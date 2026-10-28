Предпринимателю начислили плату за бездоговорное потребление электроэнергии: как оспорить расчет

Почему сумма получается настолько большой

Расчет бездоговорного потребления производится по специальным правилам и может исходить из технических характеристик энергопринимающих устройств, а не из обычных показаний счетчика.

Верховный Суд ранее указывал, что такой механизм предполагает расчет исходя из максимально возможного режима работы оборудования и носит одновременно компенсационный и стимулирующий характер.

Поэтому даже небольшой коммерческий объект может получить счет на миллионы рублей.

Именно из-за этого нужно отдельно проверять не только сам факт нарушения, но и каждый параметр расчета.