Контрагент постоянно меняет свою позицию в суде: когда это признают недобросовестным поведением

В судебном процессе сторона вправе уточнять доводы, представлять новые доказательства и менять правовую аргументацию. Но есть предел: нельзя сначала строить отношения и процесс на одной позиции, а затем резко переходить к противоположной только потому, что прежняя версия стала невыгодной.

Для бизнеса это особенно важно в договорных спорах, где одна сторона до суда признавала долг, принимала работы, соглашалась с расчетом или подтверждала определенные обстоятельства, а уже после подачи иска начинает утверждать обратное.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю договорные и корпоративные споры, взыскание задолженности и споры о недобросовестном процессуальном поведении.