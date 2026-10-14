Нейросеть не отвечает. Отвечает человек: судебная практика и памятка по работе с ИИ

А что закон

С 1 сентября 2026 года действует Федеральный закон «О поддержке развития технологий искусственного интеллекта в Российской Федерации». Он рамочный: вводит понятия, меры поддержки разработчиков и возможность добровольно маркировать ИИ-контент. Новых обязанностей для бизнеса, который просто пользуется нейросетями, в нём нет. Об ответственности пользователя — тоже ничего.

Зато Верховный суд уже высказался. В п. 42 постановления Пленума ВС РФ от 21.05.2026 № 15 «О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству» сказано: участвующие в деле лица, представившие в суд сведения о фактах, полученных с использованием технологий искусственного интеллекта, должны сообщать об этом суду. Разъяснение касается гражданских дел в судах общей юрисдикции.