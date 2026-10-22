Поставщик отказался от поставки из-за роста цен: как взыскать убытки по замещающей сделке

Классическая ситуация: договор поставки заключён по фиксированной цене, рынок резко пошёл вверх, и поставщик под надуманным предлогом отказывается отгружать товар. Продать его другому покупателю по новой цене ему выгоднее. Для вас это срыв производства или перепродажи и необходимость закупать то же самое дороже. Закон прямо позволяет переложить эту разницу на нарушителя, но только при условии, что вы правильно оформили свои действия.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю интересы бизнеса в арбитражных судах, веду споры по договорам поставки и взысканию убытков, выстраиваю для компаний доказательную базу ещё до подачи иска.