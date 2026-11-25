Налоговое законодательство продолжает меняться. В ноябре 2026 года Государственная Дума рассмотрела во втором чтении масштабный законопроект № 617-9 с поправками в Налоговый кодекс.

Некоторые первоначальные предложения были смягчены, другие, напротив, получили более конкретное содержание. Причем изменения затрагивают не только предпринимателей и бизнес, но и обычных граждан.

Разберем три наиболее интересные новеллы и посмотрим, к чему готовиться.

Важно: на момент подготовки публикации законопроект прошел второе чтение, но еще не был окончательно принят.

1. Переводы между физическими лицами: налоговая получит новый источник информации

Это, пожалуй, одна из наиболее обсуждаемых поправок.

Предусматривается обязанность Банка России передавать в ФНС сведения о физических лицах, операции по счетам которых имеют признаки систематического получения доходов от других граждан.

Речь идет о переводах, которые потенциально могут скрывать оплату товаров, работ или услуг.

Например: гражданин регулярно получает переводы за ремонт квартир; принимает деньги за репетиторство; систематически получает оплату за услуги, которые оказывает частным клиентам; получает деньги за товары, продаваемые без оформления предпринимательской деятельности.

Доходы от такой деятельности могут подлежать налогообложению, даже если отправители денег указывают в назначении платежа «подарок», «перевод» или просто переводят деньги без комментариев.

Но означает ли это, что теперь любой перевод между родственниками или друзьями автоматически заинтересует налоговую? Не совсем.

Законопроект предусматривает передачу информации о систематических операциях, имеющих признаки получения дохода. Само поступление сведений из Банка России еще не означает автоматического начисления налога.

Налоговому органу предстоит выяснить экономическую природу поступлений. Ведь перевод денег может быть связан с возвратом долга, подарком, разделом общих расходов, помощью родственникам и другими обстоятельствами, не образующими налогооблагаемого дохода.

Поэтому гражданам, которые регулярно получают переводы, важно понимать: если поступления связаны с оплатой товаров или услуг, отсутствие договора или регистрации в качестве самозанятого не делает такие доходы необлагаемыми.

Предполагаемая дата начала действия нового механизма — 1 января 2027 года.

2. Налог с процентов по вкладам: теперь его будут удерживать банки

Еще одно существенное изменение касается налогообложения процентов по банковским вкладам.

Сейчас банки передают сведения о выплаченных гражданам процентах в налоговую службу, а ФНС самостоятельно рассчитывает налог и направляет налоговое уведомление.

По новому порядку банки станут налоговыми агентами и будут самостоятельно исчислять и удерживать НДФЛ при выплате процентов.

Однако ко второму чтению первоначальную конструкцию изменили.

Предполагается, что в течение 2027 года банки будут удерживать налог по ставке 13% с облагаемой части процентного дохода. При этом они не будут учитывать проценты, полученные гражданином в других банках.

Окончательный расчет с учетом прогрессивной шкалы НДФЛ (13–22%) будет проводить ФНС по итогам года. Если совокупный доход потребует применения более высокой ставки, налоговая предъявит сумму доплаты.

Что это означает на практике?

Допустим, гражданин разместил деньги в трех банках и получил за год проценты по каждому вкладу.

Каждый банк будет рассчитывать налог исходя из имеющихся у него сведений. Но налоговая служба впоследствии сможет объединить информацию о процентных доходах из разных банков и определить окончательную сумму налога.

При этом сохраняется необлагаемый минимум, рассчитываемый по установленным НК РФ правилам.

Новый порядок предполагается применять к доходам, полученным начиная с 2027 года.

3. Маркетплейсы не станут налоговыми инспекторами

А вот здесь первоначальные предложения законодателей заметно изменились.

В первой редакции законопроекта предполагалось наделить операторов цифровых платформ дополнительными функциями налогового контроля за продавцами.

В частности, маркетплейсы должны были выявлять налоговые риски своих партнеров, а по требованию налогового органа могли приостанавливать прием заказов и размещение карточек товаров отдельных продавцов.

Для бизнеса это означало бы появление дополнительного контролера, причем в лице коммерческой организации, с которой продавец связан договорными отношениями.

Однако бизнес и сами операторы платформ выступили против такой конструкции.

Ко второму чтению от идеи передачи маркетплейсам полноценных контрольных функций и механизма приостановления продаж отказались.

Но это не означает, что маркетплейсы вообще останутся вне налогового контроля.

В обновленной редакции сохраняется информационное взаимодействие с налоговыми органами. Предусматривается обязанность платформ отслеживать определенные признаки налогового риска у продавцов и передавать соответствующую информацию в ФНС.

Иными словами, проверять налогоплательщиков и принимать решения о налоговых нарушениях будет сама налоговая служба, а маркетплейсы будут участвовать в информационном обмене.

Для продавцов это означает, что площадки по-прежнему могут стать дополнительным источником информации для налоговых органов.

Поэтому рассчитывать на то, что деятельность через маркетплейс останется вне поля зрения ФНС, точно не стоит.

Что в итоге?

Поправки затрагивают совершенно разные категории налогоплательщиков.

Обычным гражданам стоит обратить внимание на новый механизм выявления систематических переводов, а предпринимателям — на сохранение информационного взаимодействия маркетплейсов с ФНС.

При этом важно помнить: на момент подготовки статьи законопроект прошел только второе чтение. Окончательные выводы о содержании и сроках вступления поправок в силу можно будет сделать после принятия закона и его официального опубликования.