Товар на складе, продавать нельзя. Нужно ли его списывать из-за претензии по товарному знаку?

Да. Такое требование предусмотрено пунктом 2 статьи 1515 ГК РФ.

Если на товаре или его упаковке незаконно размещён чужой товарный знак либо сходное с ним до степени смешения обозначение, такая продукция признаётся контрафактной.

Правообладатель вправе требовать её изъятия из оборота и уничтожения за счёт нарушителя.

Причём качество самого товара значения не имеет. Продукция может соответствовать всем требованиям безопасности, но её маркировка при этом нарушать чужие исключительные права.

Однако претензия правообладателя ещё не означает, что товар необходимо уничтожить.

Для установления нарушения необходимо проверить:

действует ли регистрация товарного знака;

какие товары охватывает правовая охрана;

насколько сходны обозначения;

являются ли товары однородными;

существует ли вероятность смешения.

Поэтому блокировка карточки маркетплейсом, получение претензии и установленная обязанность уничтожить контрафактную продукцию — три разные ситуации.

Бухгалтерии важно их не смешивать.