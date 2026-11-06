Понятие недружественных лиц существенно расширилось

Вчера, 5 ноября Президент России подписал Указ №816, который вносит изменения в Указы №81, №95, №254, №618, №737 и №198.

В результате появилось уточнение, что к лицам недружественных государств относятся физлица, которые не представили ни один из документов:

📍паспорт РФ,

📍паспорт «дружественного» иностранного государства,

📍вид на жительство в РФ,

📍ВНЖ в «дружественном» государстве.

Таким образом, теперь «недружественным» по умолчанию считается любое лицо без гражданства России (или без подтверждения гражданства), а также лица с паспортом или ВНЖ «недружественной» страны.

Указ уже вступил в силу.

Указ имеет непосредственное влияние на блокировку средств в российских банках, а также на “передачу под управление” активов в России.

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