Трех ЕГЭ будет мало: Минобрнауки представило проекты приказов о реформе приема в вузы

Четвёртый ЕГЭ как конкурентное преимущество

Самое громкое новшество — дополнительные баллы за экзамен, который сдан, но не используется в основном конкурсе. Речь о математике, физике, химии, информатике и биологии с результатом от 60 баллов. Шкала такая: 60–74 балла — плюс 15, 75–89 — плюс 20, 90 и выше — плюс 25.

Бонус работает только для направлений из областей «Математические и естественные науки» и «Инженерное дело, технологии и технические науки». Логика простая: если на инженерную специальность нужны русский, математика и физика или информатика на выбор, а выпускник сдал оба предмета — в конкурс идёт лучший результат, а второй превращается в баллы за достижения.