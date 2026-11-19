Компания приобретает оборудование, строительные материалы или другую продукцию. Спустя некоторое время обнаруживается скрытый дефект. Покупатель требует устранить недостатки либо вернуть деньги, но поставщик отказывает, ссылаясь на истечение двухлетнего срока. Раньше подобный аргумент нередко становился причиной проигрыша в суде. В 2026 году Конституционный Суд изменил подход к таким спорам, а правительство подготовило поправки в Гражданский кодекс.

Автор: Андрей Мильский, адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России).

Более 10 лет представляю интересы бизнеса в арбитражных и договорных спорах. Занимаюсь взысканием задолженности и убытков, спорами по договорам поставки, защитой покупателей и поставщиков при нарушении требований к качеству продукции.

Можно ли взыскать деньги за некачественный товар после двух лет

Да, при определенных обстоятельствах.

Основная ошибка в подобных спорах заключается в смешении двух самостоятельных сроков: периода, в течение которого необходимо выявить недостаток, и срока обращения в суд.

Например, предприятие приобрело промышленное оборудование. Через полтора года обнаружилась неисправность, которая, по мнению покупателя, возникла по причинам, существовавшим до передачи товара.

Компания направила поставщику претензию. Стороны несколько месяцев обсуждали ремонт, проводили осмотры и экспертизы.

Когда покупатель наконец обратился в суд, с момента поставки прошло более двух лет.

Само по себе это обстоятельство не означает утрату права на судебную защиту.

Ключевое значение имеет дата обнаружения дефекта, а не только дата подачи иска.

Такую позицию Конституционный Суд закрепил в постановлении от 09.06.2026 № 38-П.

Когда необходимо обнаружить недостатки товара по статье 477 ГК РФ

Срок зависит от условий договора и характера продукции.

Условия покупки Период обнаружения недостатков Установлен гарантийный срок В пределах гарантии Гарантия и срок годности отсутствуют В разумный срок, по общему правилу не более двух лет после передачи Установлен срок годности В пределах срока годности Закон или договор предусматривают более продолжительный срок Применяется соответствующий срок

Однако своевременное обнаружение недостатка и обращение в суд являются разными юридическими действиями.

Предположим, товар передали 1 марта 2025 года. Недостаток выявлен 1 декабря 2026 года, а иск предъявлен в июне 2027 года.

Если для выявления дефекта применялся двухлетний срок, покупатель обнаружил его своевременно.

Поэтому отказ в иске исключительно по причине обращения после 1 марта 2027 года был бы неправомерным.

Разумеется, необходимо доказать наличие самого недостатка, основания ответственности поставщика и соблюдение применимого срока исковой давности.

Что изменил Конституционный Суд в спорах о качестве товара

В июне 2026 года Конституционный Суд признал пункт 2 статьи 477 ГК РФ частично не соответствующим Конституции.

Причина заключалась в противоречивом применении нормы.

В одних спорах суды разграничивали срок выявления недостатка и исковую давность. В других отказывали покупателю только потому, что к моменту подачи иска истекли два года с передачи товара.

Конституционный Суд установил временное правило, действующее до изменения законодательства.

Если недостатки обнаружены в пределах срока, предусмотренного пунктом 2 статьи 477 ГК РФ, требования допускается предъявлять позднее, в пределах срока исковой давности.

По общему правилу он составляет три года и в рассматриваемой ситуации исчисляется с момента, когда недостатки были или должны были быть обнаружены.

Совет юриста: если поставщик заявляет о пропуске двухлетнего срока, необходимо отдельно проверить дату выявления дефекта и дату начала течения исковой давности. Это могут быть совершенно разные сроки.

Какие изменения предлагают внести в Гражданский кодекс в 2026 году

16 ноября 2026 года правительство внесло в Госдуму законопроект № 35414-9.

Документ предлагает дополнить статью 477 ГК РФ положениями, прямо разграничивающими сроки обнаружения недостатков и обращения в суд.

Предусматриваются два принципиальных правила.

Первое: иск можно предъявить после окончания предусмотренного статьей 477 периода обнаружения недостатков, если дефект выявлен своевременно и соблюдена исковая давность.

Второе: дата обнаружения недостатка определяется с учетом даты уведомления продавца, если не доказано иное.

Если покупатель не направил уведомление либо сделал это после установленного периода, именно ему придется доказывать, что неисправность обнаружили вовремя.

Важно: по состоянию на 19 ноября 2026 года это законопроект, а не вступивший в силу закон. При этом временные правила, установленные постановлением Конституционного Суда № 38-П, уже действуют в соответствующей части.

