Невидимый труд: почему работу бухгалтера замечают только тогда, когда она «не сделана»?

В народе есть известная поговорка про домашние дела: «Женскую работу не видно, пока она делается. А вот когда она не делается — видно сразу».

В народе есть известная поговорка про домашние дела: «Женскую работу не видно, пока она делается. А вот когда она НЕ делается — видно сразу».

Знакомо? Горы немытой посуды, пустой холодильник и отсутствие чистых носков мгновенно бросаются в глаза. Но пока в доме уютно, пахнет едой, а вещи разложены по местам — кажется, что всё это происходит как-то само собой, по мановению волшебной палочки.

За годы работы главным бухгалтером я поняла, что наша профессия устроена точно так же.

В связи с этим мне всегда вспоминается мама Римма из «Простоквашино». Помните её культовую фразу: «Я на вас весь год работала, у меня четыре платья шелковых есть, а надеть их некуда!»? А её знаменитый усталый вздох в кресле, когда она говорит, что от этой вашей жизни на даче «у неё еле-еле сил хватает телевизор смотреть»?

Вот главбух в бизнесе — это точно такая же мама. Директор и остальная команда видят только «парадную» сторону: продажи, маркетинг, новые контракты. Они совершают подвиги. А бухгалтерия?

Ну, сидят там какие-то женщины, нажимают кнопки в 1С, пьют чай. Им часто приносят коробки конфет и шоколад. Чего так не работать

Истинная ценность бухгалтера раскрывается от обратного — в моменты тишины.

Если счета компании не заблокированы налоговой — это не «само собой», это бухгалтер вовремя и ювелирно сдал отчетность и ответил на требования.

Если сотрудники вовремя получают зарплату, а поставщики — оплаты, это не магия, это четко выстроенный процесс.

Если к директору не приходят с проверками — это значит, что бухгалтер каждый день работает как щит, отсекая риски, о которых руководство часто даже не подозревает.

Мы тратим колоссальное количество ментальной энергии, здоровья и нервов на то, чтобы в компании ничего не произошло. Чтобы всё было тихо, гладко и законно. Наша главная победа — это когда в бизнесе «ничего не случается».

Но парадокс в том, что за эту «тишину» редко говорят спасибо. Руководству кажется: «Раз у нас всё спокойно, значит, работы у вас там немного, за что платить?». И только если (не дай Бог) арестуют счет или прилетит огромный штраф из-за косяка прошлого сотрудника, директор вдруг осознает масштаб катастрофы.

Коллеги, а как у вас? Сталкивались ли вы с тем, что ваш колоссальный труд обесценивают просто потому, что вы делаете его идеально и без лишнего шума? Как объясняете руководству свою невидимую, но критически важную ценность? Поделитесь