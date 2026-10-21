Предприниматель продает товары по предзаказу: когда можно удержать внесенную покупателем предоплату

Предзаказ часто используют интернет-магазины, производители мебели, одежды, техники и других товаров, которых нет в наличии на момент оплаты. Покупатель перечисляет деньги заранее, продавец заказывает товар у поставщика или начинает его изготовление.
Проблема возникает, когда покупатель меняет решение до передачи товара. Для бизнеса здесь важно понимать: само слово «предзаказ» не делает предоплату автоматически невозвратной.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в судах, сопровождаю споры с потребителями, возврат предоплаты и договорные конфликты при продаже товаров.
Можно ли не возвращать предоплату за товар по предзаказу
Зависит от того, какой товар продается и какие отношения возникли между сторонами.
Если покупатель — потребитель и приобретает обычный товар для личных нужд, жесткая формулировка:
«Предоплата по предзаказу не возвращается»
сама по себе не гарантирует продавцу право оставить деньги.
Нужно смотреть основания отказа покупателя, условия продажи и характер самого товара.
Если покупатель просто передумал
Для дистанционной торговли действуют специальные правила отказа от товара.
До передачи товара покупатель, как правило, может отказаться от покупки. Поэтому удержать всю внесенную сумму только потому, что магазин уже рассчитывал на эту продажу, обычно рискованно.
Иная ситуация может возникнуть, если речь идет о товаре с индивидуально-определенными свойствами, который изготовлен специально под конкретного покупателя и не может нормально использоваться другим лицом.
Когда товар считается индивидуальным
Не каждый товар «под заказ» является индивидуальным.
Например, если магазин просто заказал у поставщика обычный серийный ноутбук нужной модели, это еще не делает его уникальным.
Другое дело:
мебель изготовлена под конкретные размеры помещения;
на изделие нанесена персональная гравировка;
товар произведен в нестандартном цвете или комплектации исключительно для клиента;
продукция создана по индивидуальному макету.
Здесь у продавца может быть значительно больше оснований возражать против возврата денег.
Можно ли удержать расходы, которые уже понес продавец
Если покупатель отказался от сделки, продавец часто пытается удержать расходы на заказ товара, доставку или комиссию поставщика.
Но автоматически удерживать любые затраты нельзя.
Нужно показать, что расходы:
уже реально понесены;
связаны именно с этим заказом;
не могут быть возвращены или использованы иначе;
подтверждаются документами.
Например, если поставщик возвращает магазину всю закупочную цену после отмены заказа, удерживать ее с покупателя как «понесенный расход» очевидно сложнее.
А если предоплата названа задатком
Само название платежа еще не решает вопрос.
Чтобы сумма действительно выполняла функцию задатка, нужно правильно оформить соответствующее соглашение и учитывать правила ГК РФ.
Нельзя просто написать в карточке товара «невозвратный задаток» и считать, что покупатель автоматически лишился права на деньги.
В потребительских отношениях такие конструкции дополнительно оцениваются с точки зрения защиты прав покупателя.
Что если продавец уже заказал товар у поставщика
Это частая ситуация.
Покупатель внес 50 000 рублей, магазин разместил заказ у иностранного или российского поставщика, после чего клиент отказался от покупки.
Нужно выяснить:
Вопрос
Почему важен
Можно ли отменить заказ поставщику
Возможно, реального убытка нет
Возвращается ли закупочная цена
Влияет на размер расходов
Оплачена ли доставка
Расход должен быть фактическим
Товар можно продать другому клиенту
Снижает аргумент об индивидуальности
Есть ли специальные характеристики
Может изменить режим возврата
То есть сама фраза «мы уже заказали товар» еще не означает, что вся предоплата остается продавцу.
Что если продавец сам нарушил срок поставки
Тогда позиция бизнеса становится слабее.
Если магазин обещал поставить товар до определенной даты, срок прошел, а товара нет, покупатель получает основания требовать возврата денег и иные предусмотренные законом последствия.
Поэтому продавцу важно не указывать нереалистичные сроки ради продажи.
Если срок зависит от поставщика или международной логистики, это лучше корректно прописывать заранее.
Как оформить предзаказ на сайте
На странице заказа или в оферте желательно четко указать:
характеристику товара;
цену;
размер предоплаты;
срок передачи;
порядок отказа;
условия возврата денег;
является ли товар индивидуальным;
какие расходы могут возникнуть при отмене.
Чем прозрачнее условия до оплаты, тем меньше вероятность конфликта.
Что делать, если покупатель требует вернуть всю сумму
Сначала нужно определить правовую модель сделки, а уже потом отвечать на претензию.
Полезно проверить:
Передан товар или еще нет.
Является ли он обычным или индивидуальным.
Какие расходы уже понес продавец.
Можно ли их вернуть.
Кто нарушил договор.
Что написано в оферте.
После этого уже рассчитывается сумма возврата.
Когда продавец действительно может оставить часть денег
Сильнее всего позиция бизнеса выглядит, если можно документально показать:
покупатель отказался → продавец уже понес конкретные невозвратные расходы → они относятся именно к этому заказу → их размер подтвержден документами.
А вот формула «предзаказ всегда невозвратный» слишком грубая и часто создает продавцу больше рисков, чем защиты.
Для бизнеса безопаснее не пытаться заранее запретить любой возврат, а четко прописать порядок отказа и уметь доказать реальные расходы по каждому заказу.