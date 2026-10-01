Китайский товар продавали десятки селлеров. Потом один зарегистрировал название и потребовал 4 млн ₽

Оказалось, что обозначение Fu Lie Ling зарегистрировано в России как товарный знак № 1001765. От продавца потребовали прекратить его использование и выплатить 2 млн рублей.
Позже спор дошёл до суда — и сумма требований выросла уже до 4 млн рублей.
Казалось бы, есть зарегистрированный товарный знак, есть свидетельство Роспатента — дальше остаётся спорить о нарушении и размере компенсации.
Но мы решили сначала посмотреть, что вообще происходило с этим товаром до регистрации знака.
Полезли в старые карточки Wildberries
Начали поднимать историю продаж Fu Lie Ling.
Нашлись карточки, существовавшие ещё в 2021 году. Затем другие — за 2022-й. В итоге собрали сведения более чем о 20 продавцах, использовавших это обозначение до даты приоритета российского товарного знака.
Причём товар действительно продавался.
По имеющимся данным, до даты приоритета по одной карточке было реализовано 1 403 единицы, по другой — 995, по третьей — 596.
А заявка на регистрацию Fu Lie Ling была подана только 14 февраля 2023 года.
Получилась любопытная хронология:
2021–2022 годы — товар с Fu Lie Ling уже продают разные селлеры;
24 января 2023 года — по данным MPSTATS, которые использовались при подготовке заявления, будущий правообладатель начинает использовать спорное обозначение;
14 февраля 2023 года — подаёт заявку на регистрацию товарного знака;
февраль 2024 года — Fu Lie Ling регистрируют в России;
дальше — претензии к другим продавцам и требование сначала 2 млн, а затем уже 4 млн рублей.
Сама по себе такая последовательность дат ещё ничего автоматически не доказывает. Но игнорировать её в споре тоже было бы странно.
Проверили не только Wildberries
Следующим вопросом было происхождение самого товара.
По документам на продукцию нашего доверителя изготовителем значилась китайская компания Foshan Xinxile Cosmetics Co., Ltd.
Для продукции другой стороны указывался другой китайский изготовитель — Guangzhou Obo Cosmetics Co., Ltd.
То есть перед нами была не ситуация, когда один российский предприниматель придумал обозначение, создал под ним продукт, вывел его на рынок, а затем обнаружил копии.
Картина, которую пришлось исследовать, была другой: продукция с Fu Lie Ling уже находилась в обороте и продавалась разными предпринимателями, после чего один из участников российского рынка получил исключительное право на обозначение и стал предъявлять требования конкурентам.
Почему в этой истории появилась ФАС
Наличие зарегистрированного товарного знака — это один вопрос.
Обстоятельства приобретения и последующего использования исключительного права в конкурентной борьбе — другой.
Статья 14.4 Закона о защите конкуренции касается недобросовестной конкуренции, связанной с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации.
Поэтому пришлось собирать уже совсем другой набор доказательств: кто и когда продавал товар, существовали ли конкурентные отношения, когда обозначение появилось на российском рынке, когда его начал использовать будущий правообладатель, откуда происходила продукция и что произошло после регистрации знака.
С этими материалами мы обратились в ФАС и получили положительный результат по жалобе.
Для селлеров в этой истории, пожалуй, интереснее даже не сам спор на 4 млн рублей.
Интереснее то, что всё началось с обычной китайской банки, которую до регистрации товарного знака уже продавали десятки предпринимателей.
Если торгуете китайскими товарами — потратьте 10 минут и проверьте свои названия
Вот это я бы действительно сделал независимо от того, приходили вам претензии или нет.
Откройте несколько своих самых продаваемых товаров, особенно тех, которые приезжают из Китая уже с названием или логотипом на упаковке.
И проверьте эти обозначения по российским реестрам товарных знаков и заявок.
Важно искать не только уже зарегистрированные знаки. Если заявка только подана, это тоже информация, которую лучше обнаружить сейчас, а не после очередной закупки большой партии.
Особенно стоит насторожиться, если одновременно выполняются несколько условий:
товар под таким названием давно продаётся на российских маркетплейсах;
его продаёт много независимых селлеров;
обозначение изначально присутствует на китайской упаковке;
российская заявка появилась значительно позже начала продаж;
заявителем оказался один из участников того же рынка.
Это не означает автоматически, что товарный знак зарегистрирован неправомерно. Но это хороший повод не закрывать вкладку после слов «товарный знак найден», а внимательно изучить даты и обстоятельства.
Что сохранить прямо сейчас
Даже если никакой претензии пока нет, имеет смысл сделать небольшую «страховочную папку» по товарам с чужими обозначениями.
Сохраните карточку товара и дату начала продаж, фотографии оригинальной упаковки, договоры и инвойсы на поставку, сведения о китайском производителе, декларации и сертификаты, историю продаж.
Если видите, что аналогичный товар под тем же обозначением давно продают другие селлеры, полезно сохранить и такие карточки — особенно старые.
Маркетплейсная выдача меняется. Карточки исчезают, объединяются, редактируются. Через несколько лет доказывать, что определённый товар продавался ещё в 2021 году, значительно сложнее, чем сохранить подтверждения сейчас.
А если претензия уже пришла — не начинайте с калькулятора
Получить письмо с требованием выплатить несколько миллионов рублей неприятно. Но первая задача — не посчитать, сможете ли вы заплатить 2 или 4 млн.
Сначала нужно понять, что именно зарегистрировано и что происходило до даты приоритета.
Стоит проверить:
— номер товарного знака и его правообладателя;
— дату подачи заявки и дату приоритета;
— товары и услуги, для которых знак зарегистрирован;
— когда вы сами начали продавать товар;
— откуда взялось обозначение на упаковке;
— кто ещё использовал его раньше;
— существовали ли такие товары на российских маркетплейсах до регистрации;
— когда начал использовать обозначение сам правообладатель.
И главное — не удалять в панике карточки, документы, фотографии и старые данные, пока всё это не сохранено.