Как доказать, что брак обнаружили до окончания срока

Для покупателя это один из наиболее важных вопросов.

Предположим, оборудование сломалось за месяц до окончания двухлетнего периода, но поставщику сообщили только через три месяца.

Суду потребуется установить, когда именно возникли и были выявлены недостатки.

Для подтверждения могут использоваться:

Акт технического осмотра оборудования. Переписка с поставщиком. Заявка на гарантийное обслуживание или ремонт. Заключение технического специалиста. Сведения из журналов эксплуатации. Фотографии и видеозаписи неисправности. Документы о прекращении эксплуатации товара.

Самый надежный способ зафиксировать дату обнаружения недостатка заключается в своевременном письменном уведомлении поставщика.

Совет юриста: не откладывайте направление претензии до завершения экспертизы. Сначала зафиксируйте обнаруженный дефект и сообщите о нем продавцу, а затем организуйте проверку причин неисправности.

При этом необходимо учитывать статью 483 ГК РФ, которая регулирует извещение продавца о нарушении условий договора купли-продажи.

Как взыскать стоимость бракованного оборудования с поставщика

Обнаружение недостатка не означает, что покупатель автоматически вправе вернуть всю уплаченную сумму.

Статья 475 ГК РФ предусматривает различные последствия передачи товара ненадлежащего качества.

В зависимости от характера нарушения покупатель может требовать уменьшения цены, устранения недостатков либо возмещения расходов на их исправление.

При существенном нарушении требований к качеству могут возникнуть основания для отказа от договора и возврата уплаченной суммы либо для требования о замене товара.

Отдельное значение имеет статья 476 ГК РФ.

Если гарантия отсутствует, покупатель, как правило, должен доказать, что недостатки возникли до передачи товара либо по причинам, существовавшим до этого момента.

При наличии гарантии распределение бремени доказывания иное: продавец отвечает за недостатки, если не докажет предусмотренные законом обстоятельства, освобождающие его от ответственности.

Поэтому перед предъявлением иска необходимо определить не только срок, но и предмет доказывания.

Что делать поставщику, если претензию предъявили спустя несколько лет

Новые подходы к срокам защищают не только покупателя от формального отказа в иске. Они позволяют точнее определить обстоятельства, которые должен проверить суд.

Если компания получила требование о возврате денег за давно поставленный товар, рекомендую установить:

Когда покупатель фактически обнаружил недостатки.

Когда поставщик впервые получил уведомление.

Соблюдены ли условия эксплуатации и хранения продукции.

Относятся ли выявленные недостатки к периоду до передачи товара.

Подтверждена ли существенность дефекта.

Не пропущен ли срок исковой давности.

Само истечение двух лет с момента передачи товара больше нельзя рассматривать как универсальный аргумент против любого требования покупателя.

Но и поздняя претензия не должна удовлетворяться без доказательств своевременного выявления недостатка и ответственности поставщика.

Частые вопросы о сроках предъявления претензий за некачественный товар

Можно ли вернуть товар, если гарантия закончилась?

В некоторых случаях да. Необходимо учитывать дату обнаружения недостатка, его причины, условия договора и применимые нормы законодательства.

Сколько составляет срок исковой давности по некачественному товару?

По общему правилу три года. Однако начало его течения и наличие специальных правил определяются обстоятельствами конкретного спора.

Можно ли взыскать деньги, если дефект обнаружили в течение двух лет, а иск подали позднее?

Да, при наличии предусмотренных законом оснований и соблюдении исковой давности.

Что делать, если поставщик игнорирует претензию?

Необходимо сохранить доказательства ее направления, проверить обязательный досудебный порядок и при наличии оснований обратиться в суд.

Главное: как не потерять право на возврат денег за бракованный товар

При обнаружении недостатков необходимо прежде всего зафиксировать дату их выявления и незамедлительно уведомить поставщика.

Истечение гарантийного или двухлетнего периода не всегда означает, что покупатель лишился возможности предъявить судебные требования.

Конституционный Суд уже установил обязательный подход к разграничению сроков, а законопроект № 35414-9 направлен на его закрепление непосредственно в Гражданском кодексе.

Для бизнеса главный вывод заключается в следующем: своевременно выявленный и документально подтвержденный дефект может стать основанием для взыскания даже после окончания периода, отведенного на его обнаружение.

Правовая основа: статьи 196, 200, 475–477, 483 ГК РФ; постановление Конституционного Суда РФ от 09.06.2026 № 38-П; законопроект № 35414-9.