Доллар пробил 87 рублей: резкий скачок валюты на торгах 19 марта
По данным Investing, рыночные котировки достигли пиковой отметки в 87,44 рубля.
Динамика валют на 19 марта:
Доллар: +4,1%, максимум — 87,44 руб.
Евро: +1,31%, курс поднялся до 97,29 руб.
Для сравнения: накануне Банк России установил официальные котировки на уровне 83,13 рубля за доллар и 94,67 рубля за евро. Резкий разрыв между вчерашним номиналом и текущими биржевыми показателями создает дополнительное давление на импортеров и бизнес.
вообще-то ИИ очень часто ошибаются. особенно при финанализе. проверяла. и уж тем более ИИ не может давать решения как исправить ситуацию.