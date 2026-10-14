Нейросеть не отвечает. Отвечает человек: судебная практика и памятка по работе с ИИ

Нейросетью сегодня пользуются почти все: пишут тексты, делают карточки товаров, готовят претензии и даже жалобы в суд. Когда что-то идёт не так, возникает удобный довод: «это сделал ИИ».
Я разобрала судебную практику 2023–2026 годов (обзор экспертов «Гаранта»).
Что решили суды
Дело
Фабула
Комментарий
Определение АС Западно-Сибирского округа от 14.05.2026, дело № А27-7831/2025
В кассационной жалобе — ссылки на судебные акты с «цитатами». Часть актов не существует, в остальных таких слов нет
Судебный штраф за неуважение к суду. Подготовка текста с помощью ИИ не оправдывает: за достоверность отвечает сторона (ч. 2 ст. 9 АПК РФ)
Решение АС Волгоградской области от 17.07.2025, дело № А12-32165/2024
Продавец разместил карточки с чужим товарным знаком и сослался на то, что их, вероятно, сделала нейросеть
Не освобождает и не снижает ответственность. Проверять товар и карточки обязан сам предприниматель
Решение АС Хабаровского края от 19.05.2023, дело № А73-4100/2023
Робот-коллектор банка звонил должнику почти ежедневно, иногда несколько раз в день
За настройку программы отвечает тот, кто её использует, — банк
Решение Торжокского городского суда от 02.10.2024, дело № 2-34/2024
Портал опубликовал порочащие статьи и заявил, что их создал ИИ
Обязанность проверять достоверность никуда не делась. Иск удовлетворён
Решение АС Республики Калмыкия от 14.02.2025, дело № А22-447/2024
Упущенную выгоду обосновали ответом нейросети о средней выручке точки с шаурмой
Ответ нейросети не доказывает доход. Суд предлагал принести отчётность, декларации, выписки — их не было. Отказ
Постановление 11 ААС от 20.10.2025 № 11АП-7650/25
Правообладатель доказывал продажи ответами чат-ботов
Доказательственного значения нет: чат-бот генерирует текст по запросу и не даёт проверяемых источников
Решение АС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 04.02.2025, дело № А56-102880/2024
Заказчик оспаривал договор: стратегию развития консультант подготовил с помощью нейросети
Отказ. Акт подписан, услуга оплачена, претензий не было. Сам инструмент не делает исполнителя недобросовестным
Постановление 15 ААС от 28.11.2024 № 15АП-15937/24
Ответчик заявил, что рисунки истца — продукт ИИ
Трудовые договоры и акты передачи прав подтвердили права истца. Презумпция авторства не опровергнута
Решение АС Омской области от 28.10.2025, дело № А46-8459/2025
Истец представил исходные файлы генерации с названиями и датами
Приняты как одно из доказательств: работы созданы сотрудниками по служебному заданию. Иск удовлетворён
А что закон
С 1 сентября 2026 года действует Федеральный закон «О поддержке развития технологий искусственного интеллекта в Российской Федерации». Он рамочный: вводит понятия, меры поддержки разработчиков и возможность добровольно маркировать ИИ-контент. Новых обязанностей для бизнеса, который просто пользуется нейросетями, в нём нет. Об ответственности пользователя — тоже ничего.
Зато Верховный суд уже высказался. В п. 42 постановления Пленума ВС РФ от 21.05.2026 № 15 «О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству» сказано: участвующие в деле лица, представившие в суд сведения о фактах, полученных с использованием технологий искусственного интеллекта, должны сообщать об этом суду. Разъяснение касается гражданских дел в судах общей юрисдикции.
Что нельзя загружать в нейросеть
Всё, что попало в запрос, уходит на сервер чужой компании. Поэтому туда не отправляют:
персональные данные клиентов и сотрудников: паспорта, СНИЛС, адреса, телефоны, сведения о здоровье. По сути это передача данных третьему лицу, а в зарубежный сервис — ещё и трансграничная передача (152-ФЗ);
коммерческую тайну и ноу-хау — свои и чужие, полученные по NDA;
банковские реквизиты, номера карт, пароли, доступы, ключи электронной подписи;
непубличную отчётность, управленческие данные, базы клиентов;
договоры и переписку с условием о конфиденциальности;
документы клиентов, если вы бухгалтер, юрист или консультант: их доверили вам, а не нейросети.
