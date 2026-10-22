Поставщик отказался от поставки из-за роста цен: как взыскать убытки по замещающей сделке

Классическая ситуация: договор поставки заключён по фиксированной цене, рынок резко пошёл вверх, и поставщик под надуманным предлогом отказывается отгружать товар. Продать его другому покупателю по новой цене ему выгоднее. Для вас это срыв производства или перепродажи и необходимость закупать то же самое дороже. Закон прямо позволяет переложить эту разницу на нарушителя, но только при условии, что вы правильно оформили свои действия.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю интересы бизнеса в арбитражных судах, веду споры по договорам поставки и взысканию убытков, выстраиваю для компаний доказательную базу ещё до подачи иска.
Поставщик отказался от поставки: что говорит закон
Если поставщик не исполняет обязательство, покупатель вправе требовать возмещения убытков. Для предпринимателей действует жёсткое правило: ответственность наступает независимо от вины, а освободить от неё может только непреодолимая сила. Рост цен, колебания курса и удорожание сырья к ней, как правило, не относятся. Суды исходят из того, что это обычный предпринимательский риск, который несёт сам поставщик.
Специальный механизм расчёта убытков закреплён в статье 393.1 ГК РФ, а для поставки есть и отдельная норма в статье 524 ГК РФ. Они позволяют взыскать не абстрактные потери, а конкретную разницу между ценой по договору и ценой, по которой вы реально купили товар.
Два способа рассчитать разницу в цене
Ситуация
Как считается разница
Что нужно доказать
Вы заключили замещающую сделку
Цена замещающей сделки минус цена по прекращённому договору
Договор расторгнут или от него отказались, замещающая сделка заключена в разумный срок и по разумной цене, товар сопоставим
Замещающую сделку не заключали
Текущая рыночная цена на момент прекращения договора минус цена по договору
Уровень рыночной цены в месте исполнения договора на дату прекращения
Первый вариант надёжнее: суду проще принять реальные платежи, чем рыночные оценки. Второй подходит, когда товар вам уже не нужен или вы не успели закупить замену.
Шаг 1. Зафиксируйте отказ и прекратите договор
Прежде чем бежать за товаром к другому поставщику, нужно юридически закрепить, что договор прекращён. На практике это самая частая ошибка: покупатель закупает замену, но формально договор продолжает действовать, и право на убытки по замещающей сделке оспаривают.
Сохраните документы, подтверждающие отказ поставщика: письма, мессенджеры, ответы на претензии, молчание в ответ на заявки.
Направьте уведомление об отказе от договора (или об отказе от исполнения), если договор позволяет это сделать в одностороннем порядке, либо предложите соглашение о расторжении.
Фиксируйте дату получения поставщиком уведомления. От неё считаются сроки и текущая цена.
Шаг 2. Заключите замещающую сделку правильно
Замещающая сделка должна быть заключена в разумный срок после прекращения договора и по разумной цене. Суд проверяет, не купили ли вы по завышенной цене и не затянули ли с покупкой.
Главные требования:
Сопоставимость. Товар по замещающему договору должен быть того же вида, качества, количества, с похожими условиями доставки и оплаты. Если вы взяли товар лучшего качества или на более выгодных условиях, разницу уменьшат.
Разумный срок. Чем быстрее вы действуете после отказа, тем сильнее позиция. Затягивание играет против вас.
Разумная цена. Перед покупкой запросите несколько коммерческих предложений. Они подтвердят, что вы выбрали не самый дорогой вариант.
Связь с нарушением. Из договора и переписки должно быть видно, что закупка совершена именно вместо сорванной поставки.
Шаг 3. Направьте претензию и подготовьте иск
По спорам о взыскании убытков из гражданских правоотношений в арбитражном суде обязателен досудебный порядок: претензию направляют поставщику, и иск можно подать после истечения 30 календарных дней, если договором не установлен другой срок. В претензию включите расчёт разницы со ссылками на договор, замещающий договор и платёжные документы.
Параллельно собирайте пакет доказательств:
исходный договор поставки, спецификации и заявки;
переписку, подтверждающую отказ или уклонение;
уведомление о прекращении договора с доказательством вручения;
замещающий договор, счета, накладные, платёжные поручения;
коммерческие предложения и ценовые мониторинги;
расчёт убытков с пояснением, по каким критериям сопоставлен товар.
Какие ещё потери можно взыскать
Разница в цене не единственное требование. При доказанности можно добавить:
возврат предоплаты и проценты за пользование чужими денежными средствами, если вы платили заранее;
договорную неустойку, если она предусмотрена;
иные убытки, например расходы на срочную доставку или штрафы, которые вам пришлось заплатить своим покупателям.
Иные убытки взыскиваются сверх разницы в цене, но требуют отдельных доказательств и причинной связи.
Типичные ошибки покупателя
Купили замену, не прекратив договор. Поставщик заявит, что договор действует, а убытки преждевременны.
Неподтверждённая сопоставимость. В замещающем договоре другой товар, объём или условия оплаты.
Нет подтверждения разумной цены. Единственное предложение рынка и сразу покупка по нему.
Пропущен срок. Исковая давность составляет три года, но затягивание с самой закупкой уменьшает шансы на полное возмещение.
Расчёт без документов. Суд не примет сумму, которая не подтверждена платёжками и договорами.
Вывод
Взыскать разницу в цене по замещающей сделке реально, если действовать последовательно: зафиксировать отказ поставщика, юридически прекратить договор, быстро и обоснованно заключить замещающую сделку, направить претензию с расчётом и сохранить все подтверждающие документы. Чем аккуратнее выстроена доказательная база до подачи иска, тем выше вероятность взыскать убытки полностью.