файлов;
сведения о скачивании документов;
письма клиентов;
данные служебной проверки.
Сразу увольнять сотрудника на основании слухов рискованно. Работодатель должен соблюдать процедуру применения дисциплинарного взыскания и запросить письменные объяснения.
Если компании причинены реальные убытки, отдельно оценивается возможность их взыскания.
Можно ли запретить сотруднику общаться с клиентами после увольнения
Для обычного работника установить полноценный западный non-compete по принципу «два года не работать у конкурентов» в российском трудовом праве крайне проблематично.
Конституционное право на свободный труд нельзя отменить условием трудового договора.
Поэтому бизнесу эффективнее защищать не сам рынок труда, а конкретные активы:
коммерческую тайну, базы клиентов, документы, результаты интеллектуальной деятельности и конфиденциальную информацию.
Особые правила для директора компании
С руководителем организации ситуация отличается от обычного сотрудника.
Для работы по совместительству у другого работодателя руководителю необходимо учитывать специальные требования статьи 276 ТК РФ, включая получение разрешения уполномоченного органа или собственника в предусмотренных законом случаях.
Кроме того, действия директора в интересах конкурирующей компании могут создавать уже не только трудовой, но и корпоративный спор, особенно если обществу причинены убытки.
Что работодателю делать до конфликта
Лучше заранее проверить три блока документов:
Трудовые договоры и должностные инструкции.
Положение о конфиденциальной информации и коммерческой тайне.
Порядок доступа сотрудников к клиентской базе и внутренним данным.
Сам запрет «не работать на конкурентов» дает бизнесу гораздо меньше защиты, чем правильно оформленный режим информации и понятные обязанности работника.
Если сотрудник действительно помогает конкуренту за пределами рабочего времени, вопрос нужно ставить не так: «можем ли мы запретить ему вторую работу?»
Гораздо полезнее выяснить: использует ли он для этой работы клиентов, информацию, имущество или рабочее время основной компании. Именно здесь у работодателя появляются реальные основания для защиты своих интересов.