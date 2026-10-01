Два года на подготовку

Что меняется для абитуриентов
Главная новость: в вузах-участниках пилотного проекта привычная схема «бакалавриат + магистратура» уходит в прошлое. Её сменяют два новых уровня:
Базовое высшее образование (БВО). Срок обучения — 4–6 лет в зависимости от специальности. Это фундаментальная подготовка, после которой выпускник получает полноценную профессию и может сразу идти работать.
Специализированное высшее образование (СПВО). Это обновлённый аналог магистратуры, но с важными отличиями. Срок — 1–3 года. Внутри появятся чёткие треки: профессиональный (углубление в специальность), управленческий (подготовка руководителей) и исследовательский (наука).
Что это значит на практике? Если вы поступаете в вуз из пилотного проекта, вам нужно сразу ориентироваться на эту двухступенчатую модель. При этом есть важный нюанс: круг доступных специальностей на уровне СПВО становится более тесно связанным с тем, что вы изучали на уровне БВО. Идея в том, чтобы обеспечить преемственность: за два года специализированного уровня сложнее освоить с нуля совершенно новую фундаментальную область, чем углубить уже имеющуюся базу. Для смены профиля по-прежнему есть варианты (например, программы дополнительного образования), но основная траектория становится более последовательной.
Другие изменения в приёмной кампании:
Целевая квота стала детализированной. Каждое целевое место теперь закрепляется за конкретным работодателем, образовательной программой и формой обучения. Абитуриент откликается на предложение конкретного заказчика.
Изменился порядок перераспределения мест. Если в целевой квоте остались невостребованные места, их сначала передают в отдельную квоту (для военнослужащих и их детей), и только потом — в общий конкурс.
Для выпускников колледжей правило такое: без ЕГЭ можно поступать только на направления, точно совпадающие с профилем полученного в колледже образования. Если хочется сменить специальность — придётся сдавать ЕГЭ. При этом вуз сам определяет, какие профили считать соответствующими.
Подача документов. С 2026 года онлайн-заявления принимаются только через суперсервис «Поступление в вуз онлайн» на портале «Госуслуги». Подача напрямую через сайты вузов отменена. При этом остаются варианты личной подачи или отправки документов по почте.
А как насчёт магистрантов?
Для тех, кто уже учится в магистратуре или планирует туда поступать в ближайшие годы, есть два сценария:
Если ваш вуз не участвует в пилотном проекте — вы продолжаете учиться по старой системе (бакалавриат + магистратура).
Если вуз в пилоте — ваша магистратура трансформируется в СПВО. При этом уже действующие программы адаптируют под новые треки (профессиональный, управленческий, исследовательский).
Важное практическое следствие реформы: в рамках СПВО появляется больше возможностей для практико-ориентированных программ и раннего вовлечения в профессиональную деятельность через обязательные практики.