Продавец ушёл с Wildberries, а начисления идут: как бухгалтеру остановить минус на балансе кабинета?

Ситуация, которую бухгалтеры продавцов видят всё чаще. Собственник решил уйти с площадки, долг погашен, товар вывезен или перенесён на другое ИП, заявление о списании остатков подано. Казалось бы, остаётся нажать кнопку и закрыть кабинет

Ситуация, которую бухгалтеры продавцов видят всё чаще. Собственник решил уйти с площадки, долг погашен, товар вывезен или перенесён на другое ИП, заявление о списании остатков подано. Казалось бы, остаётся нажать кнопку и закрыть кабинет. Но кнопка недоступна, а в еженедельных отчётах продолжают появляться хранение, логистика и штрафы. Баланс снова уходит в минус, и уже из-за этого минуса закрыть кабинет нельзя

Разберу, почему так происходит и какие документы бухгалтеру собрать, чтобы эти начисления можно было оспорить. Опираюсь на оферту Wildberries в редакции, которая действует с 1 октября 2026 года

Почему кабинет не закрывается

Порядок закрытия описан в разделе 23 оферты. Функция «Закрыть личный кабинет» становится доступной только при выполнении девяти условий п. 23.2. Среди них:

выведены все деньги с баланса

нет задолженности перед площадкой

нет задолженности перед аффилированными с площадкой финансовыми и микрофинансовыми организациями

завершены заказы покупателей и заявки на возврат

товар возвращён со склада или остатки обнулены

21 календарный день не было движений по товару

не начат перенос карточек в другой кабинет

Если хотя бы одно условие не выполнено, кнопка недоступна, а продавец видит перечень препятствий (п. 23.4). Проблема в том, что часть условий зависит не от продавца. Обнулить остатки, которые числятся «в пути», может только площадка. Пока они висят, начисляется хранение, появляется долг, и круг замыкается

Как это выглядит в реальном деле

В деле из моей практики продавец летом погасил долг по договору, всего около 800 тыс. рублей, это отражено в отчётах как погашение задолженности. В июле по шаблону площадки он подписал заявление о списании остатков, поддержка письменно назвала срок до 10 дней. Списания не было больше трёх месяцев. За это время по еженедельным отчётам начислено около 14 тыс. рублей логистики, хранения и штрафов. В довершение при попытке закрыть кабинет система показала долг перед микрофинансовой организацией площадки и процедуру банкротства, которых у продавца нет

Сумма небольшая, но она растёт каждую неделю и мешает закрыть кабинет, а значит и спокойно закрыть ИП

Выход: отказ от договора

Ждать кнопку не обязательно. По п. 8.2 оферты каждая сторона вправе отказаться от исполнения договора. Для площадки основания отказа ограничены, для продавца нет. По п. 1 ст. 450.1 ГК РФ договор прекращается с момента получения уведомления об отказе. Дополнительно работает ст. 1010 ГК РФ: оферта по тексту агентская, срок её действия не установлен, а такой договор прекращается отказом любой стороны

Уведомление направляется через Портал, иначе по п. 8.1 оферты оно может считаться неполученным. Удобнее всего раздел «Поддержка», категория «Досудебные претензии», плюс копия заказным письмом с описью на адрес из ЕГРЮЛ

Что делать бухгалтеру

Здесь основная работа именно у бухгалтера, потому что спор о возврате денег будет вестись по отчётам

Первое - дата. Зафиксируйте дату, когда площадка получила уведомление об отказе: номер обращения и скриншот. Все начисления после неё становятся спорными

Второе - замечания к отчётам. По п. 5.6 оферты на мотивированные замечания к недельному отчёту 14 календарных дней со дня, следующего за окончанием отчётного периода. Не подали - отчёт считается утверждённым обеими сторонами. После отказа от договора замечание нужно к каждому отчёту, где есть хранение, логистика или штрафы

Третье - реестр начислений. Таблица по каждому отчёту: номер, период, логистика, хранение, штрафы, итог. По ней составляется претензия о возврате по ст. 1102 ГК РФ, а за период после срока, который площадка сама назвала для списания, можно ставить вопрос об убытках

Четвёртое - акт сверки на дату прекращения договора. Его стоит прямо потребовать в уведомлении вместе с перечислением положительного остатка, если он есть

Пятое - выгрузка архива. После закрытия по п. 23.7 доступ к кабинету полностью блокируется. Данные площадка хранит 3 года (п. 23.8), но восстановить доступ можно только с оплатой лицензионного платежа (п. 23.9). Отчёты о реализации, акты, УПД и переписку выгружайте до деактивации

Если система пишет про банкротство или долг перед МФО

Это отдельные условия п. 23.2 и п. 23.10 оферты. Проверьте сами: выписка из ЕГРИП или ЕГРЮЛ, картотека арбитражных дел и Федресурс по ИНН. Если процедуры и займа нет, потребуйте у площадки письменно назвать основание и сумму. Ответ поддержки «если система пишет, значит долг есть» основанием не является

Честно о перспективах

Право продавца на отказ от договора записано в оферте прямо. С возвратом денег сложнее: опубликованной практики по Wildberries именно по такой ситуации пока нет. В похожем споре с Ozon продавец проиграл, потому что требование о расторжении отправил в чат поддержки, а отчётные документы подписывал без возражений. Поэтому решают документы: отдельное уведомление, замечания к отчётам в срок и реестр начислений. Исход любого спора зависит от них

Разборы споров продавцов с маркетплейсами: https://telegram.me/sellerprav