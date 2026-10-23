Контрагент постоянно меняет свою позицию в суде: когда это признают недобросовестным поведением

В судебном процессе сторона вправе уточнять доводы, представлять новые доказательства и менять правовую аргументацию. Но есть предел: нельзя сначала строить отношения и процесс на одной позиции, а затем резко переходить к противоположной только потому, что прежняя версия стала невыгодной.
Для бизнеса это особенно важно в договорных спорах, где одна сторона до суда признавала долг, принимала работы, соглашалась с расчетом или подтверждала определенные обстоятельства, а уже после подачи иска начинает утверждать обратное.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю договорные и корпоративные споры, взыскание задолженности и споры о недобросовестном процессуальном поведении.
Можно ли менять позицию в суде
Само по себе изменение позиции не запрещено.
Например, ответчик может сначала спорить с суммой долга, а затем дополнительно заявить о пропуске срока исковой давности. Это еще не означает злоупотребление.
Проблема начинается, когда новая версия прямо противоречит тому, что сторона сама ранее утверждала или подтверждала своим поведением.
Например:
до суда признала долг, а затем заявила, что обязательства вообще не существовало;
подписала акт приемки, а потом утверждает, что работы не выполнялись;
сама предложила зачет, а позднее отрицает наличие встречного обязательства;
в одном процессе утверждает один факт, а в другом — противоположный.
Что такое принцип эстоппель
В российской судебной практике используется подход, при котором сторона не должна получать выгоду от противоречивого поведения.
Проще говоря: если компания своими действиями сформировала у другой стороны разумное представление о конкретной ситуации, а затем пытается занять противоположную позицию себе в пользу, суд может оценить такое поведение критически.
Особенно это работает, когда контрагент долго подтверждал определенные обстоятельства, а другая сторона полагалась на них при исполнении договора.
Какие противоречия особенно важны
Лучше всего работают не общие расхождения в словах, а конкретные несовместимые утверждения.
Ранее контрагент говорил или делал
Что утверждает в суде
Просил отсрочку оплаты
Долга никогда не было
Подписал акт
Работы не выполнены
Принял товар
Поставка не состоялась
Согласовал цену
Цена не была определена
Потребовал устранить дефект
Результат вообще не передавался
Признал договор действующим
Позже заявил, что он не заключен
Чем очевиднее противоречие, тем полезнее оно для судебной позиции.
Как доказать, что оппонент изменил позицию
Нужно собрать документы в хронологическом порядке.
Подойдут:
претензии;
ответы на претензии;
электронная переписка;
сообщения в мессенджерах;
акты;
платежные документы;
протоколы переговоров;
объяснения, данные в других судебных делах;
процессуальные документы по текущему спору.
Лучше не писать в отзыве просто: «ответчик ведет себя недобросовестно».
Намного сильнее показать суду конкретно:
10 января ответчик признал задолженность → 20 февраля просил рассрочку → после подачи иска заявил, что договор вообще не исполнялся.
Если сторона признала долг до суда
Это один из наиболее показательных примеров.
Допустим, директор пишет:
«Долг подтверждаем, оплатим до конца месяца».
После подачи иска компания заявляет, что работы не выполнены и денег она вообще не должна.
Такое противоречие нужно обязательно выносить в центр спора.
При этом важно подтвердить принадлежность письма или сообщения конкретному лицу и его полномочия.
Можно ли использовать позицию из другого судебного дела
Да, если она относится к тем же фактическим обстоятельствам.
Например, в одном процессе компания утверждала, что товар получила и перепродала, а в другом споре с поставщиком заявляет, что поставки не было.
Такие материалы могут иметь серьезное доказательственное значение.
Но нужно учитывать контекст: иногда формулировки различаются из-за другого предмета спора, а не потому, что сторона сознательно меняет факты.
Что суд может сделать при недобросовестном поведении
Последствия зависят от ситуации.
Суд может:
критически оценить новые доводы;
не принять попытку извлечь выгоду из противоречивого поведения;
учесть прежние заявления при оценке доказательств;
в отдельных случаях применить последствия злоупотребления правом;
распределить судебные расходы с учетом поведения стороны.
Главное — само противоречие не заменяет доказательства по существу спора. Оно усиливает позицию, но не освобождает от необходимости подтвердить свои требования.
Что если контрагент просто уточнил аргументы
Не каждое изменение позиции нужно называть злоупотреблением.
Например, сторона получила новые документы, провела экспертизу или изменила правовую квалификацию тех же фактов.
Это нормальная часть процесса.
Недобросовестность чаще возникает там, где меняются именно факты, причем новая версия несовместима с прежними действиями самой стороны.
Как использовать противоречия в судебных документах
Лучше всего сделать отдельный раздел:
«Противоречивость позиции ответчика»
И дальше коротко по датам:
До суда ответчик признал факт.
После претензии подтвердил его еще раз.
В отзыве заявил противоположное.
Новая позиция не объяснена доказательствами.
Так судье проще увидеть проблему, чем если разбросать эти аргументы по двадцати страницам отзыва.
Когда такой довод особенно сильный
Наиболее убедительная ситуация возникает, когда предыдущая позиция выражалась не только словами, но и действиями.
Например:
контрагент признал долг → частично оплатил → попросил отсрочку → после иска заявил об отсутствии обязательства.
Здесь новая версия уже сталкивается с целой цепочкой собственного поведения.
В таких спорах полезно не спорить с каждым новым аргументом отдельно, а показать суду общую картину: оппонент меняет фактическую версию по мере того, как предыдущая перестает помогать ему в процессе.