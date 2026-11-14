Трех ЕГЭ будет мало: Минобрнауки представило проекты приказов о реформе приема в вузы

Если документы утвердят, новые правила заработают с 1 марта 2027 года и коснутся приёмной кампании 2027/28 учебного года.
Суть реформы в нескольких словах: на ряде направлений становится обязательным третий профильный ЕГЭ, за сданный «лишний» экзамен обещают до 25 дополнительных баллов, олимпиадные льготы урезают, а на платные места вводят предоплату. Разбираем по пунктам.
Четвёртый ЕГЭ как конкурентное преимущество
Самое громкое новшество — дополнительные баллы за экзамен, который сдан, но не используется в основном конкурсе. Речь о математике, физике, химии, информатике и биологии с результатом от 60 баллов. Шкала такая: 60–74 балла — плюс 15, 75–89 — плюс 20, 90 и выше — плюс 25.
Бонус работает только для направлений из областей «Математические и естественные науки» и «Инженерное дело, технологии и технические науки». Логика простая: если на инженерную специальность нужны русский, математика и физика или информатика на выбор, а выпускник сдал оба предмета — в конкурс идёт лучший результат, а второй превращается в баллы за достижения.
Максимальный конкурсный балл из-за этого вырастает с 310 до 325. Гуманитариям эта опция, впрочем, не достанется: для тех, кто сдаёт историю, обществознание и английский, четвёртых ЕГЭ «не предусмотрено.
Профильные предметы — обязательными
Второй проект приказа переписывает перечень вступительных испытаний: предмет, который раньше вуз выбирал из списка, переезжает в разряд обязательных.
Физика становится обязательной на всех направлениях группы «Машиностроение» — прикладная механика, мехатроника и робототехника, проектирование технологических машин и комплексов. Всего направлений с обязательной физикой теперь 37 против 26 в прошлой кампании.
История закрепляется как обязательный экзамен на 35 направлениях — от юриспруденции и международных отношений до рекламы, PR, туризма и востоковедения. Раньше вузы могли выбирать между историей и обществознанием; теперь обществознание уходит в блок «по выбору».
Математика — обязательна на всех специальностях в области информационной безопасности.
Корректировки затронут и педагогические специальности: с 2027 года для поступления на них понадобится профильный ЕГЭ по соответствующему предмету — будущему учителю физики придётся сдавать физику.
Олимпиадам урезают льготы
Поступать без вступительных испытаний смогут только победители олимпиад из перечня Российского совета олимпиад школьников. Призёры сохранят право на 100 баллов по соответствующему предмету. Учитываться будут только результаты за 10–11 классы, а конкретный перечень олимпиад каждый вуз по-прежнему утверждает сам.
Заодно сокращается и список состязаний, дающих преимущества при поступлении: с 83 до 60.
Платный приём под контролем
Ещё один блок изменений касается коммерческих мест. Зачисление на платное отделение будет требовать оплаты первого семестра — мера против «виртуального» конкурса, когда абитуриент заключает договоры сразу с несколькими вузами и держит занятые места до конца кампании.
Оплатить обучение, если приказ примут, можно будет материнским капиталом или образовательным кредитом. Вузам обяжут до 15 апреля публиковать количество платных мест, стоимость обучения и перечень направлений, где приём идёт только на платной основе, — и менять цифры после этой даты нельзя
На этом фоне Министерство подготовило и продление госрегулирования платного приёма — как минимум до 1 марта 2033 года. В прошлую кампанию сократили 47 тысяч платных мест, в этом году планируют убрать ещё около 50 тысяч. При расчёте лимитов будут учитывать долю вуза в региональном приёме, средний балл ЕГЭ у «платников» и востребованность выпускников на рынке труда.
Конкурс станет прозрачнее
Многопрофильный конкурс, при котором абитуриент поступал на укрупнённую группу специальностей и до последнего не знал, куда именно его зачислят, отменяется. Конкурс будет вестись на конкретное направление или специальность.
В магистратуре впервые вводят ограничение: подать документы в одном вузе можно максимум на пять направлений — по аналогии с бакалавриатом. В министерстве объясняют это тем, что сроки приёма не позволяют сдать вступительные испытания больше чем по пяти направлениям, а практика сдачи двух экзаменов в один день бьёт по результатам.
Прочие детали
За индивидуальные достижения (медали, ГТО и прочее) по-прежнему дадут не более 10 баллов, а баллы за четвёртый ЕГЭ начисляются сверх этого лимита — максимум по достижениям вырастает с 10 до 35.
В список новых достижений войдут обучение по федеральному проекту «Код будущего», подготовка в организациях ДОСААФ и медаль Совета Федерации «За проявленное мужество» — при совпадении профиля со специальностью.
Студента, отчисленного за дисциплинарное нарушение, в этот же вуз не примут в течение пяти лет.
Для иностранных граждан вузы смогут организовать отдельный конкурс на платные места со своим перечнем испытаний и минимальными баллами.
Дата начала приёма документов закрепляется строго на 15 июня — без прежнего «окна» в 15–19 числа.
Что всё это значит для абитуриентов
Проекты пока на стадии общественного обсуждения, и формулировки могут измениться — практика, когда Минобрнауки по итогам обсуждения переносит нововведения на год, уже была: в 2024 году так поступили с перечнем вступительных испытаний.
Но вектор очевиден: поступление в приличный университет де-факто смещается от трёх ЕГЭ к четырём, причём четвёртый должен быть сдан на высокий балл. Эксперты предупреждают, что подготовить новый предмет с нуля за оставшееся время тяжело, а основной удар придётся по абитуриентам из провинции, где меньше доступных репетиторов и сильных школ.
Если вы сейчас в 10 классе — пересобрать план подготовки стоит уже сейчас. Тем, кто поступает в 2026 году, изменения не грозят: их кампания пройдёт по действующим правилам.