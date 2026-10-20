Компания получила оплату от третьего лица: какие риски возникают и как правильно оформить документы

Для бизнеса оплата от третьего лица обычно выглядит удобно: контрагент просит принять деньги от другой компании, платеж приходит, задолженность закрывается. Но если документы оформлены неясно, позже может возникнуть спор о том, чей именно долг был погашен и почему компания вообще получила эти деньги.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю договорные споры, расчеты между компаниями и взыскание задолженности.