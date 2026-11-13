Как оплатить инвойс иностранному поставщику в USDT, чтобы не было вопросов у банка

Поставщик из Китая присылает инвойс и просит оплатить в USDT: сеть TRC-20, адрес кошелька указан в счете. С 1 сентября 2026 года так платить можно: закон от 04.08.2026 № 282-ФЗ «О цифровых валютах и цифровых правах» разрешил использовать цифровую валюту в расчетах по внешнеторговым договорам. Вопросы банка к такой операции при этом остаются, и отвечать на них приходится документами.
Ниже: что говорит закон, какие вопросы банка повторяются, два способа оплаты, пакет документов и проверка схемы до крупной суммы. Налоги и бухгалтерский учет в статье не рассматриваются. Данные актуальны на ноябрь 2026 года.
Что говорит закон
Разрешение. Принимать цифровую валюту как оплату за товары, работы и услуги внутри России по-прежнему запрещено (ч. 6 ст. 1 закона № 282-ФЗ). Исключение для внешней торговли записано в п. 1 ч. 7 ст. 1: оно действует для внешнеторговых договоров между резидентами и нерезидентами.
Агенты. По ч. 8 ст. 1 исключение распространяется и на резидента, который действует как агент, комиссионер или поверенный стороны внешнеторгового договора и оказывает услуги, связанные с заключением, исполнением или прекращением договора либо с обеспечением исполнения обязательств по нему.
Контроль по 115-ФЗ. Операция, в которой цифровая валюта служит встречным предоставлением по внешнеторговому договору с нерезидентом, подлежит обязательному контролю от 10 млн рублей (п. 1.12 ст. 6 закона № 115-ФЗ, введен законом от 04.08.2026 № 283-ФЗ). Банк фиксирует сведения по такой операции и направляет их в Росфинмониторинг.
Валютный контроль. Банк России готовит поправки в Инструкцию № 181-И в связи с запуском рынка цифровых валют: указание от 08.10.2026 № 7489-У в ноябре 2026 года находится на регистрации в Минюсте. В проекте поправок контракты с расчетами цифровой валютой предлагалось ставить на учет в уполномоченном банке по действующим порогам: от 3 млн рублей по импорту и от 10 млн рублей по экспорту. До первого платежа уточните в банке, как он применяет эти правила к вашему контракту.
Какие вопросы задает банк
Банк вправе запросить у клиента документы и пояснения по операции. По USDT вопросы повторяются:
Зачем платить в USDT. Ответ лежит в контракте и инвойсе, где поставщик указал оплату в USDT.
У кого куплена криптовалюта. Нужен договор с обменником или агентом. С октября 2026 года Банк России ведет реестр организаций, осуществляющих обмен цифровых валют, первые обменники внесены в него в начале октября. Реестр публичный, он размещен на сайте cbr.ru. Проверьте обменник по реестру до сделки.
Откуда средства и как двигалась криптовалюта. Платежные поручения, адрес кошелька и хэш транзакции показывают путь денег от расчетного счета до поставщика.
Как компания проверяет контрагентов. Банк ждет базовые документы по ПОД/ФТ и оценку рисков по контрагенту.
1. Купить USDT самостоятельно и отправить поставщику.
Компания покупает USDT у обменника и переводит их на кошелек поставщика. Банк видит рублевый платеж обменнику и задает вопросы к покупке: у кого, зачем, на какую сумму. Цепочку «покупка, перевод, получение поставщиком» компания подтверждает сама: договор с обменником, платежные документы, хэш транзакции и подтверждение от поставщика.
2. Заплатить рубли платежному агенту.
Компания заключает агентский договор, переводит рубли с расчетного счета, а агент организует оплату инвойса поставщику. Банк видит рублевый платеж агенту по договору. Закон называет агента отдельно (ч. 8 ст. 1), поэтому уточните, кто именно подписывает с вами агентский договор и в каком статусе действует. Такую услугу оказывают платежные агенты по ВЭД: платеж в среднем проходит от 6 часов, первая сделка дольше из-за проверок. Вопросы банка при этом остаются: он вправе запросить контракт с поставщиком, договор с агентом и сведения об агенте. Часть документов по платежу готовит агент, а проверка самого агента остается на компании.