Если документ всё же нужно разобрать, обезличьте его: уберите имена, реквизиты и детали, по которым узнаётся компания.
Промт — это запрос к нейросети, задача, поставленная словами. Какой запрос, такой и ответ. Хороший промт содержит роль, контекст, задачу, формат ответа и ограничения.
Пример: «Ты — юрист по договорам. Проверь договор поставки (текст ниже, реквизиты убраны) с позиции покупателя. Найди условия о штрафах и сроках оплаты. Ответ дай таблицей: пункт, риск, что предложить. Ссылайся только на нормы ГК РФ, судебную практику не приводи».
Навык
Зачем
Как развивать
Целеполагание
Без цели нейросеть выдаст «что-то по теме». Цель определяет, какой ответ полезен
Перед запросом записать одной фразой: зачем это нужно и какое решение будет принято по итогу
Образ результата
Нейросеть не знает, как выглядит «готово». Это знает только заказчик
Описывать формат, объём, адресата и критерии готовности. Давать образец или шаблон
Постановка задачи (промт)
Какой запрос, такой и ответ
Указывать роль, контекст, задачу, формат, ограничения. Тренироваться на рутинных задачах, сохранять удачные промты
Профессиональный скепсис, критическое мышление
Нейросеть ошибается уверенно и красиво — это и подвело стороны в делах из таблицы
Спрашивать: на чём основан вывод? Проверять цифры, нормы и судебные акты по первоисточнику. Просить у нейросети источники и открывать их
Экспертиза в своей области
Ошибку видит только тот, кто знает предмет
Повышение квалификации по профессии, работа с первоисточниками
Цифровая гигиена
Чтобы не передать лишнего
Внутренние правила работы с ИИ, обезличивание документов перед загрузкой
Документирование
В споре выигрывает тот, у кого есть документы
Хранить исходники, версии и сами промты с датами
Учиться можно по вводным курсам от разработчиков нейросетей, на открытых образовательных платформах и в программах повышения квалификации по своей профессии.
Лучший тренажёр — собственные рутинные задачи: сравнивайте ответ нейросети с тем, что сделали бы сами.
Памятка: проверьте себя
Задача сформулирована: роль, контекст, формат ответа, ограничения.
В запросе нет персональных данных, коммерческой тайны, паролей и реквизитов.
Каждая цифра, дата и ссылка на норму проверены по первоисточнику.
Судебные акты из ответа найдены в картотеке или СПС и прочитаны.
Текст, который уходит наружу — клиенту, контрагенту, в суд, в налоговую, — вычитан человеком.
Для доказательств есть первичные документы, а не ответ нейросети.
Права на результат подтверждены документами: договор, акт, служебное задание, исходные файлы.
В договорах с подрядчиками указано, можно ли использовать ИИ.
Если сведения для гражданского дела получены с помощью ИИ, суд об этом знает.
Под результатом не страшно поставить свою подпись.
Вывод: не бояться, а понимать алгоритм
Из этой практики не следует, что нейросетью опасно пользоваться. Суды не наказывают за ИИ: консультант, подготовивший стратегию с помощью нейросети, спор выиграл. Проигрывают те, кто выдал непроверенный результат за готовый.
Поэтому нужен не запрет, а порядок работы:
Поставить задачу — чётко и с понятным контекстом.
Передать только те данные, которые можно передавать.
Проверить результат: факты, цифры, нормы, судебные акты.
Принять решение и подписать — это делает человек.
Сохранить исходники и подтверждающие документы.
Проверять результаты, которые передает третье лицо по вашему договору или заказу
Нейросеть — сильный инструмент. Но отвечает за результат тот, кто им пользуется.
Проверьте сами
Все дела можно найти по номерам. Арбитражные — в Картотеке арбитражных дел, дела судов общей юрисдикции — на сайтах судов и в ГАС «Правосудие», а также в любой справочно-правовой системе.
Давайте обсудим
Вы проверяете то, что написала нейросеть, перед отправкой? Или уже доверяете «как есть»?
Был ли случай, когда ИИ подвёл — в договоре, в ответе на требование, в описании товара?
В июне Госдума отклонила законопроект об обязательной маркировке ИИ-контента: метку «Сделано ИИ» сочли труднореализуемой. Маркировка — это защита от обмана или лишняя нагрузка на бизнес?
Пишите в комментариях — поделимся точками зрениями.