Налоги на дом и садовые участки могут резко вырасти с 2027 года: кому придется платить больше

Кому придётся платить больше

Эксперты сходятся: под удар попадут прежде всего те, у кого данные в ЕГРН не совпадают с реальностью.

Владельцы домов на садовых участках, внесённых по старым документам. По словам специалистов, ошибки встречаются часто: неверно указаны площадь, число этажей, назначение помещений.

Собственники незарегистрированных пристроек, мансард, хозпостроек и гаражей. Речь и о капитальной бане на фундаменте, которая не оформлена, — за неё налог начислять не будут, пока объект не внесён в ЕГРН, но при выявлении характеристики уточнят.

Владельцы участков с неточными границами и квартир с самовольной перепланировкой.

Те, кто использует землю под ИЖС или садоводство в коммерческих целях: гостевые дома под аренду, магазины, автосервисы на участке, участки под снос и продажу нескольких домов. Для «личной» земли ставка не превышает 0,3%, для коммерческой — до 1,5%, а с повышающими коэффициентами итоговый платёж, по оценкам экспертов, может вырасти в десятки раз.

Отдельная группа рисков — проект Минфина, который может вступить в силу с 1 января 2027 года: если после изменения вида разрешённого использования, площади или категории земли кадастровая стоимость участка выросла, налог сразу пересчитают по новой стоимости. В приведённом примере участок, подорожавший с 1 млн до 5 млн рублей, даст рост налога в пять раз. Кроме того, по новому проекту отменяются ограничители для дорогой недвижимости: сейчас налог на жильё с кадастровой стоимостью свыше 300 млн рублей после переоценки может расти не более чем на 10% в год — эти меры предложено убрать.

Юристы не исключают, что в отдельных случаях после уточнения характеристик налог может увеличиться и в пять раз — просто за счёт исправления ошибок в реестре.