Победы платформенной команды «Клерка» #2

1. Индексация и SEO: чтобы «Клерк» снова показывался правильно

Поисковики читают заголовок страницы раньше, чем её содержание. Если в выдаче Яндекса или Google вместо названия статьи стоит безликая заготовка, читатель пройдёт мимо — даже если материал отличный. А когда таких страниц тысячи, проседает трафик всего сайта.

Это наша главная победа за два месяца. Долгое время значительная часть страниц отдавала поисковикам одинаковый шаблонный заголовок вместо настоящего. Мы нашли первопричину - сервис структуры определял сущность по её идентификатору, игнорируя раздел из адреса, - из-за этого на множестве страниц подставлялся дефолтный заголовок. Исправление уже выкачено, количество дефолтных заголовков в выдаче заметно снижается, но работа ещё продолжается - добиваем оставшиеся разделы и держим ситуацию на мониторинге.

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