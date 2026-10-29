Штраф за рекламную рассылку без согласия: как бизнесу избежать штрафа ФАС до 1 млн рублей

Рассылка рекламных сообщений остается одним из самых доступных способов привлечения клиентов. Компании отправляют предложения о скидках, новых товарах и акциях по электронной почте, SMS и через мессенджеры. Но даже одно сообщение может стать причиной жалобы в ФАС и административного штрафа.
За нарушение требований к рекламе, распространяемой по сетям электросвязи, юридическому лицу грозит штраф от 300 тыс. до 1 млн рублей. Такая ответственность предусмотрена частью 4.1 статьи 14.3 КоАП РФ.
При этом для привлечения компании к ответственности не обязательно доказывать, что получатель рекламы понес убытки. Достаточно установить нарушение требований законодательства.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю коммерческие споры, обжалование решений государственных органов и защиту компаний от административных штрафов.
Когда для рекламной рассылки требуется согласие
Часть 1 статьи 18 Федерального закона № 38-ФЗ «О рекламе» допускает распространение рекламы по сетям электросвязи только при наличии предварительного согласия адресата.
Это правило касается, в частности:
SMS с рекламными предложениями;
электронных писем об акциях и скидках;
рекламных сообщений в мессенджерах;
автоматизированных рекламных рассылок;
рекламных звонков, для которых действуют также специальные требования.
При этом не всякое сообщение клиенту является рекламой. Например, уведомление о доставке заказа или изменении времени работы сервиса может иметь исключительно информационный характер.
Но если сообщение направлено на продвижение товара, услуги или компании, возникает риск его признания рекламным.
Как правильно получить согласие на рекламную рассылку
Закон не устанавливает единственную обязательную форму согласия. Однако компания должна иметь возможность доказать, что адресат действительно согласился получать рекламу.
На практике безопаснее использовать отдельный чекбокс на сайте или в форме регистрации.
Например:
«Согласен получать рекламные сообщения ООО „Компания“ о товарах, услугах, акциях и специальных предложениях на указанный адрес электронной почты».
Желательно, чтобы пользователь самостоятельно проставлял отметку, а система сохраняла дату, время и содержание согласия.
Особенно важно фиксировать редакцию текста, которая действовала на момент подписки.
Почему фраза «согласен получать информацию» опасна
Одна из распространенных ошибок состоит в использовании слишком общих формулировок.
Например:
«Согласен получать информацию».
«Согласен на информационное обслуживание».
«Согласен получать уведомления компании».
Такие формулировки не всегда подтверждают согласие именно на рекламу.
Суды обращали внимание на необходимость ясного и недвусмысленного волеизъявления получателя. Такой подход отражен, в частности, в постановлении Арбитражного суда Московского округа от 2 мая 2024 года по делу № А40-181534/2023 и решении Арбитражного суда Москвы от 20 апреля 2026 года по делу № А40-311022/2025.
Получатель должен понимать, что подписывается не только на служебные уведомления, но и на рекламные предложения.
Нужно ли указывать, кто именно будет отправлять рекламу
Да, согласие должно позволять определить конкретного рекламораспространителя.
Проблемы возникают, когда в документах используются формулировки вроде «согласен получать предложения от наших партнеров», но перечень таких партнеров не определен.
В судебной практике рекламораспространителем могут признавать не только технического отправителя сообщений, но и компанию, которая инициировала рассылку, определила ее содержание и круг получателей.
Такой подход рассматривался, например, в делах № А53-3014/2025 и № А28-5625/2023.
Поэтому перед передачей клиентской базы маркетинговому агентству необходимо проверить, кому именно адресат разрешил направлять рекламу.
Можно ли давать скидку за согласие на рассылку
Да. Это особенно важная позиция Верховного суда 2026 года.
В одном из споров магазин предложил посетителям сайта принять участие в розыгрыше скидки. Для участия пользователь должен был указать электронную почту и согласиться получать рекламные сообщения.
