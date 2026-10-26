Банк передал в бюро кредитных историй ошибку по моему долгу - разбирался, что ему за это грозит

Что грозит кредитору, если ошибка на его стороне

Здесь два разных уровня, и смешивать их не стоит.

Первый - административный. Он есть: статья 14.29 КоАП РФ про незаконные действия с кредитным отчетом и сведениями, составляющими кредитную историю. Штрафы там разные: для граждан от тысячи до двух с половиной тысяч рублей, для должностных лиц от двух с половиной до пяти тысяч или дисквалификация на срок до трех лет, для юридических лиц - от тридцати до пятидесяти тысяч рублей. По моим наблюдениям, для банка с оборотами эта сумма не страшнее комариного укуса, а вот для должностного лица лично дисквалификация до трех лет - это уже серьезно, это его работа.

Честно - есть нюанс, и я его не обхожу: эта статья формулировалась под незаконное получение или предоставление отчета. Под обычную бухгалтерскую опечатку источника ее не писали. Будет ли конкретно ваша ситуация подпадать именно под нее или это чисто гражданский спор об убытках - это уже юридическая квалификация, и тут я вам не советчик, это не моя зона, за такими формулировками - к юристам.

Второй уровень - гражданская ответственность. Если ошибка в истории привела к реальному отказу в кредите или к более высокой ставке, у субъекта есть путь требовать возмещения убытков и морального вреда в общем порядке через суд. Но это тоже не моя зона - сколько реально взыщут, как считать убытки от разницы в ставке, как это доказывать в суде - профильные юристы на Клерке сделают это грамотнее меня.