Аудит стандартов франшизы по ст. 1031 ГК РФ: налоговый учет штрафов, расходы на тайного покупателя и риски ст. 54.1 НК РФ

Масштабирование бизнеса через договор коммерческой концессии (глава 54 ГК РФ) накладывает на правообладателя прямую юридическую обязанность контролировать качество товаров, работ или услуг, производимых пользователем (п. 2 ст. 1031 ГК РФ).

Однако регулярный операционный контроль — выездные проверки, ревизии тайных покупателей, фотоконтроль и выставление штрафов за нарушение стандартов бренда — влечет за собой сложный комплекс налоговых и бухгалтерских последствий для обеих сторон концессии.

Ошибки в документальном оформлении проверок приводят к отказу налоговых органов в признании расходов, доначислению налога на прибыль и рискам квалификации сети как схемы искусственного дробления бизнеса по ст. 54.1 НК РФ.