Китайский товар продавали десятки селлеров. Потом один зарегистрировал название и потребовал 4 млн ₽

Оказалось, что обозначение Fu Lie Ling зарегистрировано в России как товарный знак № 1001765. От продавца потребовали прекратить его использование и выплатить 2 млн рублей.

Позже спор дошёл до суда — и сумма требований выросла уже до 4 млн рублей.

Казалось бы, есть зарегистрированный товарный знак, есть свидетельство Роспатента — дальше остаётся спорить о нарушении и размере компенсации.

Но мы решили сначала посмотреть, что вообще происходило с этим товаром до регистрации знака.