PHP2Shell: Критическая угроза для ядра PHP

Техническая суть уязвимостей

Обе проблемы локализованы в механизме обработки фатальных ошибок и экстренного завершения работы PHP (например, при достижении memory_limit), когда интерпретатор не успевает корректно очистить за собой структуры данных в оперативной памяти.

• CVE-2026-109618 (Разрушение памяти при сбое): Во время разбора входящих multipart-данных процесс аварийно прерывается и выходит через функцию longjmp(). Внутренние структуры данных остаются недоформированными. На этапе закрытия запроса процедура очистки ошибочно принимает этот «мусор» за валидные живые данные. Так как часть этого мусора формируется и контролируется атакующим через тело HTTP-запроса, это позволяет перехватить контроль над выполнением.

• CVE-2026-109619 (Use-After-Free): После возникновения фатальной ошибки глобальные структуры процесса-воркера продолжают ссылаться на освобожденный участок памяти, который операционная система уже выделила под обработку следующего HTTP-запроса. Это открывает путь к исполнению кода через устаревшие указатели, и приводит к утечке конфиденциальной информации — в памяти воркера могут остаться сессии и токены предыдущих пользователей.