Прокуратура требует изъять недвижимость в пользу государства: как защитить собственность и бизнес

Компания приобрела производственный комплекс, вложила деньги в реконструкцию, оформила землю и несколько лет использовала недвижимость в предпринимательской деятельности. Право собственности зарегистрировано, сделки прошли государственную регистрацию, а каких-либо претензий со стороны органов власти не поступало.

Спустя годы прокуратура обращается в суд с требованием передать имущество государству.

Основанием может стать предполагаемое нарушение порядка приватизации, незаконное предоставление земельного участка или связь прежнего собственника с коррупционным правонарушением.

Для бизнеса подобный спор означает риск потерять не только недвижимость, но и вложенные инвестиции, действующие договоры и возможность продолжать деятельность.

Однако требование прокуратуры об изъятии имущества не означает, что государство автоматически вправе получить его обратно.

Важнейшее значение имеют правовая природа иска, срок исковой давности, обстоятельства первоначального приобретения имущества и добросовестность нынешнего собственника.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю интересы бизнеса в арбитражных судах, сопровождаю земельные и имущественные споры, защиту коммерческой недвижимости, оспаривание сделок и требований государственных органов.