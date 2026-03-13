С 1 апреля меняются налоговые платежки. Что нужно проверить бухгалтеру уже сейчас
Разберём, что именно меняется и на что стоит обратить внимание.
Что изменится в налоговых платежках
Основная идея изменений — сделать платежки более единообразными.
Минфин решил убрать часть «свободного творчества», которое раньше допускалось при заполнении некоторых полей.
Главные изменения касаются:
назначения платежа
поля КПП
указания данных индивидуальных предпринимателей
статусов плательщика
Теперь подробнее.
Как теперь заполнять платежку по ЕНП
Единый налоговый платеж продолжит работать как и раньше, но изменится одно поле, которое многие бухгалтеры заполняли по-разному.
Поле 24 «Назначение платежа»
Теперь здесь нужно указывать только одно слово:
ЕНП
Раньше можно было писать что угодно:
оставлять поле пустым
писать пояснения
указывать текст вроде «Единый налоговый платеж за март»
Теперь Минфин закрепил единый вариант.
При этом хорошая новость — ошибка в этом поле не считается критичной. Даже если текст будет другой, платеж всё равно должен пройти.
Изменение для организаций: поле КПП
Здесь есть важный момент.
В платежках по ЕНП в поле 102 «КПП плательщика» теперь нужно указывать:
0 (ноль)
Раньше многие указывали свой КПП, но теперь правило изменилось.
Свой КПП в этом поле будут указывать только иностранные компании с обособленными подразделениями в России.
При этом переход будет мягким:
если указать «0» раньше 1 апреля — всё пройдет нормально
если после 1 апреля случайно указать КПП — платеж тоже должны принять
Главный идентификатор всё равно ИНН, поэтому именно в нём нельзя ошибаться.
Что изменилось для ИП
Для индивидуальных предпринимателей изменилось заполнение поля 8 «Плательщик».
Теперь после ФИО нужно обязательно указать статус.
Например:
Иванов Иван Иванович (ИП)
Раньше можно было писать просто ФИО.
Остальные поля остаются прежними:
ИНН — 12 знаков
статус плательщика — 01
ОКТМО — 0 (если речь о ЕНП)
Платежи, которые не входят в ЕНП
Не все платежи перечисляются через единый налоговый платеж.
Отдельно продолжают платить, например:
взносы на травматизм
некоторые другие платежи
Здесь важно помнить:
в поле 102 «КПП» нужно указывать реальный КПП организации, а не «0».
Статусы плательщика:
01 — налоги и взносы, которые администрирует налоговая
08 — взносы на травматизм (Социальный фонд)
Ещё один момент: обновились реквизиты СФР
В начале 2026 года часть региональных отделений Социального фонда России обновила банковские реквизиты.
Это связано с переходом на обслуживание через операционно-кассовые центры Банка России.
Изменения уже затронули, например:
Забайкальский край
Мордовию
Удмуртию
Чувашию
Владимирскую область
Пензенскую область
Тамбовскую область
Если использовать старые реквизиты, платеж может попасть в категорию невыясненных.
Поэтому реквизиты лучше перепроверить заранее.
Какие ошибки в платежках действительно опасны
Не все ошибки одинаково критичны.
Критичные ошибки
Платеж может не дойти, если:
неверно указан счет Федерального казначейства
ошибка в банке получателя
указан неправильный ИНН получателя
В этом случае платеж не считается исполненным.
А это может привести к:
недоимке
пеням
штрафам.
Некритичные ошибки
Платеж всё равно пройдет, если правильно указаны:
счет казначейства
ИНН получателя.
Даже если:
поле «назначение платежа» заполнено неправильно
есть лишний текст
допущены небольшие неточности.
Что лучше сделать уже сейчас
Чтобы переход прошёл спокойно, бухгалтерии лучше заранее проверить несколько вещей.
Что стоит сделать в марте:
✔ обновить бухгалтерские программы
✔ проверить шаблоны платежных поручений
✔ перепроверить реквизиты СФР по своему региону
✔ обновить внутренние инструкции для сотрудников
Это займёт немного времени, но избавит от проблем в апреле.
Итог
Изменения в платежках несложные.
Фактически нужно запомнить три вещи:
в назначении платежа писать «ЕНП»
в платежках по ЕНП указывать КПП = 0
ИП должны добавлять к ФИО пометку (ИП).
Если заранее обновить шаблоны платежных поручений, переход на новые правила пройдет практически незаметно.