Какие документы должны сойтись
Для банка и валютного контроля документы складываются в одну цепочку:
внешнеторговый контракт и инвойс поставщика, в которых указана валюта платежа;
договор с обменником или агентом;
платежное поручение или подтверждение оплаты;
адрес кошелька и сеть, в которой отправлен USDT;
хэш транзакции, по которому платеж видно в блокчейне;
подтверждение поставщика, что он получил оплату;
акт или отчет по сделке, если платили через агента.
В контракте с нерезидентом укажите, что расчеты идут в цифровой валюте на основании п. 1 ч. 7 ст. 1 закона № 282-ФЗ, и впишите токен, сеть и адрес кошелька.
Где данные расходятся чаще всего
Курс. USDT не является долларом. Условие «1 USDT = 1 USD» в контракте остается договоренностью сторон о способе расчета. Согласуйте источник курса и момент, на который он берется.
Валюта инвойса. Решите заранее, выставлен инвойс в долларах с оплатой в USDT или сразу в USDT, и закрепите это в контракте или дополнительном соглашении.
Токен, сеть и адрес. Прописывайте в инвойсе или контракте все три параметра. Адрес кошелька без названия токена и сети оставляет простор для ошибки.
Сетевой сбор. Если сбор вычитается из суммы, поставщик получит меньше, чем указано в инвойсе. Договоритесь, кто его платит.
Даты. Дата инвойса, платежа, получения поставщиком и оценки в учете должны совпадать в документах и выписке.
Красные флаги
Поставщик просит отправить USDT на кошелек физического лица или третьей стороны, которой нет в контракте.
Реквизиты для оплаты пришли только в переписке, в инвойсе их нет.
Посредник не дает договор, акт или отчет и хэш транзакции.
Контрагент не раскрывает, как проходит платеж и кто участвует в сделке.
Вам обещают, что банк не задаст вопросов. Банк вправе запросить сведения по любой операции, поэтому такое обещание невыполнимо.
Как проверить схему до крупной суммы
Уточните у банка, какие документы он ждет по платежам в USDT во внешней торговле и нужна ли постановка контракта на учет.
Проверьте контрагента: обменник по реестру Банка России, агента по открытым источникам и истории транзакций.
Закрепите в контракте валюту, курс, токен, сеть и адрес кошелька.
Проведите тестовый платеж на небольшую сумму и соберите полный пакет документов.
Покажите пакет бухгалтеру и сверьте даты, суммы и курс.
Отправьте рабочую сумму.
Частые вопросы
Можно ли заплатить в USDT российскому поставщику?
Нет. Запрет на оплату цифровой валютой внутри России сохраняется (ч. 6 ст. 1 закона № 282-ФЗ), исключение сделано для расчетов с нерезидентами по внешнеторговым договорам.
Нужен ли валютный контроль при оплате в USDT?
Да, валютный контроль и контроль по 115-ФЗ применяются. Нужна ли постановка контракта на учет, зависит от порогов 3 млн рублей для импорта и 10 млн рублей для экспорта, а поправки в Инструкцию № 181-И готовятся. Уточняйте у своего банка.
Что отвечать, если банк запросил пояснения по платежу?
Приложите документы из пакета: контракт, инвойс, договор с контрагентом, подтверждение платежа с адресом кошелька и хэшем транзакции.
Покупать USDT самому или платить через агента?
При самостоятельной покупке компания собирает всю цепочку: откуда USDT, кому и зачем они отправлены. Через агента часть документов готовит агент, но проверку самого агента компания проводит сама.
Нормы и практика банков меняются. Перед платежом сверьтесь с действующей редакцией закона и запросами своего банка.