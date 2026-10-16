Бизнес использует фотографии и тексты с чужих сайтов: как возникают требования о компенсации

Для интернет-магазина или корпоративного сайта скопировать фотографию кажется мелочью. Изображение находится в открытом доступе, подписи автора нет, такое же фото используют десятки продавцов. Через несколько месяцев компания получает претензию с требованием удалить контент и выплатить компенсацию.

Самая опасная ошибка в такой ситуации — считать, что все опубликованное в интернете можно использовать бесплатно.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю споры об авторских правах, компенсации за фотографии, тексты и другой контент.