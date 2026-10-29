Штраф за рекламную рассылку без согласия: как бизнесу избежать штрафа ФАС до 1 млн рублей

Рассылка рекламных сообщений остается одним из самых доступных способов привлечения клиентов. Компании отправляют предложения о скидках, новых товарах и акциях по электронной почте, SMS и через мессенджеры. Но даже одно сообщение может стать причиной жалобы в ФАС и административного штрафа.

За нарушение требований к рекламе, распространяемой по сетям электросвязи, юридическому лицу грозит штраф от 300 тыс. до 1 млн рублей. Такая ответственность предусмотрена частью 4.1 статьи 14.3 КоАП РФ.

При этом для привлечения компании к ответственности не обязательно доказывать, что получатель рекламы понес убытки. Достаточно установить нарушение требований законодательства.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю коммерческие споры, обжалование решений государственных органов и защиту компаний от административных штрафов.