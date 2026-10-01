Два года на подготовку

А как насчёт магистрантов?

Для тех, кто уже учится в магистратуре или планирует туда поступать в ближайшие годы, есть два сценария:

Если ваш вуз не участвует в пилотном проекте — вы продолжаете учиться по старой системе (бакалавриат + магистратура).

Если вуз в пилоте — ваша магистратура трансформируется в СПВО. При этом уже действующие программы адаптируют под новые треки (профессиональный, управленческий, исследовательский).

Важное практическое следствие реформы: в рамках СПВО появляется больше возможностей для практико-ориентированных программ и раннего вовлечения в профессиональную деятельность через обязательные практики.