ФАС посчитала такое согласие недобровольным: без подписки человек не мог участвовать в акции.
Нижестоящие суды поддержали антимонопольный орган.
Однако Верховный суд отменил их решения.
В Определении от 22 июня 2026 года № 309-ЭС26-2103 по делу № А07-5689/2025 экономическая коллегия указала, что законодательство не запрещает предоставлять адресную скидку в обмен на согласие получать рекламу.
При этом в рассмотренном деле покупатель мог приобрести товар на общих условиях без подписки, понимал характер согласия и имел возможность отказаться от дальнейшей рассылки.
Когда подписка на рекламу становится принудительной
Из позиции Верховного суда не следует, что бизнес вправе делать согласие обязательным условием любой покупки.
Необходимо различать две ситуации.
Ситуация
Правовой риск
Покупатель самостоятельно ставит галочку о согласии на рекламу
Ниже при надлежащей фиксации
Скидка предоставляется за добровольную рекламную подписку
Допустимо при соблюдении условий
Товар нельзя купить без согласия на рекламу
Высокий
Согласие скрыто в пользовательском соглашении
Высокий
Пользователь не может отказаться от рассылки
Высокий
Если клиент фактически лишен возможности получить основной товар или услугу без рекламной подписки, ФАС может поставить под сомнение добровольность согласия.
Как доказать согласие при проверке ФАС
Недостаточно сообщить антимонопольному органу, что пользователь когда-то зарегистрировался на сайте.
Компании желательно сохранить:
Текст согласия на дату подписки.
Дату и время его предоставления.
Идентификатор пользователя или адрес электронной почты.
Подтверждение активного действия пользователя.
Сведения о рекламораспространителе.
Историю отзыва согласия.
Данные об отправленных сообщениях.
При использовании CRM и сторонних сервисов рассылки нужно заранее проверить возможность выгрузки этих сведений.
Доказывать наличие предварительного согласия обязан рекламораспространитель.
Можно ли отправлять рекламу действующим клиентам без согласия
Сам по себе факт покупки товара, заключения договора или регистрации личного кабинета не означает согласия на получение рекламы.
Например, клиент оставил электронную почту для получения кассового чека. Это не дает магазину автоматического права направлять на нее рекламные предложения.
То же касается телефонного номера, указанного для доставки.
Для рекламных сообщений необходимо самостоятельное правовое основание, соответствующее статье 18 Закона о рекламе.
Что делать, если клиент отозвал согласие
Рекламораспространитель обязан прекратить направление рекламы лицу, потребовавшему этого.
Поэтому в электронной рассылке желательно предусмотреть понятный механизм отписки.
Если клиент отказался от получения рекламных сообщений, его адрес необходимо исключить из соответствующих списков отправки.
Особенно опасна ситуация, когда пользователь нажал кнопку «Отписаться», но продолжил получать сообщения из другой базы той же компании.
В таком случае прежнее согласие уже не поможет обосновать последующую рассылку.
Как избежать штрафа ФАС за рекламные сообщения
Перед запуском рассылки полезно проверить не только содержание рекламы, но и всю процедуру подписки.
Кто собирает согласие → что именно разрешает пользователь → кто отправляет рекламу → где хранится подтверждение → как работает отказ от рассылки.
Отдельного внимания требуют готовые клиентские базы, рекламные агентства и маркетинговые сервисы. Наличие договора с подрядчиком само по себе не подтверждает, что адресаты согласились получать рекламу.
Бизнесу также следует учитывать требования законодательства о персональных данных, которые применяются независимо от правил о рекламных рассылках.
Самый надежный способ снизить риск штрафа заключается не в усложнении пользовательского соглашения, а в прозрачной системе подписки: отдельное и понятное согласие на рекламу, подтверждение его получения и реальная возможность отказаться от дальнейших сообщений.