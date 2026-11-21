Продавец маркетплейса может получить иск на сотни тысяч рублей за товар, который он не производил, а только закупил и перепродал. Свежий пример: Арбитражный суд Республики Башкортостан взыскал с предпринимателя в пользу Московского метрополитена 585 780 ₽ за букву «М» на коробке настольной игры ценой 2 223 ₽ (дело А07-33267/2025). С пошлиной и почтовыми расходами вышло 620 265 ₽. Ниже размеры компенсации в действующей редакции ГК РФ и документы, которые стоит собрать заранее
Три способа расчёта
Способ выбирает правообладатель (п. 4 ст. 1515 ГК РФ), убытки он доказывать не обязан
твёрдая сумма от 10 000 до 10 000 000 ₽ по усмотрению суда. До 4 января 2026 года верхний предел был 5 000 000 ₽, изменение внесено законом от 07.07.2025 № 214-ФЗ
двукратная стоимость контрафактных товаров: цена, по которой товар фактически продавался, на количество и на два
двукратная стоимость права использования знака: цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование
В деле о настольной игре применён третий способ: оценщики определили стоимость права использования в 292 890 ₽, суд её удвоил. Цена и количество проданного товара в этой формуле не участвуют, поэтому небольшой оборот по артикулу от крупной суммы не защищает
Кто отвечает
Предприниматель отвечает за нарушение исключительного права независимо от вины, если не докажет непреодолимую силу (абз. 3 п. 3 ст. 1250 ГК РФ). Продажа товара с чужим обозначением считается самостоятельным нарушением, и правообладатель не обязан привлекать производителя или поставщика
Регресс возможен: тот, с кого компенсацию взыскали при отсутствии его вины, вправе требовать возмещения убытков, включая выплаченные суммы, от виновного лица (п. 4 ст. 1250 ГК РФ). Для этого нужны договор поставки, накладные и доказательство оплаты
Когда сумма меньше
нарушитель не знал и не должен был знать о нарушении: суд может назначить от 10 000 до 500 000 ₽ твёрдой суммой либо от однократной до двукратной стоимости (п. 7 ст. 1252.1 ГК РФ)
на одном товаре несколько чужих знаков: общий размер определяется независимо от их количества (п. 4 ст. 1252.1 ГК РФ)
ответчик оспорил расчёт. В деле А07-37001/2024 первая инстанция взыскала 789 600 ₽, а апелляция пересчитала стоимость права использования по одному классу МКТУ вместо всех классов регистрации и уменьшила сумму до 35 636,66 ₽
В деле о настольной игре ответчик, по сообщениям изданий, на претензию не ответил и в суд не явился. Расчёт истца остался единственным
Что проверить до закупки
обозначения на товаре и упаковке: логотипы, стилизованные буквы, персонажи. Регистрацию знака можно проверить по открытым реестрам ФИПС
у поставщика: лицензионный договор или письменное согласие правообладателя
в договоре поставки: гарантии чистоты товара и обязанность возместить взысканное
Если пришла претензия
До иска правообладатель обязан направить претензию и ждать 30 дней со дня её направления (п. 5.1 ст. 1252 ГК РФ). За это время нужно проверить регистрацию знака и классы МКТУ, выгрузить отчёты о реализации спорного артикула, снять карточку с продажи и ответить письменно с контррасчётом. Срок исковой давности общий, три года, поэтому требование может касаться давно проданного товара
К продажам до 4 января 2026 года применяется прежняя редакция с пределом 5 000 000 ₽: закон № 214-ФЗ обратной силы не имеет
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