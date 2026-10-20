Компания получила оплату от третьего лица: какие риски возникают и как правильно оформить документы

Для бизнеса оплата от третьего лица обычно выглядит удобно: контрагент просит принять деньги от другой компании, платеж приходит, задолженность закрывается. Но если документы оформлены неясно, позже может возникнуть спор о том, чей именно долг был погашен и почему компания вообще получила эти деньги.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю договорные споры, расчеты между компаниями и взыскание задолженности.
Можно ли оплатить договор за другую компанию
Да, в коммерческих отношениях обязательство по оплате может быть исполнено третьим лицом.
Например, ООО «А» должно поставщику 1 млн рублей, но деньги перечисляет ООО «Б» с указанием, что платит за ООО «А» по конкретному договору.
Для получателя важно, чтобы из платежа было понятно, за кого и по какому обязательству перечислены деньги.
Что писать в назначении платежа
Чем точнее назначение, тем меньше риск будущего спора.
Хорошая формулировка:
Оплата за ООО «А» по договору поставки № 15 от 01.10.2026, счет № 40 от 10.10.2026, в счет погашения задолженности.
Плохая:
Оплата по договору.
Если у получателя несколько контрагентов и несколько обязательств, расплывчатое назначение может создать проблему с зачетом платежа.
Какие документы лучше получить
Одного платежного поручения иногда недостаточно.
Полезно иметь:
письмо должника с просьбой принять оплату от третьего лица;
письмо самого плательщика;
реквизиты договора;
указание суммы и обязательства;
при необходимости соглашение между должником и плательщиком.
Главная задача — подтвердить, что платеж не был случайным и действительно направлялся на погашение конкретного долга.
Чем опасна оплата без понятного основания
Самый неприятный сценарий возникает позже.
Третье лицо перечисляет деньги, а через несколько месяцев заявляет:
«Мы ничего вам не должны были, деньги перечислены ошибочно, верните их как неосновательное обогащение».
Если у получателя нет документов, связывающих платеж с обязательством другого контрагента, спор становится значительно сложнее.
Поэтому лучше подтверждать основание платежа сразу, а не после получения претензии.
Может ли плательщик потребовать деньги обратно
Сам факт того, что у плательщика не было собственного договора с получателем, еще не означает автоматическую обязанность вернуть деньги.
Нужно выяснить, платил ли он за другого должника и существовало ли соответствующее обязательство.
Если платеж был произведен осознанно в счет чужого долга, у получателя есть основание оставить деньги.
Но это основание нужно уметь доказать.
Что если должник потом говорит, что платеж к нему не относится
Такое возможно, если назначение платежа составлено плохо.
Например, компания получила 500 тыс. рублей от связанного с должником лица, но в платежном поручении нет номера договора и нет указания, за кого произведена оплата.
Тогда должник может продолжить утверждать, что его задолженность не погашена.
Поэтому после получения крупной оплаты от третьего лица лучше письменно зафиксировать, к какому обязательству она отнесена.
Нужно ли заключать трехстороннее соглашение
Не всегда.
Для обычного платежа достаточно понятного назначения и подтверждения воли сторон.
Но при крупных суммах, сложной структуре задолженности или нескольких договорах трехсторонний документ может быть полезен.
В нем можно прямо указать:
кто должник → кто платит → какую сумму → по какому договору → какой долг считается погашенным.
Какие риски возникают в банкротстве
Если должник находится в тяжелом финансовом положении, платеж от третьего лица нужно оценивать отдельно.
В будущем могут возникнуть вопросы:
за счет чьих денег фактически произведен платеж;
не было ли вывода активов;
не получил ли один кредитор преимущество перед другими;
связан ли плательщик с должником.
Поэтому в предбанкротной ситуации лучше не ограничиваться одной строкой в назначении платежа.
Есть ли налоговые риски
Сама по себе оплата третьим лицом не превращает поступившую сумму в новый самостоятельный доход, если она действительно является оплатой по существующему обязательству.
Но бухгалтерии важно правильно отразить:
от кого поступили деньги;
за кого произведена оплата;
какое обязательство закрыто;
есть ли НДС и как оформлена первичная документация.
Если платеж не удается связать с договором, возникают уже вопросы не только гражданского, но и налогового учета.
Как отразить оплату в акте сверки
Лучше, чтобы платеж был отражен именно в расчетах с первоначальным должником.
Например:
задолженность ООО «А» — 1 000 000 руб.
оплата третьим лицом за ООО «А» — 1 000 000 руб.
остаток долга — 0 руб.
Это дополнительно подтверждает, что компания восприняла платеж именно как исполнение обязательства конкретного контрагента.
Что делать, если деньги уже пришли, а документов нет
Не стоит ждать возникновения спора.
Лучше сразу запросить у контрагента короткое подтверждение:
Просим подтвердить, что платеж в размере ___ руб., поступивший от ООО «Б», произведен за ООО «А» в счет исполнения обязательств по договору № ___.
Такое письмо может потом иметь большое значение.
Как правильно принимать оплату от третьего лица
Безопасная схема выглядит так:
получить указание должника → проверить назначение платежа → связать платеж с конкретным договором → отразить его в расчетах с должником → сохранить подтверждающие документы.
Основной риск возникает не потому, что деньги пришли от «чужой» компании, а потому, что через год никто уже не может документально объяснить, почему именно эти деньги были перечислены и чей долг они погасили.
Андрей, отличный практичный разбор! Пример с назначением платежа особенно в точку: споры из-за формулировки «оплата по договору» вижу постоянно. В поддержку добавлю две нормы, на которые получателю удобно опереться. Кредитор обязан принять исполнение от третьего лица, если должник возложил его на это лицо, а также если должник уже просрочил платёж (п. 1 и подп. 1 п. 2 ст. 313 ГК). Во втором случае к плательщику переходят права кредитора (п. 5 ст. 313 ГК), так что его требование обращено уже к должнику, а не к получателю. И к блоку о банкротстве: платёж третьего лица за счёт средств должника можно оспорить как сделку самого должника (п. 1 постановления Пленума ВАС № 63). Поэтому ваш совет собрать документы в предбанкротной ситуации особенно важен.