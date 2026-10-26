Поставщик отказывается возвращать деньги за оборудование, которое неоднократно ремонтировалось: как доказать существенность недостатков

Для бизнеса неисправное оборудование означает не только затраты на ремонт. Останавливается производство, срываются заказы, приходится арендовать замену, а поставщик после очередного обращения снова предлагает «устранить недостаток по гарантии».

Если оборудование неоднократно ремонтировалось, покупателю важно показать не просто наличие отдельных поломок, а то, что нарушения качества приобрели существенный характер и нормальное использование товара фактически невозможно.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю споры по договорам поставки, возврат стоимости некачественного оборудования и взыскание убытков.