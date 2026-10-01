Победы платформенной команды «Клерка» #2

1. Индексация и SEO: чтобы «Клерк» снова показывался правильно
Поисковики читают заголовок страницы раньше, чем её содержание. Если в выдаче Яндекса или Google вместо названия статьи стоит безликая заготовка, читатель пройдёт мимо — даже если материал отличный. А когда таких страниц тысячи, проседает трафик всего сайта.
Это наша главная победа за два месяца. Долгое время значительная часть страниц отдавала поисковикам одинаковый шаблонный заголовок вместо настоящего. Мы нашли первопричину - сервис структуры определял сущность по её идентификатору, игнорируя раздел из адреса, - из-за этого на множестве страниц подставлялся дефолтный заголовок. Исправление уже выкачено, количество дефолтных заголовков в выдаче заметно снижается, но работа ещё продолжается - добиваем оставшиеся разделы и держим ситуацию на мониторинге.
Что ещё сделали в этом блоке:
Ретраи метаданных. Добавили повторные запросы: если фронт получает от сервиса структуры ошибку 5XX, он повторяет обращение, а не подставляет дефолтный заголовок. Это подстраховка от случайных сбоев, из-за которых страница «теряла» свои метаданные.
Настроили Яндекс Ротор. Добавили объект настроек - поисковый(рендерящий) робот Яндекса теперь корректнее обрабатывает страницы, дожидаясь ее полной загрузки.
Ускорили переобход. Отправили поисковикам на переобход 20К+ адресов, чтобы исправления быстрее попали в выдачу.
Вернули ошибки 500, 502, 503 на фронт. Теперь мы явно видим ошибки, и не маскируемся под дефолтные тайтлы и ложный ответ 200.
2. Поиск: чтобы нужное находилось за секунды
Поиском пользуются все: бухгалтер ищет статью, предприниматель — контрагента, редактор — документ. Медленный или неточный поиск — это потерянные пользователи.
Поиск по контрагентам. Раньше быстрый поиск обеспечивался внешним подрядчиком, а расширенный мог отвечать десятки секунд, а в случая когда это занимало более 30 сек падал с ошибкой. Выпустили, собственный, быстрый и расширенный режимы: карточку компании теперь можно найти по частичному или полному запросу — быстрее и точнее, чем раньше.
Аналитика поиска. Сделали админ-панель: видим, что именно ищут пользователи и чего не находят, чтобы улучшать выдачу по фактам, а не по ощущениям.
Ускорили выдачу. Добавили кеширование расширенного поиска и убрали дубли в блоке «закреплённые».
Починили сбои. Устранили 503 в фильтре консультаций и проблему, когда фильтр публикаций перекрывался шапкой.
3. Стабильность: чтобы сайт не падал
Когда сайт тормозит или не открывается, пользователь уходит и, скорее всего, не возвращается. Поэтому каждый инцидент мы разбираем до первопричины, а не просто «перезапускаем».
За последние несколько месяцев даунтаймы, практически, свелись к нулю — сайт работает без полных падений, и разработка наконец-то начала спокойно спать по ночам. Для сравнения, на старте в июле картина была совсем иной: ночные дежурства были скорее нормой, чем исключением. Отдельные сбои случаются и сейчас, но теперь мы ловим их быстро и разбираем до причины, а не тушим по ночам. Вот лишь малая часть инцидентов:
Однажды сайт начал деградировать, и и в считанные минуты мы нашли причину: пачки запросов к одной из таблиц с блокировками выматывали базу данных. Нагрузку перенесли быстрый кеш, чтобы проблема не повторилась.
Перестали работать вход и карточки клиентов — причиной оказалась неоднозначная колонка в запросе. Починили за час.
Утренние тормоза. Устранили долгий ответ по будням в 4–5 утра.
Ошибки рендеринга. Исправили сбои на стороне сервера и 502, из-за которых страницы не открывались.
4. Безопасность: чтобы данные пользователей были защищены
Доверие — это фундамент. Любая утечка или возможность «подглядеть» чужие данные бьёт по репутации сильнее, чем любой простой.
Закрыли доступ к чужим личным сообщениям. Обнаружили и исправили уязвимость, при котором любой авторизованный пользователь мог получить доступ к истории чужих переписок.
Защита от подбора паролей. Включили защиту от брутфорса и credential stuffing-атак.
Сертификат для Т-Банка. Обновили сертификат безопасности интеграции.
Спам-лиды. Выкатили spam defender 1.0 теперь мы проверяем почту по базам, а данные указанные при регистрации валидируем.
5. Данные и справочники: чтобы в нормативке был порядок
«Клерк» — это ещё и база нормативных документов. Ошибка в такой базе дороже, чем где-либо: на неё ссылаются в работе.
Дубли в Налоговом кодексе. Починили задвоение статей НК РФ.
Выгрузка документов. Подготовили выгрузку по типам — федеральные законы, приказы ФНС, письма Минфина. Это фундамент для обновлённой справочно-правовой системы.
Рубрикатор. Обновили рубрикатор сайта, чтобы материалы было проще находить.
6. Удобство и скорость: чтобы было приятно пользоваться
Мелочи, которых не замечаешь, пока они работают. Но именно из них складывается ощущение «качественного продукта».
Трибуна. Починили баг, авторы теперь могут редактировать свои посты самостоятельно, а модерация отложенных публикаций работает корректно.
Личные сообщения. Починили кучу мелких багов — от аватаров до дат.
Подписки. Вывели виджет подписок в сайдбар, чтобы нужные материалы были под рукой.
Вебинары. Записи вебинаров теперь открываются прямо в интерфейсе системы, отдельным разделом.
Скорость. Улучшили время открытия статей (TTFB, FCP, LCP), включили кеширование и объединили лишние запросы — страницы стали заметно быстрее.
Дочитывания. Сделали буфер записи дочитываний, чтобы счётчики не «съезжали».