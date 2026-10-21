Контрагент удалил переписку с согласованными условиями сделки: как доказать договоренности в суде

Удаленная переписка еще не означает, что договоренности исчезли юридически. В коммерческом споре суд оценивает не только сам чат, но и всю совокупность доказательств: платежи, документы, поведение сторон, электронную почту, файлы, акты и действия после переговоров.

Главная задача — доказать не просто факт общения, а какие именно условия сделки были согласованы и как стороны потом исполняли их на практике.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю договорные споры, взыскание задолженности и доказывание условий сделок по электронной переписке.