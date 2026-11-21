Кто отвечает

Предприниматель отвечает за нарушение исключительного права независимо от вины, если не докажет непреодолимую силу (абз. 3 п. 3 ст. 1250 ГК РФ). Продажа товара с чужим обозначением считается самостоятельным нарушением, и правообладатель не обязан привлекать производителя или поставщика

Регресс возможен: тот, с кого компенсацию взыскали при отсутствии его вины, вправе требовать возмещения убытков, включая выплаченные суммы, от виновного лица (п. 4 ст. 1250 ГК РФ). Для этого нужны договор поставки, накладные и доказательство оплаты