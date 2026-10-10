Прокуратура запросила у селлера документы по маркировке и сертификатам: что собрать и в какой срок отдать

Что отдавать и чего не отдавать

Закон говорит о документах «или их копиях» (п. 2 ст. 6, п. 1 ст. 22), поэтому оригиналы остаются у вас. Готовьте заверенные копии строго по перечню из требования, опись приложений и сопроводительное письмо со ссылкой на номер требования. Свой экземпляр - с отметкой о вручении или с почтовой описью

Лишнего прокурор требовать не вправе. По п. 2.3 ст. 6 нельзя требовать документы, не связанные с целями и предметом проверки, а также уже переданные прокуратуре при прошлой проверке или официально опубликованные. Цели, основания и предмет проверки указываются в решении о её проведении (п. 3 ст. 21)