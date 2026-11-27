Как правильно оформить поставку бракованного товара

Сначала следует изучить договор. В нем могут быть предусмотрены специальные сроки приемки, порядок вызова представителя поставщика и требования к оформлению рекламаций.

Обнаруженные недостатки необходимо зафиксировать в акте. Желательно приложить фотографии, видеозаписи, результаты измерений, сведения о маркировке и номерах партий.

Если дефект имеет технический характер, целесообразно организовать независимое исследование. Поставщика лучше заранее уведомить о месте и времени осмотра.