Утечка персональных данных: что обязана сделать компания в первые 72 часа

Сроки уведомления: 24 и 72 часа

Обязанность уведомлять Роскомнадзор об инцидентах закреплена в ч. 3.1 ст. 21 152-ФЗ. Сроки короткие и отсчитываются не от момента, когда вы во всём разобрались, а от момента обнаружения утечки.

24 часа на первичное уведомление об инциденте: факт и предполагаемая причина утечки, категории и примерный объём данных, предполагаемый вред и уже принятые меры.

72 часа на дополнительное уведомление с результатами внутреннего расследования: установленная причина, последствия, что сделано для устранения.

Уведомления подаются через портал pd.rkn.gov.ru. Параллельно оператор взаимодействует с государственной системой обнаружения и предупреждения компьютерных атак (ГосСОПКА). Пропустить 24-часовой срок легко, если реагировать без заранее подготовленного порядка действий, а сам пропуск это уже отдельное нарушение.

Сколько стоит утечка и сколько стоит молчание

Важно понимать, что оператор отвечает по двум независимым основаниям: за саму утечку и отдельно за то, что не уведомил регулятора. Суммы после реформы 2025 года (ФЗ № 420-ФЗ) для юридического лица выглядят так (актуально на 2026 год).

Нарушение Норма (ст. 13.11 КоАП) Штраф для юрлица Неуведомление РКН об утечке ч. 11 1-3 млн ₽ Утечка до 10 тыс. субъектов ч. 12 3-5 млн ₽ Утечка 10-100 тыс. субъектов ч. 13 5-10 млн ₽ Утечка свыше 100 тыс. субъектов ч. 14 10-15 млн ₽ Утечка специальных категорий или биометрии ч. 16-17 10-20 млн ₽ Повторная крупная утечка ч. 15, 18 оборотный штраф 1-3% годовой выручки (от 20 до 500 млн ₽)

То есть молчание добавляет к штрафу за утечку ещё от одного до трёх миллионов рублей. Скрыть инцидент почти всегда дороже, чем сообщить о нём.