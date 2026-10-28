Предпринимателю начислили плату за бездоговорное потребление электроэнергии: как оспорить расчет

Поэтому спор обычно нужно вести сразу по двум направлениям: был ли вообще факт бездоговорного потребления и правильно ли сетевая организация рассчитала его объем и стоимость. Правила таких расчетов установлены Постановлением Правительства РФ № 442, действующим в актуальной редакции 2026 года.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю споры с сетевыми организациями, ресурсоснабжающими компаниями и взыскание необоснованных начислений.
Что считается бездоговорным потреблением электроэнергии
Бездоговорное потребление возникает, когда электрическая энергия используется без заключенного в установленном порядке договора энергоснабжения либо при подключении энергопринимающих устройств с нарушением установленного порядка технологического присоединения.
Но в споре одного утверждения сетевой организации недостаточно.
Нужно установить:
кто фактически пользовался объектом;
кому принадлежали энергопринимающие устройства;
существовал ли договор;
с какой даты он действовал или прекратился;
было ли технологическое присоединение;
когда именно возник предполагаемый период бездоговорного потребления.
Иногда начисление предъявляют собственнику помещения, хотя электроэнергией фактически пользовался арендатор или другой субъект.
Почему сумма получается настолько большой
Расчет бездоговорного потребления производится по специальным правилам и может исходить из технических характеристик энергопринимающих устройств, а не из обычных показаний счетчика.
Верховный Суд ранее указывал, что такой механизм предполагает расчет исходя из максимально возможного режима работы оборудования и носит одновременно компенсационный и стимулирующий характер.
Поэтому даже небольшой коммерческий объект может получить счет на миллионы рублей.
Именно из-за этого нужно отдельно проверять не только сам факт нарушения, но и каждый параметр расчета.
Что проверить в акте о бездоговорном потреблении
Акт является основным документом, на котором строится последующее взыскание.
В нем должны быть отражены сведения о потребителе, месте и способе нарушения, приборах учета, обстоятельствах проверки и другие данные, предусмотренные Правилами № 442.
Особенно важно проверить:
Что проверить
Почему важно
Адрес и точку поставки
Ошибка может относить нарушение к другому объекту
Энергопринимающее оборудование
От него зависит расчет
Период потребления
Напрямую влияет на сумму
Мощность
Ошибка способна многократно увеличить начисление
Дату предыдущей проверки
Может ограничивать расчетный период
Участие потребителя
Важно для законности процедуры
Если акт составлен формально и не позволяет установить обстоятельства нарушения, его доказательственная сила может быть оспорена.
Нужно ли уведомлять предпринимателя о проверке
Процедура имеет значение.
Если акт составляется без потребителя, сетевая организация должна подтвердить соблюдение установленного порядка, включая вопросы уведомления и фиксации отсутствия или отказа от участия.
По действующим правилам к акту должны прилагаться доказательства надлежащего уведомления в предусмотренных случаях. В судебной практике нарушения процедуры составления акта могут иметь существенное значение.
Поэтому полезно запросить не только сам акт, но и документы о том, как, когда и кого уведомляли о проверке.
Как оспорить период бездоговорного потребления
Период является одной из самых дорогих частей расчета.
Сетевая организация может исходить из того, что нарушение существовало задолго до даты обнаружения.
Но такой вывод должен соответствовать документам и правилам расчета.
Нужно поднять:
предыдущие проверки;
акты ввода прибора учета;
документы о покупке или аренде помещения;
дату фактического начала деятельности;
договор энергоснабжения;
документы о технологическом присоединении;
сведения о смене собственника или арендатора.
Например, если предприниматель приобрел объект три месяца назад, а ему пытаются начислить потребление за значительно более длительный период, вопрос о надлежащем потребителе становится принципиальным.
Что если договор был, но возник перерыв в его оформлении
Не всегда отсутствие подписанного бумажного договора автоматически означает бездоговорное потребление за весь спорный период.
Нужно проверять фактические отношения с гарантирующим поставщиком и сетевой организацией: подавалась ли заявка, принимались ли платежи, имелась ли законная точка присоединения, кому выставлялись счета.
Особенно внимательно нужно анализировать ситуацию при смене собственника помещения или арендатора.
Иногда спор возникает именно из-за того, что документы переоформлялись дольше, чем сама хозяйственная деятельность.
Как проверить расчет суммы
Не стоит воспринимать таблицу сетевой организации как готовый результат.
Нужно проверить:
мощность → количество часов → период → уровень напряжения → примененную цену → тариф на передачу.
Стоимость бездоговорного потребления рассчитывается сетевой организацией на основании акта и с учетом предусмотренной Правилами № 442 цены электрической энергии и тарифа на услуги по передаче.
Ошибка даже в одном исходном показателе способна существенно изменить итоговую сумму.
Что если фактически потреблялось гораздо меньше электроэнергии
Это один из самых частых аргументов бизнеса.
Предприниматель показывает обычные счета за 20-30 тыс. рублей в месяц и спрашивает, почему за несколько месяцев ему начислили несколько миллионов.
Само по себе небольшое фактическое потребление не всегда отменяет специальный расчетный способ.
Но такие данные могут быть важны для проверки технических параметров, периода нарушения и обоснованности исходных сведений, использованных сетевой организацией.
Какие документы нужны для защиты
В споре желательно собрать:
Акт о неучтенном потреблении.
Полный расчет начисления.
Договор энергоснабжения.
Документы о технологическом присоединении.
Акты предыдущих проверок.
Документы на прибор учета.
Выписку ЕГРН или договор аренды.
Счета и платежи за электроэнергию.
Технические документы на оборудование.
Переписку с сетевой и сбытовой организациями.
Без анализа этих документов спорить только с итоговой цифрой обычно недостаточно.
Когда начисление можно реально уменьшить или отменить
Сильная позиция возникает, если удается показать одно из трех:
самого бездоговорного потребления не было → акт составлен с существенными нарушениями → расчет построен на неправильных исходных данных.
При этом не стоит ограничиваться формальным возражением «мы столько электроэнергии не могли потребить».
В таких делах результат чаще зависит от технических и документальных деталей: какая точка подключения использовалась, когда возникло право на объект, какая мощность действительно могла использоваться и насколько корректно сетевая организация оформила проверку.
Именно поэтому требование на несколько миллионов рублей имеет смысл проверять построчно, а не исходить из того, что раз акт составлен сетевой организацией, его расчет уже нельзя изменить.