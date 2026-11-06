Понятие недружественных лиц существенно расширилось
Вчера Президент РФ подписал важный Указ.
Вчера, 5 ноября Президент России подписал Указ №816, который вносит изменения в Указы №81, №95, №254, №618, №737 и №198.
В результате появилось уточнение, что к лицам недружественных государств относятся физлица, которые не представили ни один из документов:
📍паспорт РФ,
📍паспорт «дружественного» иностранного государства,
📍вид на жительство в РФ,
📍ВНЖ в «дружественном» государстве.
Таким образом, теперь «недружественным» по умолчанию считается любое лицо без гражданства России (или без подтверждения гражданства), а также лица с паспортом или ВНЖ «недружественной» страны.
Указ уже вступил в силу.
Указ имеет непосредственное влияние на блокировку средств в российских банках, а также на “передачу под управление” активов в России.
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Не думаю, что среди читателей, "недругов" (по новому определению) много. Но кто-то - точно есть