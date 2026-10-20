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Андрей Мильский
Учет доходов
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Компания получила оплату от третьего лица: какие риски возникают и как правильно оформить документы

Деньги по договору поступили не от самого покупателя или заказчика, а от другой компании или физлица? Разбираем, можно ли принять такой платеж, какие риски возникают для бизнеса и как оформить документы, чтобы потом не спорить о возврате денег и погашении долга.

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Для бизнеса оплата от третьего лица обычно выглядит удобно: контрагент просит принять деньги от другой компании, платеж приходит, задолженность закрывается. Но если документы оформлены неясно, позже может возникнуть спор о том, чей именно долг был погашен и почему компания вообще получила эти деньги.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю договорные споры, расчеты между компаниями и взыскание задолженности.

Можно ли оплатить договор за другую компанию

Да, в коммерческих отношениях обязательство по оплате может быть исполнено третьим лицом.

Например, ООО «А» должно поставщику 1 млн рублей, но деньги перечисляет ООО «Б» с указанием, что платит за ООО «А» по конкретному договору.

Для получателя важно, чтобы из платежа было понятно, за кого и по какому обязательству перечислены деньги.

Что писать в назначении платежа

Чем точнее назначение, тем меньше риск будущего спора.

Хорошая формулировка:

Оплата за ООО «А» по договору поставки № 15 от 01.10.2026, счет № 40 от 10.10.2026, в счет погашения задолженности.

Плохая:

Оплата по договору.

Если у получателя несколько контрагентов и несколько обязательств, расплывчатое назначение может создать проблему с зачетом платежа.

Какие документы лучше получить

Одного платежного поручения иногда недостаточно.

Полезно иметь:

  • письмо должника с просьбой принять оплату от третьего лица;

  • письмо самого плательщика;

  • реквизиты договора;

  • указание суммы и обязательства;

  • при необходимости соглашение между должником и плательщиком.

Главная задача — подтвердить, что платеж не был случайным и действительно направлялся на погашение конкретного долга.

Чем опасна оплата без понятного основания

Самый неприятный сценарий возникает позже.

Третье лицо перечисляет деньги, а через несколько месяцев заявляет:

«Мы ничего вам не должны были, деньги перечислены ошибочно, верните их как неосновательное обогащение».

Если у получателя нет документов, связывающих платеж с обязательством другого контрагента, спор становится значительно сложнее.

Поэтому лучше подтверждать основание платежа сразу, а не после получения претензии.

Может ли плательщик потребовать деньги обратно

Сам факт того, что у плательщика не было собственного договора с получателем, еще не означает автоматическую обязанность вернуть деньги.

Нужно выяснить, платил ли он за другого должника и существовало ли соответствующее обязательство.

Если платеж был произведен осознанно в счет чужого долга, у получателя есть основание оставить деньги.

Но это основание нужно уметь доказать.

Что если должник потом говорит, что платеж к нему не относится

Такое возможно, если назначение платежа составлено плохо.

Например, компания получила 500 тыс. рублей от связанного с должником лица, но в платежном поручении нет номера договора и нет указания, за кого произведена оплата.

Тогда должник может продолжить утверждать, что его задолженность не погашена.

Поэтому после получения крупной оплаты от третьего лица лучше письменно зафиксировать, к какому обязательству она отнесена.

Нужно ли заключать трехстороннее соглашение

Не всегда.

Для обычного платежа достаточно понятного назначения и подтверждения воли сторон.

Но при крупных суммах, сложной структуре задолженности или нескольких договорах трехсторонний документ может быть полезен.

В нем можно прямо указать:

кто должник → кто платит → какую сумму → по какому договору → какой долг считается погашенным.

Какие риски возникают в банкротстве

Если должник находится в тяжелом финансовом положении, платеж от третьего лица нужно оценивать отдельно.

В будущем могут возникнуть вопросы:

  • за счет чьих денег фактически произведен платеж;

  • не было ли вывода активов;

  • не получил ли один кредитор преимущество перед другими;

  • связан ли плательщик с должником.

Поэтому в предбанкротной ситуации лучше не ограничиваться одной строкой в назначении платежа.

Есть ли налоговые риски

Сама по себе оплата третьим лицом не превращает поступившую сумму в новый самостоятельный доход, если она действительно является оплатой по существующему обязательству.

Но бухгалтерии важно правильно отразить:

  • от кого поступили деньги;

  • за кого произведена оплата;

  • какое обязательство закрыто;

  • есть ли НДС и как оформлена первичная документация.

Если платеж не удается связать с договором, возникают уже вопросы не только гражданского, но и налогового учета.

Как отразить оплату в акте сверки

Лучше, чтобы платеж был отражен именно в расчетах с первоначальным должником.

Например:

задолженность ООО «А» — 1 000 000 руб.
оплата третьим лицом за ООО «А» — 1 000 000 руб.
остаток долга — 0 руб.

Это дополнительно подтверждает, что компания восприняла платеж именно как исполнение обязательства конкретного контрагента.

Что делать, если деньги уже пришли, а документов нет

Не стоит ждать возникновения спора.

Лучше сразу запросить у контрагента короткое подтверждение:

Просим подтвердить, что платеж в размере ___ руб., поступивший от ООО «Б», произведен за ООО «А» в счет исполнения обязательств по договору № ___.

Такое письмо может потом иметь большое значение.

Как правильно принимать оплату от третьего лица

Безопасная схема выглядит так:

получить указание должника → проверить назначение платежа → связать платеж с конкретным договором → отразить его в расчетах с должником → сохранить подтверждающие документы.

Основной риск возникает не потому, что деньги пришли от «чужой» компании, а потому, что через год никто уже не может документально объяснить, почему именно эти деньги были перечислены и чей долг они погасили.

Информации об авторе

Андрей Мильский

Андрей Мильский

адвокат

42 подписчика729 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Комментарии
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    Александр Апонасенко
    Юрист

    Андрей, отличный практичный разбор! Пример с назначением платежа особенно в точку: споры из-за формулировки «оплата по договору» вижу постоянно. В поддержку добавлю две нормы, на которые получателю удобно опереться. Кредитор обязан принять исполнение от третьего лица, если должник возложил его на это лицо, а также если должник уже просрочил платёж (п. 1 и подп. 1 п. 2 ст. 313 ГК). Во втором случае к плательщику переходят права кредитора (п. 5 ст. 313 ГК), так что его требование обращено уже к должнику, а не к получателю. И к блоку о банкротстве: платёж третьего лица за счёт средств должника можно оспорить как сделку самого должника (п. 1 постановления Пленума ВАС № 63). Поэтому ваш совет собрать документы в предбанкротной ситуации особенно важен.

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