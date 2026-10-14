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Ольга Ярская
Советы юристов
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Нейросеть не отвечает. Отвечает человек: судебная практика и памятка по работе с ИИ

Суды рассуждают одинаково. Нейросеть — инструмент и отвечает тот, кто им воспользовался. А в споре решают документы, а не ответ нейросети. Девять судебных дел с фабулой и комментарием, что нельзя загружать в нейросеть, как составить промт — и памятка из 10 пунктов для самопроверки. Хотите понять, где проходит граница ответственности, — читайте дальше.

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Нейросетью сегодня пользуются почти все: пишут тексты, делают карточки товаров, готовят претензии и даже жалобы в суд. Когда что-то идёт не так, возникает удобный довод: «это сделал ИИ».

Я разобрала судебную практику 2023–2026 годов (обзор экспертов «Гаранта»).

Что решили суды

Дело

Фабула

Комментарий

Определение АС Западно-Сибирского округа от 14.05.2026, дело № А27-7831/2025

В кассационной жалобе — ссылки на судебные акты с «цитатами». Часть актов не существует, в остальных таких слов нет

Судебный штраф за неуважение к суду. Подготовка текста с помощью ИИ не оправдывает: за достоверность отвечает сторона (ч. 2 ст. 9 АПК РФ)

Решение АС Волгоградской области от 17.07.2025, дело № А12-32165/2024

Продавец разместил карточки с чужим товарным знаком и сослался на то, что их, вероятно, сделала нейросеть

Не освобождает и не снижает ответственность. Проверять товар и карточки обязан сам предприниматель

Решение АС Хабаровского края от 19.05.2023, дело № А73-4100/2023

Робот-коллектор банка звонил должнику почти ежедневно, иногда несколько раз в день

За настройку программы отвечает тот, кто её использует, — банк

Решение Торжокского городского суда от 02.10.2024, дело № 2-34/2024

Портал опубликовал порочащие статьи и заявил, что их создал ИИ

Обязанность проверять достоверность никуда не делась. Иск удовлетворён

Решение АС Республики Калмыкия от 14.02.2025, дело № А22-447/2024

Упущенную выгоду обосновали ответом нейросети о средней выручке точки с шаурмой

Ответ нейросети не доказывает доход. Суд предлагал принести отчётность, декларации, выписки — их не было. Отказ

Постановление 11 ААС от 20.10.2025 № 11АП-7650/25

Правообладатель доказывал продажи ответами чат-ботов

Доказательственного значения нет: чат-бот генерирует текст по запросу и не даёт проверяемых источников

Решение АС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 04.02.2025, дело № А56-102880/2024

Заказчик оспаривал договор: стратегию развития консультант подготовил с помощью нейросети

Отказ. Акт подписан, услуга оплачена, претензий не было. Сам инструмент не делает исполнителя недобросовестным

Постановление 15 ААС от 28.11.2024 № 15АП-15937/24

Ответчик заявил, что рисунки истца — продукт ИИ

Трудовые договоры и акты передачи прав подтвердили права истца. Презумпция авторства не опровергнута

Решение АС Омской области от 28.10.2025, дело № А46-8459/2025

Истец представил исходные файлы генерации с названиями и датами

Приняты как одно из доказательств: работы созданы сотрудниками по служебному заданию. Иск удовлетворён

А что закон

С 1 сентября 2026 года действует Федеральный закон «О поддержке развития технологий искусственного интеллекта в Российской Федерации». Он рамочный: вводит понятия, меры поддержки разработчиков и возможность добровольно маркировать ИИ-контент. Новых обязанностей для бизнеса, который просто пользуется нейросетями, в нём нет. Об ответственности пользователя — тоже ничего.

Зато Верховный суд уже высказался. В п. 42 постановления Пленума ВС РФ от 21.05.2026 № 15 «О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству» сказано: участвующие в деле лица, представившие в суд сведения о фактах, полученных с использованием технологий искусственного интеллекта, должны сообщать об этом суду. Разъяснение касается гражданских дел в судах общей юрисдикции.

Отдельные правила об ответственности за ИИ пока только обсуждаются. Общие нормы ГК, АПК и ГПК уже работают, и суды применяют их одинаково.

Что нельзя загружать в нейросеть

Всё, что попало в запрос, уходит на сервер чужой компании. Поэтому туда не отправляют:

  • персональные данные клиентов и сотрудников: паспорта, СНИЛС, адреса, телефоны, сведения о здоровье. По сути это передача данных третьему лицу, а в зарубежный сервис — ещё и трансграничная передача (152-ФЗ);

  • коммерческую тайну и ноу-хау — свои и чужие, полученные по NDA;

  • банковские реквизиты, номера карт, пароли, доступы, ключи электронной подписи;

  • непубличную отчётность, управленческие данные, базы клиентов;

  • договоры и переписку с условием о конфиденциальности;

  • документы клиентов, если вы бухгалтер, юрист или консультант: их доверили вам, а не нейросети.

