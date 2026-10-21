Предприниматель продает товары по предзаказу: когда можно удержать внесенную покупателем предоплату

Предзаказ часто используют интернет-магазины, производители мебели, одежды, техники и других товаров, которых нет в наличии на момент оплаты. Покупатель перечисляет деньги заранее, продавец заказывает товар у поставщика или начинает его изготовление.

Проблема возникает, когда покупатель меняет решение до передачи товара. Для бизнеса здесь важно понимать: само слово «предзаказ» не делает предоплату автоматически невозвратной.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в судах, сопровождаю споры с потребителями, возврат предоплаты и договорные конфликты при продаже товаров.