Изменения с 1 октября 2026 года для водителей

1. Проверка ОСАГО через камеры

Это, пожалуй, самое обсуждаемое изменение. Дорожные камеры теперь технически готовы сверять госномера машин с базой страховых полисов.

Но есть важный нюанс: сразу с 1 октября массово штрафовать не начали. Сначала идёт тестовый период: если камера зафиксирует машину без действующего ОСАГО, владельцу придёт уведомление через «Госуслуги», а не штраф. И только после этого система перейдёт в полноценный штрафной режим.

Если нарушение подтвердится, штраф составит 800 рублей за первое попадание. А вот за повторное в течение года — уже от 3 до 5 тысяч рублей. При этом есть защита от дублирования: даже если за день машина проедет мимо десятков камер без страховки, штраф выпишут только один. Так что советую прямо сейчас проверить срок действия своего полиса — это убережёт от неожиданностей.