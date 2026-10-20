Товар на складе, продавать нельзя. Нужно ли его списывать из-за претензии по товарному знаку?

Может ли правообладатель потребовать уничтожить товар?
Да. Такое требование предусмотрено пунктом 2 статьи 1515 ГК РФ.
Если на товаре или его упаковке незаконно размещён чужой товарный знак либо сходное с ним до степени смешения обозначение, такая продукция признаётся контрафактной.
Правообладатель вправе требовать её изъятия из оборота и уничтожения за счёт нарушителя.
Причём качество самого товара значения не имеет. Продукция может соответствовать всем требованиям безопасности, но её маркировка при этом нарушать чужие исключительные права.
Однако претензия правообладателя ещё не означает, что товар необходимо уничтожить.
Для установления нарушения необходимо проверить:
действует ли регистрация товарного знака;
какие товары охватывает правовая охрана;
насколько сходны обозначения;
являются ли товары однородными;
существует ли вероятность смешения.
Поэтому блокировка карточки маркетплейсом, получение претензии и установленная обязанность уничтожить контрафактную продукцию — три разные ситуации.
Бухгалтерии важно их не смешивать.
Карточку заблокировали. Можно ли сразу списать остатки?
Нет. Сам факт блокировки карточки не является достаточным основанием для списания товара.
Продукция может физически находиться на складе Wildberries или Ozon, оставаться собственностью продавца и учитываться в составе запасов.
Но возникшая проблема способна повлиять на её стоимость.
По пунктам 28–30 ФСБУ 5/2019 «Запасы» коммерческая организация по общему правилу оценивает запасы на отчётную дату по наименьшей из двух величин:
фактическая себестоимость;
чистая стоимость продажи.
Если чистая стоимость продажи оказывается ниже себестоимости, признаётся обесценение и создаётся соответствующий резерв.
Пример.
У организации на складе маркетплейса осталось 1 000 единиц товара. Их совокупная фактическая себестоимость — 800 000 рублей.
Из-за претензии правообладателя дальнейшие продажи ограничены.
Это не означает, что бухгалтер должен немедленно списать все 800 000 рублей.
Сначала нужно оценить, возможна ли дальнейшая реализация товара, какие расходы потребуются для подготовки к продаже и какова его чистая стоимость продажи.
Если возникло обесценение, размер резерва определяется по правилам ФСБУ 5/2019.
При этом организациям, которые вправе применять упрощённые способы бухгалтерского учёта, пункт 32 стандарта разрешает оценивать запасы на отчётную дату по фактической себестоимости.
Главное: блокировка продаж не равна автоматической потере всей стоимости партии.
Правообладатель требует 10 млн рублей. Нужно ли отражать всю сумму в учёте?
С 4 января 2026 года максимальный размер компенсации за нарушение права на товарный знак в твёрдой сумме увеличился до 10 млн рублей.
Статья 1515 ГК РФ предусматривает три альтернативных способа расчёта компенсации:
От 10 тысяч до 10 миллионов рублей.
Двукратная стоимость контрафактных товаров.
Двукратная стоимость права использования товарного знака при сравнимых обстоятельствах.
При этом ограничение в 10 млн рублей относится именно к первому способу расчёта.
Сумма в претензии не становится автоматически признанным долгом организации.
Для бухгалтерского учёта необходимо отдельно оценить наличие обязательства.
По ПБУ 8/2010 оценочное обязательство признаётся, если одновременно выполняются условия:
у организации существует обязанность, возникшая вследствие прошлых событий, исполнения которой она не может избежать;
уменьшение экономических выгод вероятно;
сумму обязательства можно обоснованно оценить.
Получение претензии само по себе не означает, что все три условия выполнены.
Если основания для признания оценочного обязательства отсутствуют, необходимо оценить, возникает ли условное обязательство и требуется ли раскрытие информации о нём в отчётности.
Для организаций, применяющих упрощённые способы бухгалтерского учёта, действуют предусмотренные ПБУ 8/2010 особенности.
Поэтому решение о признании обязательства следует принимать с учётом юридической оценки претензии, а не только указанной в ней суммы.
Почему бухгалтеру нужны документы из личного кабинета маркетплейса
При споре о товарном знаке финансовая и юридическая документация дополняют друг друга.
Для оценки последствий блокировки необходимо установить:
Количество и стоимость остатков. Сколько единиц находится на складе, какова их фактическая себестоимость, есть ли товары в пути или на возврате.
Период ограничения продаж. Когда карточка стала недоступна и какие операции после этого проводились.
Дополнительные расходы. Продолжают ли начисляться хранение и другие услуги, потребуется ли возврат товара и изменение упаковки.
Состояние претензии. Какие требования предъявлены, на какой стадии находится спор и какие варианты его разрешения рассматриваются.
Все эти обстоятельства могут влиять на оценку запасов и финансовых последствий конфликта.
Поэтому продавцу стоит сохранить отчёты об остатках, историю продаж, уведомления маркетплейса, переписку с поддержкой и документы на товар.
Если карточки впоследствии восстановят, эти сведения помогут также определить продолжительность простоя и оценить возможные убытки.
А если товарный знак зарегистрировал конкурент?
Не каждое требование владельца зарегистрированного знака является обоснованным.
В практике адвокатского кабинета Святослава Залевского был спор вокруг бренда 17Steenz.
Продавец использовал обозначение на маркетплейсах. Впоследствии конкурент зарегистрировал идентичный товарный знак и стал предъявлять требования, связанные с его использованием.
Суд признал действия конкурента по регистрации и использованию обозначения актом недобросовестной конкуренции.
Этот пример показывает, почему при оценке претензии необходимо исследовать не только свидетельство о регистрации, но и обстоятельства возникновения прав, поведения сторон и использования обозначения.
Что делать бухгалтеру и руководителю после получения претензии
Первое — зафиксировать остатки и состояние расчётов с маркетплейсом.
Сохранить сведения о количестве товара, его себестоимости, текущих начислениях и ограничениях продаж.
Второе — передать претензию на правовую оценку.
Необходимо установить наличие нарушения и обоснованность требований. До этого не следует автоматически признавать предъявленную компенсацию бесспорным долгом.
Третье — проверить стоимость запасов на отчётную дату.
Если имеются признаки обесценения, рассмотреть необходимость создания резерва по ФСБУ 5/2019 с учётом применяемого порядка бухгалтерского учёта.
Четвёртое — оценить обязательства по спору.
Проверить условия признания оценочного обязательства либо раскрытия условного обязательства по ПБУ 8/2010.
Пятое — документировать дальнейшие решения.
Возврат продукции, изменение маркировки, уничтожение или иное выбытие товара должны иметь надлежащие основания и подтверждающие документы.
Отдельно необходимо оценивать налоговые последствия: бухгалтерское обесценение запасов или признание оценочного обязательства само по себе не означает возникновения аналогичного расхода в налоговом учёте.
Что в итоге
Претензия по товарному знаку способна одновременно затронуть продажи, стоимость запасов и обязательства организации.
Но здесь важно не принимать преждевременных решений.
Блокировка карточки не равна списанию товара. Требование компенсации не равно признанному долгу. А похожее название ещё не означает доказанного нарушения исключительных прав.
Сначала необходимо установить юридические обстоятельства, затем оценить финансовые последствия и правильно отразить их в учёте.