Перенос начала школьных уроков на 9 утра: за и против инициативы

Что говорит нормативная база

Сейчас федеральное законодательство не фиксирует единое для всех школ время начала уроков. Действуют общие рамки: занятия не могут начинаться раньше 8:00 и заканчиваться позже 19:00 (при наличии второй смены). Конкретное расписание устанавливает сама образовательная организация в локальном нормативном акте, учитывая:

предложения родителей и педагогов;

особенности транспортной доступности;

начало светового дня в регионе;

иные местные условия.

Министр просвещения подчёркивал, что расписание должно быть комфортным для всех участников образовательного процесса, но при этом не противоречить федеральным требованиям.