Если документ всё же нужно разобрать, обезличьте его: уберите имена, реквизиты и детали, по которым узнаётся компания.

Промт и навыки

Промт — это запрос к нейросети, задача, поставленная словами. Какой запрос, такой и ответ. Хороший промт содержит роль, контекст, задачу, формат ответа и ограничения.

Пример: «Ты — юрист по договорам. Проверь договор поставки (текст ниже, реквизиты убраны) с позиции покупателя. Найди условия о штрафах и сроках оплаты. Ответ дай таблицей: пункт, риск, что предложить. Ссылайся только на нормы ГК РФ, судебную практику не приводи».

Какие навыки развивать и как:

Навык

Зачем

Как развивать

Целеполагание

Без цели нейросеть выдаст «что-то по теме». Цель определяет, какой ответ полезен

Перед запросом записать одной фразой: зачем это нужно и какое решение будет принято по итогу

Образ результата

Нейросеть не знает, как выглядит «готово». Это знает только заказчик

Описывать формат, объём, адресата и критерии готовности. Давать образец или шаблон

Постановка задачи (промт)

Какой запрос, такой и ответ

Указывать роль, контекст, задачу, формат, ограничения. Тренироваться на рутинных задачах, сохранять удачные промты

Профессиональный скепсис, критическое мышление

Нейросеть ошибается уверенно и красиво — это и подвело стороны в делах из таблицы

Спрашивать: на чём основан вывод? Проверять цифры, нормы и судебные акты по первоисточнику. Просить у нейросети источники и открывать их

Экспертиза в своей области

Ошибку видит только тот, кто знает предмет

Повышение квалификации по профессии, работа с первоисточниками

Цифровая гигиена

Чтобы не передать лишнего

Внутренние правила работы с ИИ, обезличивание документов перед загрузкой

Документирование

В споре выигрывает тот, у кого есть документы

Хранить исходники, версии и сами промты с датами

Учиться можно по вводным курсам от разработчиков нейросетей, на открытых образовательных платформах и в программах повышения квалификации по своей профессии.

Лучший тренажёр — собственные рутинные задачи: сравнивайте ответ нейросети с тем, что сделали бы сами.

Памятка: проверьте себя

  • Задача сформулирована: роль, контекст, формат ответа, ограничения.

  • В запросе нет персональных данных, коммерческой тайны, паролей и реквизитов.

  • Каждая цифра, дата и ссылка на норму проверены по первоисточнику.

  • Судебные акты из ответа найдены в картотеке или СПС и прочитаны.

  • Текст, который уходит наружу — клиенту, контрагенту, в суд, в налоговую, — вычитан человеком.

  • Для доказательств есть первичные документы, а не ответ нейросети.

  • Права на результат подтверждены документами: договор, акт, служебное задание, исходные файлы.

  • В договорах с подрядчиками указано, можно ли использовать ИИ.

  • Если сведения для гражданского дела получены с помощью ИИ, суд об этом знает.

  • Под результатом не страшно поставить свою подпись.

Вывод: не бояться, а понимать алгоритм

Из этой практики не следует, что нейросетью опасно пользоваться. Суды не наказывают за ИИ: консультант, подготовивший стратегию с помощью нейросети, спор выиграл. Проигрывают те, кто выдал непроверенный результат за готовый.

Поэтому нужен не запрет, а порядок работы:

  1. Поставить задачу — чётко и с понятным контекстом.

  2. Передать только те данные, которые можно передавать.

  3. Проверить результат: факты, цифры, нормы, судебные акты.

  4. Принять решение и подписать — это делает человек.

  5. Сохранить исходники и подтверждающие документы.

  6. Проверять результаты, которые передает третье лицо по вашему договору или заказу

Нейросеть — сильный инструмент. Но отвечает за результат тот, кто им пользуется.

Проверьте сами

Все дела можно найти по номерам. Арбитражные — в Картотеке арбитражных дел, дела судов общей юрисдикции — на сайтах судов и в ГАС «Правосудие», а также в любой справочно-правовой системе.

Давайте обсудим

  • Вы проверяете то, что написала нейросеть, перед отправкой? Или уже доверяете «как есть»?

  • Был ли случай, когда ИИ подвёл — в договоре, в ответе на требование, в описании товара?

  • В июне Госдума отклонила законопроект об обязательной маркировке ИИ-контента: метку «Сделано ИИ» сочли труднореализуемой. Маркировка — это защита от обмана или лишняя нагрузка на бизнес?

Пишите в комментариях — поделимся точками зрениями.

Информации об авторе

Ольга Ярская

Ольга Ярская

Собственник компании

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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