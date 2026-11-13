Как оплатить инвойс иностранному поставщику в USDT, чтобы не было вопросов у банка

Поставщик из Китая присылает инвойс и просит оплатить в USDT: сеть TRC-20, адрес кошелька указан в счете. С 1 сентября 2026 года так платить можно: закон от 04.08.2026 № 282-ФЗ «О цифровых валютах и цифровых правах» разрешил использовать цифровую валюту в расчетах по внешнеторговым договорам. Вопросы банка к такой операции при этом остаются, и отвечать на них приходится документами.

Ниже: что говорит закон, какие вопросы банка повторяются, два способа оплаты, пакет документов и проверка схемы до крупной суммы. Налоги и бухгалтерский учет в статье не рассматриваются. Данные актуальны на ноябрь 2026 года.