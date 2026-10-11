Кредитор и 152-ФЗ: что придется делать с персональными данными сверх закона о кредитных историях

У бухгалтерии свои игры - туда не лезу. А вот кредитные истории знаю с двух сторон: у моего производства техстекла есть контрагенты, которым даю отсрочку платежа, и перед крупной отгрузкой без предоплаты бухгалтер запрашивает их КИ через бюро. Свою личную сверяю в личном кабинете ОКБ примерно раз в квартал - привычка с тех пор, как один старый знакомый третий год платит минималку по кредитке и даже не замечает, сколько теряет на процентах.

И вот что вижу у контрагентов постоянно: сделали 218-ФЗ - и решили, что вопрос закрыт. По факту 152-ФЗ никуда не делся и действует поверх, целиком. 218-ФЗ регулирует саму кредитную историю - механику работы с БКИ. А цена ошибки тут вполне себе считается в деньгах. За повторную утечку персональных данных с 2025 года штраф считается в процентах от выручки: 1-3%, но не менее 20 млн рублей и не более 500 млн. За первую утечку - от 3 до 15 млн. Отдельно штрафуют, если не уведомили Роскомнадзор вовремя, - до 3 млн. Разберу, что накладывается сверх 218-ФЗ и что реально стоит проверить в своей компании.