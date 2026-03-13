С 1 апреля меняются налоговые платежки. Что нужно проверить бухгалтеру уже сейчас

С 1 апреля 2026 года меняются правила заполнения налоговых платежных поручений. Изменения связаны с приказом Минфина №58н и касаются прежде всего платежей по единому налоговому платежу (ЕНП). На первый взгляд изменения небольшие. Но если шаблоны платежек в бухгалтерской программе не обновить вовремя, можно легко получить путаницу или «невыясненные платежи».

Разберём, что именно меняется и на что стоит обратить внимание.

Что изменится в налоговых платежках

Основная идея изменений — сделать платежки более единообразными.

Минфин решил убрать часть «свободного творчества», которое раньше допускалось при заполнении некоторых полей.

Главные изменения касаются:

назначения платежа

поля КПП

указания данных индивидуальных предпринимателей

статусов плательщика

Теперь подробнее.

Как теперь заполнять платежку по ЕНП

Единый налоговый платеж продолжит работать как и раньше, но изменится одно поле, которое многие бухгалтеры заполняли по-разному.

Поле 24 «Назначение платежа»

Теперь здесь нужно указывать только одно слово:

ЕНП

Раньше можно было писать что угодно:

оставлять поле пустым

писать пояснения

указывать текст вроде «Единый налоговый платеж за март»

Теперь Минфин закрепил единый вариант.

При этом хорошая новость — ошибка в этом поле не считается критичной. Даже если текст будет другой, платеж всё равно должен пройти.

Изменение для организаций: поле КПП

Здесь есть важный момент.

В платежках по ЕНП в поле 102 «КПП плательщика» теперь нужно указывать:

0 (ноль)

Раньше многие указывали свой КПП, но теперь правило изменилось.

Свой КПП в этом поле будут указывать только иностранные компании с обособленными подразделениями в России.

При этом переход будет мягким:

если указать «0» раньше 1 апреля — всё пройдет нормально

если после 1 апреля случайно указать КПП — платеж тоже должны принять

Главный идентификатор всё равно ИНН, поэтому именно в нём нельзя ошибаться.

Что изменилось для ИП

Для индивидуальных предпринимателей изменилось заполнение поля 8 «Плательщик».

Теперь после ФИО нужно обязательно указать статус.

Например:

Иванов Иван Иванович (ИП)

Раньше можно было писать просто ФИО.

Остальные поля остаются прежними:

ИНН — 12 знаков

статус плательщика — 01

ОКТМО — 0 (если речь о ЕНП)

Платежи, которые не входят в ЕНП

Не все платежи перечисляются через единый налоговый платеж.

Отдельно продолжают платить, например:

взносы на травматизм

некоторые другие платежи

Здесь важно помнить:

в поле 102 «КПП» нужно указывать реальный КПП организации, а не «0».

Статусы плательщика:

01 — налоги и взносы, которые администрирует налоговая

08 — взносы на травматизм (Социальный фонд)

Ещё один момент: обновились реквизиты СФР

В начале 2026 года часть региональных отделений Социального фонда России обновила банковские реквизиты.

Это связано с переходом на обслуживание через операционно-кассовые центры Банка России.

Изменения уже затронули, например:

Забайкальский край

Мордовию

Удмуртию

Чувашию

Владимирскую область

Пензенскую область

Тамбовскую область

Если использовать старые реквизиты, платеж может попасть в категорию невыясненных.

Поэтому реквизиты лучше перепроверить заранее.

Какие ошибки в платежках действительно опасны

Не все ошибки одинаково критичны.

Критичные ошибки

Платеж может не дойти, если:

неверно указан счет Федерального казначейства

ошибка в банке получателя

указан неправильный ИНН получателя

В этом случае платеж не считается исполненным.

А это может привести к:

недоимке

пеням

штрафам.

Некритичные ошибки

Платеж всё равно пройдет, если правильно указаны:

счет казначейства

ИНН получателя.

Даже если:

поле «назначение платежа» заполнено неправильно

есть лишний текст

допущены небольшие неточности.

Что лучше сделать уже сейчас

Чтобы переход прошёл спокойно, бухгалтерии лучше заранее проверить несколько вещей.

Что стоит сделать в марте:

✔ обновить бухгалтерские программы

✔ проверить шаблоны платежных поручений

✔ перепроверить реквизиты СФР по своему региону

✔ обновить внутренние инструкции для сотрудников

Это займёт немного времени, но избавит от проблем в апреле.

Итог

Изменения в платежках несложные.

Фактически нужно запомнить три вещи:

в назначении платежа писать «ЕНП»

в платежках по ЕНП указывать КПП = 0

ИП должны добавлять к ФИО пометку (ИП).

Если заранее обновить шаблоны платежных поручений, переход на новые правила пройдет практически незаметно.

