Срок исполнения обязательства не указан в договоре: 7 дней по статье 314 ГК РФ или разумный срок?

Представим ситуацию: компания заказала оборудование, перечислила аванс, но срок поставки в договоре не указали. Спустя неделю покупатель потребовал передать товар в течение семи дней, а затем заявил о просрочке и начислил неустойку.

Поставщик возражает: оборудование необходимо изготовить, доставить и подготовить к передаче, поэтому выполнить обязательство за неделю физически невозможно.

Кто прав? Статья 314 ГК РФ действительно предусматривает семидневный срок исполнения обязательства по требованию кредитора. Однако это правило применяется не во всех случаях. Значение имеют условия договора, специальные нормы закона, обычаи и существо самого обязательства.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю договорные споры, взыскание задолженности, неустойки и убытков.