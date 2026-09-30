Изменения с 1 октября 2026 года для водителей

С 1 октября 2026 года для водителей действительно появилось несколько новых правил и нюансов.
1. Проверка ОСАГО через камеры
Это, пожалуй, самое обсуждаемое изменение. Дорожные камеры теперь технически готовы сверять госномера машин с базой страховых полисов.
Но есть важный нюанс: сразу с 1 октября массово штрафовать не начали. Сначала идёт тестовый период: если камера зафиксирует машину без действующего ОСАГО, владельцу придёт уведомление через «Госуслуги», а не штраф. И только после этого система перейдёт в полноценный штрафной режим.
Если нарушение подтвердится, штраф составит 800 рублей за первое попадание. А вот за повторное в течение года — уже от 3 до 5 тысяч рублей. При этом есть защита от дублирования: даже если за день машина проедет мимо десятков камер без страховки, штраф выпишут только один. Так что советую прямо сейчас проверить срок действия своего полиса — это убережёт от неожиданностей.
2. Новые правила при замене водительских прав
Если срок действия ваших прав истекает в 2026 году (или позже), автоматическое продление уже не работает — его отменили с 1 января 2026 года. Значит, документ нужно заменить самостоятельно. Для этого придётся пройти медкомиссию. И вот новое правило: теперь при освидетельствовании (не только для профессиональных водителей, но и для категорий B и C) обязательно будут проверять кровь на наличие психоактивных веществ. Так что будьте к этому готовы.
3. Уточнение правил на пешеходных переходах
Формулировка в ПДД изменилась. Раньше требовалось «уступить дорогу» пешеходу на нерегулируемом переходе. Теперь сказано: водитель обязан остановиться, если пешеход уже на переходе или подошёл к нему, и не начинать движение, пока пешеход полностью не завершит переход. Разница в том, что «уступить» теоретически позволяло продолжить движение, если пешеход ещё далеко, а «остановиться» означает полную остановку. Цель — снизить аварийность.
4. Сокращение срока регистрации автомобиля
Теперь у нового владельца есть 7 дней (вместо прежних 10), чтобы поставить машину на учёт в ГИБДД. Это касается и новых авто из салона, и подержанных, купленных с рук.
5. Изменения в продаже топлива
С октября на АЗС временно разрешили продавать бензины пониженных экологических классов (К2, К3, К4 — это «Евро-2», «Евро-3», «Евро-4»). Это временная мера, чтобы избежать дефицита и сдержать рост цен.
Но есть важное правило для водителей: операторы АЗС обязаны вывешивать актуальные паспорта качества на информационном стенде у кассы.
6. Другие моменты
Техосмотр. Для личных легковых автомобилей, которые используются только в частных целях, обязательный регулярный техосмотр по-прежнему не требуется. Изменения в процедуре ТО (например, более детальная сверка данных или дополнительные проверяемые параметры) в большей степени касаются коммерческого транспорта, такси, автобусов.
Платные дороги. В отдельных регионах расширили зоны платного проезда (например, на М-4 «Дон» в Ростовской области после реконструкции или новый платный участок на М-12 «Восток» около Казани). Конкретные тарифы устанавливают отдельно.
Какой вывод?
В целом октябрь принёс скорее точечные, но важные изменения. Главное — не пропустить срок замены прав, если он истекает, и держать полис ОСАГО в актуальном состоянии.