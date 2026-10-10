Прокуратура запросила у селлера документы по маркировке и сертификатам: что собрать и в какой срок отдать

Продавцам маркетплейсов с начала октября звонят и пишут из районных прокуратур: вопросы о Честном знаке, декларациях и сертификатах. Первый порыв - либо не отвечать, приняв звонок за мошенников, либо нести в прокуратуру всё подряд. Оба варианта плохие. Разбираю, какие документы и в какой срок нужно представить, как оформить ответ и чем рискует компания или ИП, если промолчит
Что происходит
С 6 по 9 октября 2026 года в чатах селлеров появилось около 45 сообщений на эту тему от 18 с лишним авторов. Первый вопрос звучал так: «Здравствуйте! Никому не приходили электронные письма из прокуратуры? По поводу честного знака декларации сертификатов?». Кому-то позвонили на сотовый, кому-то прислали письмо, кого-то пригласили лично. На фото одного из документов с заголовком «ТРЕБОВАНИЕ» видна ссылка на ст. 6 и 22 закона «О прокуратуре Российской Федерации». Официального объяснения, почему проверки пошли волной, на дату публикации нет
Сначала проверить, что это прокуратура
Перезвоните в прокуратуру района по телефону с официального сайта прокуратуры своего региона и назовите фамилию сотрудника, номер и дату требования. Номер, с которого звонили, для проверки не подходит. Прокуратура не просит переводить деньги, оплачивать экспертизы и называть коды из СМС. Попросите прислать требование письменно: в настоящем документе есть номер, дата, подпись и ссылка на нормы закона
Срок ответа
Срок задан п. 2 ст. 6 закона № 2202-1:
пять рабочих дней с момента поступления требования
два рабочих дня, если требование выставлено в ходе проверки исполнения законов
больший срок, если он указан в самом требовании
сутки - только при угрозе вреда жизни, здоровью, имуществу или окружающей среде (п. 2.1 ст. 6)
Дату поступления требования зафиксируйте сразу: от неё и считается срок. Если документы физически не собрать вовремя, например декларации у поставщика или товар на складе маркетплейса, в пределах срока направьте письменное уведомление с объективными причинами. Прокурор в этом случае принимает решение о новом сроке (абз. 2 п. 2 ст. 6). Без уведомления просрочка - это уже неисполнение требования
Что отдавать и чего не отдавать
Закон говорит о документах «или их копиях» (п. 2 ст. 6, п. 1 ст. 22), поэтому оригиналы остаются у вас. Готовьте заверенные копии строго по перечню из требования, опись приложений и сопроводительное письмо со ссылкой на номер требования. Свой экземпляр - с отметкой о вручении или с почтовой описью
Лишнего прокурор требовать не вправе. По п. 2.3 ст. 6 нельзя требовать документы, не связанные с целями и предметом проверки, а также уже переданные прокуратуре при прошлой проверке или официально опубликованные. Цели, основания и предмет проверки указываются в решении о её проведении (п. 3 ст. 21)
Какие документы обычно нужны по маркировке и сертификатам
По тематике проверок, о которой пишут продавцы, стоит держать под рукой то, что подтверждает три вещи: происхождение товара, маркировку и соответствие техрегламентам. Проверьте заранее:
договоры с поставщиками, счета, УПД, а по ввозному товару таможенные документы
сведения из Честного знака о вводе в оборот и выбытии по запрошенным позициям
декларации и сертификаты соответствия по каждой позиции и их статус в реестре
совпадение заявителя, наименования и кода ТН ВЭД в декларации с карточкой товара на маркетплейсе
Если по какой-то позиции документов нет, честнее и безопаснее снять её с продажи до решения вопроса, чем держать в продаже и надеяться, что не спросят. Уничтожать документы, удалять карточки и оформлять бумаги задним числом нельзя: это превращает спорную ситуацию в очевидное нарушение
Вызов на объяснения
Прокурор вправе вызвать для объяснений (абз. 4 п. 1 ст. 22), и уклонение от явки закон прямо связывает с ответственностью (п. 3 ст. 6). Не можете прийти в назначенное время - сообщите письменно и попросите перенести. На встречу можно прийти с юристом (ч. 1 ст. 48 Конституции), свидетельствовать против себя никто не обязан (ч. 1 ст. 51). Объяснение подписывайте только после прочтения
Что грозит
За умышленное невыполнение требований прокурора ст. 17.7 КоАП предусматривает:
юридическому лицу 50 000-100 000 ₽ или приостановление деятельности до 90 суток
должностному лицу, в том числе директору, 2 000-3 000 ₽ или дисквалификацию от 6 месяцев до года
ИП - как должностному лицу (примечание к ст. 2.4 КоАП)
Но главный риск в другом: прокурор вправе сам возбудить дело о любом административном правонарушении (ч. 1 ст. 28.4 КоАП). По маркировке это ст. 15.12 КоАП: для юрлица при продаже товара без обязательной маркировки до 300 000 ₽ с конфискацией товара, для ИП 5 000-10 000 ₽ с конфискацией. По техрегламентам - ч. 1 ст. 14.43: ИП 20 000-30 000 ₽, юрлицо 100 000-300 000 ₽. Для бухгалтерии отдельно стоит учесть, что конфискация товара означает выбытие запасов, а не только расход на штраф
Чем заканчивается проверка
Проверка длится до 30 календарных дней с продлением не более чем на 30 (п. 4 ст. 21). Если нарушений нет, в десятидневный срок составляется акт, копию направляют проверяемому (п. 14 ст. 21), его стоит хранить вместе с ответом. Если нарушения найдены, возможны представление с месяцем на устранение и письменным отчётом прокурору (ст. 24), предостережение или дело об административном правонарушении. Решения прокурора можно обжаловать (п. 15 ст. 21)
Обещать, что проверка закончится ничем, нельзя. Но ответ в срок, по перечню и с документами даёт продавцу возможность изложить свою версию, а молчание отдаёт эту возможность другой стороне
Разборы споров продавцов с маркетплейсами: https://telegram.me/sellerprav