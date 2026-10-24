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Елена Чурсинова
Налоговые изменения
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Налоги на дом и садовые участки могут резко вырасти с 2027 года: кому придется платить больше

Владельцам частных домов и дач стоит в ближайшее время сверить свои документы с данными ЕГРН: с 2027 года государство запускает механизм, который заметно усилит контроль за недвижимостью. Часть собственников может получить налоговые уведомления в разы больше привычных сумм — разберемся, кому именно это грозит и что можно сделать заранее.

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Что меняется с 2027 года

Главная новость — не в повышении самих ставок, а в новой схеме мотивации ведомств. Регионы и муниципалитеты смогут заключать с Роскадастром соглашения об уточнении сведений о недвижимости: площади, границ, назначения объектов. За эту работу организация сможет получить до половины дополнительных поступлений в бюджет, которые принесёт её работа. С 2027 года ФНС начнёт передавать регионам данные, необходимые для расчёта такого вознаграждения. 

Проще говоря, у Роскадастра впервые появляется прямой финансовый стимул искать неучтённые постройки, ошибки в характеристиках и расхождения между фактическим состоянием дома и записями в реестре. Юристы отмечают: раньше частный сектор проходил мимо масштабных проверок, на которые ещё с 2014 года шли торговые и бизнес-центры при привязке налога к кадастровой стоимости, — теперь внимание перейдёт на обычных собственников. 

Кому придётся платить больше

Эксперты сходятся: под удар попадут прежде всего те, у кого данные в ЕГРН не совпадают с реальностью. 

  • Владельцы домов на садовых участках, внесённых по старым документам. По словам специалистов, ошибки встречаются часто: неверно указаны площадь, число этажей, назначение помещений. 

  • Собственники незарегистрированных пристроек, мансард, хозпостроек и гаражей. Речь и о капитальной бане на фундаменте, которая не оформлена, — за неё налог начислять не будут, пока объект не внесён в ЕГРН, но при выявлении характеристики уточнят. 

  • Владельцы участков с неточными границами и квартир с самовольной перепланировкой. 

  • Те, кто использует землю под ИЖС или садоводство в коммерческих целях: гостевые дома под аренду, магазины, автосервисы на участке, участки под снос и продажу нескольких домов. Для «личной» земли ставка не превышает 0,3%, для коммерческой — до 1,5%, а с повышающими коэффициентами итоговый платёж, по оценкам экспертов, может вырасти в десятки раз. 

Отдельная группа рисков — проект Минфина, который может вступить в силу с 1 января 2027 года: если после изменения вида разрешённого использования, площади или категории земли кадастровая стоимость участка выросла, налог сразу пересчитают по новой стоимости. В приведённом примере участок, подорожавший с 1 млн до 5 млн рублей, даст рост налога в пять раз. Кроме того, по новому проекту отменяются ограничители для дорогой недвижимости: сейчас налог на жильё с кадастровой стоимостью свыше 300 млн рублей после переоценки может расти не более чем на 10% в год — эти меры предложено убрать. 

Юристы не исключают, что в отдельных случаях после уточнения характеристик налог может увеличиться и в пять раз — просто за счёт исправления ошибок в реестре. 

Как это будет выглядеть на практике

Механизм описывают так: расхождение с ЕГРН (например, лишний этаж, пристройка, фактическая площадь больше заявленной) можно заметить даже без выезда и доступа внутрь, затем данные ложатся в основу кадастровых работ, после чего пересчитывается кадастровая стоимость — и вслед за ней налог. При этом новая стоимость будет применяться только с даты внесения записи в ЕГРН: пересчитывать уже уплаченный налог за прошлые годы не будут. 

Важно: сама по себе найденная ошибка не означает автоматического счёта. Для внесения изменений нужны основания — технический или межевой план, результаты обследования, решение уполномоченного органа, а в спорных случаях — выезд специалиста. Проникать в квартиру или дом без согласия проживающих сотрудники Роскадастра не вправе: это возможно только в случаях, прямо предусмотренных законом, или по решению суда. 

Что стоит сделать заранее

Рекомендации экспертов просты и сводятся к одному: не ждать налогового уведомления. 

  1. Сопоставьте выписку из ЕГРН, налоговое уведомление и документы на недвижимость: проверьте площадь, кадастровый номер, границы участка, назначение объекта и наличие зарегистрированных построек.

  2. Если нашли ошибку — обратитесь в Росреестр через МФЦ или электронные сервисы, приложив подтверждающие документы. Своевременное исправление данных дешевле, чем перерасчёт после проверки.

  3. Если на участке есть капитальные постройки, которые вы не оформляли, взвесьте риски и при необходимости узаконьте их заранее.

  4. Проверьте, есть ли у вас льготы: например, за жилой дом на даче действует вычет 50 кв. м, а пенсионеры, предпенсионеры и ряд других категорий имеют право на вычет по земельному налогу в размере 6 соток — правда, только по одному участку. 

Кстати, параллельно с 2027 года меняется и сам порядок расчёта имущественных налогов: считать их будет ФНС на основе данных Росреестра и ГИБДД, а сроки уплаты сдвинутся на месяц — вперёд, до 28 марта. Это ещё одна причина следить за тем, что написано о вашей недвижимости в реестрах: именно оттуда теперь будут брать цифры. 

Обе инициативы — механизм стимулирования Роскадастра и налоговый проект Минфина — пока находятся на стадии предложений и доработки, поэтому итоговые правила могут скорректироваться. Но направление очевидно: государству интересны данные о частных домах и садовых участках, и лучше встретить проверки с чистыми документами, чем с объяснениями.

Информации об авторе

Елена Чурсинова

Елена Чурсинова

Специалист в Клерк.Ру

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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