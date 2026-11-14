Хочешь учить — сдай предмет: будущих учителей с 2027 года обяжут сдавать ЕГЭ по предмету преподавания

Требование закреплено в приказе Минобрнауки № 904 от 26 ноября 2025 года: сам документ вступил в силу раньше, а вот пункт о профильных экзаменах для педспециальностей заработал с 1 сентября 2026 года и впервые будет применён летом 2027-го.
Изменения затрагивают основную педагогическую специальность — 44.03.01 «Педагогическое образование», которая реализуется примерно в 200 вузах страны и насчитывает свыше 150 профилей подготовки.
Что меняется
До сих пор типовой набор для поступления на учителя выглядел так: русский язык, обществознание и ещё один предмет на усмотрение вуза. Из-за этого получались казусы: стать студентом профиля «Физика» можно было без ЕГЭ по физике — достаточно сдать русский, профильную математику и обществознание.
Теперь профильный предмет прописан во втором вступительном испытании напрямую. Перечень выглядит так:
Профиль подготовки
Обязательный экзамен
Математика
профильная математика
Физика, астрономия
физика
Информатика
информатика
Химия
химия
Биология, экология
биология
География
география
Естествознание
химия, физика или биология
Русский язык, литература, родной язык и литература
литература
Иностранный язык
иностранный язык
История, обществознание
история или обществознание
Для ряда профилей выбор остаётся: будущим учителям начальных классов и воспитателям детских садов по-прежнему подойдут математика или обществознание, физкультуре и ОБЖ — обществознание, музыке и изобразительному искусству — литература или обществознание. На технологию и труд вуз может спросить математику, физику или обществознание.
Важный нюанс: перечень Минобрнауки задаёт рамки, а конкретный набор экзаменов и минимальные баллы каждый вуз определяет сам. Так, будущим учителям математики третьим и четвёртым испытанием могут назначить физику и информатику, но сдавать все четыре экзамена не обязательно — точные требования нужно смотреть на сайте выбранного университета.
Зачем это нужно
В Минобрнауки объясняют: глубокое знание своего предмета — принципиальное требование к учителю, и проверять его нужно ещё на входе в профессию. Ректор МПГУ Алексей Лубков назвал введение профильного экзамена главным изменением приёмной кампании 2027 года и заметил, что «наличие профильного экзамена при поступлении в вуз — необходимое условие для дальнейшей работы по углублению и расширению знаний в выбранной области». По его мнению, мера поможет готовить более мотивированных учителей-предметников и поднять качество естественно-научного образования.
Идея витала в ведомстве давно: о планах ввести профильное испытание с 2027 года министр просвещения Сергей Кравцов заявил ещё в декабре 2025-го.
Забавно, что систему возвращают: профильные экзамены в педвузах когда-то уже действовали, но позже от них отказались.
Контекст: почему именно сейчас
Мера появляется на фоне непростой ситуации с набором на педнаправления. По итогам приёмной кампании 2026 года, по данным Минобрнауки, на педагогических специальностях осталось незаполненным около 1,6 тысячи бюджетных мест — в ведомстве связывают это с усилением акцента на целевое обучение.
Для части абитуриентов нововведение усложнит поступление: если нужного профильного ЕГЭ среди результатов нет, участвовать в конкурсе на конкретную программу не получится — дольше сверять список предметов придётся заранее, а не в последний момент. Впрочем, некоторые вузы к такому формату уже привыкли: Уральский государственный педагогический университет, например, требовал профильный предмет вместо обществознания на ряде профилей ещё с приёмной кампании 2025 года.
Что делать абитуриентам
Тем, кто намерен поступать в педвуз летом 2027 года, стоит уже сейчас:
определиться с профилем преподавания и убедиться, что соответствующий ЕГЭ включён в план сдачи;
проверить требования конкретного вуза — вуз сам решает, какие предметы из перечня назначить третьим и четвёртым;
учесть, что для программ с двумя профилями подготовки (например, «математика и физика») набор экзаменов зависит от сочетания специальностей.
Поступающим в 2026 году новые правила не грозят — их кампания пройдёт по прежним требованиям.