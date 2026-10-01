Консультант + V2 мобилка
Купить подписку
Бесплатный вебинар: Особенности учета в строительстве и учет в 1С-2026 💼
Елена Чурсинова
Обучение и карьера
Читать 2 мин

Два года на подготовку

С 2026 года в России стартует масштабный переход на новую систему высшего образования, и это действительно меняет правила игры как для тех, кто только планирует подавать документы (абитуриентов), так и для тех, кто уже учится и думает о продолжении (магистрантов).

482 просмотра21 открытие

Что меняется для абитуриентов

Главная новость: в вузах-участниках пилотного проекта привычная схема «бакалавриат + магистратура» уходит в прошлое. Её сменяют два новых уровня:

  • Базовое высшее образование (БВО). Срок обучения — 4–6 лет в зависимости от специальности. Это фундаментальная подготовка, после которой выпускник получает полноценную профессию и может сразу идти работать. 

  • Специализированное высшее образование (СПВО). Это обновлённый аналог магистратуры, но с важными отличиями. Срок — 1–3 года. Внутри появятся чёткие треки: профессиональный (углубление в специальность), управленческий (подготовка руководителей) и исследовательский (наука). 

Что это значит на практике? Если вы поступаете в вуз из пилотного проекта, вам нужно сразу ориентироваться на эту двухступенчатую модель. При этом есть важный нюанс: круг доступных специальностей на уровне СПВО становится более тесно связанным с тем, что вы изучали на уровне БВО. Идея в том, чтобы обеспечить преемственность: за два года специализированного уровня сложнее освоить с нуля совершенно новую фундаментальную область, чем углубить уже имеющуюся базу. Для смены профиля по-прежнему есть варианты (например, программы дополнительного образования), но основная траектория становится более последовательной. 

Другие изменения в приёмной кампании:

  • Целевая квота стала детализированной. Каждое целевое место теперь закрепляется за конкретным работодателем, образовательной программой и формой обучения. Абитуриент откликается на предложение конкретного заказчика. 

  • Изменился порядок перераспределения мест. Если в целевой квоте остались невостребованные места, их сначала передают в отдельную квоту (для военнослужащих и их детей), и только потом — в общий конкурс. 

  • Для выпускников колледжей правило такое: без ЕГЭ можно поступать только на направления, точно совпадающие с профилем полученного в колледже образования. Если хочется сменить специальность — придётся сдавать ЕГЭ. При этом вуз сам определяет, какие профили считать соответствующими. 

  • Подача документов. С 2026 года онлайн-заявления принимаются только через суперсервис «Поступление в вуз онлайн» на портале «Госуслуги». Подача напрямую через сайты вузов отменена. При этом остаются варианты личной подачи или отправки документов по почте. 

А как насчёт магистрантов?

Для тех, кто уже учится в магистратуре или планирует туда поступать в ближайшие годы, есть два сценария:

  • Если ваш вуз не участвует в пилотном проекте — вы продолжаете учиться по старой системе (бакалавриат + магистратура). 

  • Если вуз в пилоте — ваша магистратура трансформируется в СПВО. При этом уже действующие программы адаптируют под новые треки (профессиональный, управленческий, исследовательский). 

Важное практическое следствие реформы: в рамках СПВО появляется больше возможностей для практико-ориентированных программ и раннего вовлечения в профессиональную деятельность через обязательные практики. 

Информации об авторе

Елена Чурсинова

Елена Чурсинова

Специалист в Клерк.Ру

3 подписчика56 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка