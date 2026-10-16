Бизнес использует фотографии и тексты с чужих сайтов: как возникают требования о компенсации

Для интернет-магазина или корпоративного сайта скопировать фотографию кажется мелочью. Изображение находится в открытом доступе, подписи автора нет, такое же фото используют десятки продавцов. Через несколько месяцев компания получает претензию с требованием удалить контент и выплатить компенсацию.
Самая опасная ошибка в такой ситуации — считать, что все опубликованное в интернете можно использовать бесплатно.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю споры об авторских правах, компенсации за фотографии, тексты и другой контент.
Можно ли брать фотографии с чужих сайтов
По общему правилу фотография охраняется авторским правом. То, что изображение свободно открывается через поисковик или опубликовано на сайте, само по себе не дает другому бизнесу право разместить его у себя.
Для законного коммерческого использования обычно нужно соответствующее основание: например, договор с правообладателем, лицензия или условия ресурса, разрешающие такое использование.
Фраза «мы нашли фотографию в интернете» от ответственности не освобождает.
Что с описаниями товаров и текстами
С текстами ситуация зависит от конкретного материала.
Оригинальная статья, обзор, инструкция, рекламное описание или другой результат творческого труда может охраняться авторским правом. При этом сами факты, идеи и общедоступная информация авторским правом не монополизируются.
Поэтому одно дело — самостоятельно написать описание товара по его характеристикам. Другое — скопировать с сайта конкурента несколько абзацев практически без изменений.
Чем больше совпадений в оригинальной форме изложения, тем выше риск претензии.
Кто может потребовать компенсацию
Не обязательно сам фотограф или автор текста.
Права могли быть переданы:
работодателю автора;
фотобанку;
издательству;
агентству;
другой компании;
приобретателю исключительного права.
Поэтому после получения претензии сначала нужно проверить, действительно ли заявитель обладает тем правом, нарушение которого он предъявляет бизнесу.
Нужно ли правообладателю доказывать убытки
При требовании компенсации за нарушение исключительного права правообладатель может использовать предусмотренный ГК РФ механизм компенсации вместо доказывания конкретного размера убытков.
Именно поэтому даже бесплатное размещение чужого изображения может привести к денежным требованиям.
Аргумент «мы ничего на этой фотографии не заработали» сам по себе проблему не решает.
От чего зависит размер компенсации
Сумма не должна восприниматься как автоматически установленная самим правообладателем.
При споре имеют значение обстоятельства нарушения: количество объектов, характер использования, длительность размещения, поведение нарушителя и другие обстоятельства.
Если в претензии указана крупная сумма, ее нужно проверять, а не сразу оплачивать.
Особенно важно понять, что правообладатель считает отдельными нарушениями. Несколько изображений или способов использования способны серьезно увеличить размер требований.
Какие доказательства собирает правообладатель
Обычно фиксируется сам факт размещения контента.
В споре могут использоваться:
Доказательство
Что подтверждает
Скриншоты сайта
Размещение фотографии или текста
Протокол нотариального осмотра
Содержание страницы на конкретную дату
Архивные данные
Более раннее размещение
Исходники фотографии
Связь произведения с автором
Договор передачи прав
Полномочия правообладателя
Простое удаление изображения после получения претензии поэтому не означает, что доказательства исчезли.
Что делать, если пришла претензия за фотографию
Первое — не признавать нарушение автоматически.
Нужно проверить:
кому принадлежат права → какой объект использован → где и когда он размещался → есть ли у компании законное основание использования → как рассчитана компенсация.
После этого уже решать, имеет ли смысл договариваться либо спорить с самим фактом нарушения или размером требований.
Удалить спорный контент обычно разумно, если права на него подтвердить невозможно, но это не заменяет юридического ответа на уже предъявленную претензию.
А если фотографию прислал поставщик
Это очень распространенная ситуация у интернет-магазинов.
Поставщик передает карточку товара вместе с фотографиями, продавец размещает их на своем сайте, а затем появляется фотограф и требует компенсацию.
Сам факт получения файла от поставщика еще не гарантирует наличие права на его использование.
Поэтому в договоре с поставщиком полезно отдельно закреплять, что он вправе передавать соответствующие материалы для коммерческого использования и отвечает за нарушение прав третьих лиц.
Можно ли указать автора и продолжить использовать фото
Не всегда.
Указание имени автора не заменяет разрешение на использование произведения. Авторство и исключительное право — разные вопросы.
Поэтому подпись под фотографией «Фото: Иван Иванов» сама по себе не делает размещение законным.
Как бизнесу проверить сайт до получения претензии
Самые рискованные разделы обычно легко обнаружить:
карточки товаров;
блог;
новости;
лендинги;
отзывы с чужими фотографиями;
изображения, скачанные из поиска;
тексты конкурентов.
Для каждого материала желательно понимать его происхождение и основание использования.
Особенно осторожно стоит относиться к старым сайтам, которые несколько лет наполняли разные сотрудники и подрядчики. После их ухода компания остается владельцем сайта и первой получает претензию.
Как снизить риск требований о компенсации
Рабочее правило для бизнеса достаточно простое: если невозможно объяснить, откуда взялось изображение или текст и почему компания вправе его использовать, такой контент лучше проверить до возникновения спора.
Собственные фотографии, лицензированные изображения и самостоятельно подготовленные тексты обычно обходятся значительно дешевле, чем последующая защита по иску о нарушении авторских прав.