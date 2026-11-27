В отношениях между компаниями недостаточно просто заявить о наличии брака. Необходимо соблюсти предусмотренный договором порядок приемки, правильно зафиксировать недостатки и обосновать размер требований.
Автор: Андрей Мильский, адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России).
Более 10 лет представляю интересы бизнеса в арбитражных спорах, связанных с поставкой продукции, исполнением договоров и взысканием убытков.
Что покупатель может потребовать от поставщика
Основные способы защиты предусмотрены статьями 475 и 518 ГК РФ.
В зависимости от характера недостатков покупатель вправе требовать:
соразмерного уменьшения стоимости товара;
бесплатного устранения дефектов;
компенсации расходов на ремонт;
замены некачественной продукции;
возврата денежных средств при наличии оснований для отказа от договора.
При этом закон учитывает возможность поставщика оперативно заменить продукцию после получения уведомления о дефектах.
Дополнительно покупатель может взыскать убытки, если докажет их размер и связь с нарушением договора.
Как правильно оформить поставку бракованного товара
Сначала следует изучить договор. В нем могут быть предусмотрены специальные сроки приемки, порядок вызова представителя поставщика и требования к оформлению рекламаций.
Обнаруженные недостатки необходимо зафиксировать в акте. Желательно приложить фотографии, видеозаписи, результаты измерений, сведения о маркировке и номерах партий.
Если дефект имеет технический характер, целесообразно организовать независимое исследование. Поставщика лучше заранее уведомить о месте и времени осмотра.
Кто должен доказывать причины возникновения дефектов
Ответ зависит от наличия гарантии качества.
Условие
Бремя доказывания
Гарантия отсутствует
Покупатель доказывает, что причина недостатков существовала до передачи товара
Гарантия установлена
Поставщик должен доказать возникновение дефектов после передачи вследствие обстоятельств, за которые он не отвечает
Соответствующие правила закреплены в статье 476 ГК РФ.
Какие убытки можно взыскать
Помимо стоимости продукции, покупатель может претендовать на возмещение расходов на диагностику, транспортировку, ремонт, хранение и приобретение замещающего товара.
В отдельных случаях возможно взыскание упущенной выгоды. Однако ее необходимо обосновать конкретными расчетами, а не предположениями о размере возможного дохода.
Что делать, если поставщик отказывается платить
Направьте письменную претензию с указанием выявленных недостатков, правовых оснований и суммы требований.
Если урегулировать конфликт не получается, после соблюдения обязательного претензионного порядка можно обращаться в арбитражный суд.
Главная ошибка покупателя — уничтожение или самостоятельное изменение спорной продукции до фиксации ее состояния. В дальнейшем это может сделать проведение судебной экспертизы невозможным.