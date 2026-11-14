Хочешь учить — сдай предмет: будущих учителей с 2027 года обяжут сдавать ЕГЭ по предмету преподавания

Что меняется

До сих пор типовой набор для поступления на учителя выглядел так: русский язык, обществознание и ещё один предмет на усмотрение вуза. Из-за этого получались казусы: стать студентом профиля «Физика» можно было без ЕГЭ по физике — достаточно сдать русский, профильную математику и обществознание.

Теперь профильный предмет прописан во втором вступительном испытании напрямую. Перечень выглядит так:

Профиль подготовки Обязательный экзамен Математика профильная математика Физика, астрономия физика Информатика информатика Химия химия Биология, экология биология География география Естествознание химия, физика или биология Русский язык, литература, родной язык и литература литература Иностранный язык иностранный язык История, обществознание история или обществознание

Для ряда профилей выбор остаётся: будущим учителям начальных классов и воспитателям детских садов по-прежнему подойдут математика или обществознание, физкультуре и ОБЖ — обществознание, музыке и изобразительному искусству — литература или обществознание. На технологию и труд вуз может спросить математику, физику или обществознание.

Важный нюанс: перечень Минобрнауки задаёт рамки, а конкретный набор экзаменов и минимальные баллы каждый вуз определяет сам. Так, будущим учителям математики третьим и четвёртым испытанием могут назначить физику и информатику, но сдавать все четыре экзамена не обязательно — точные требования нужно смотреть на сайте выбранного университета.