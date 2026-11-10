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Алексей Ермаченок
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Как проверить контрагента по ИНН бесплатно: официальные сервисы ФНС, ФССП, Федресурса, КАД и что смотреть в каждом

Новый поставщик прислал договор и счёт, оплата нужна сегодня. Платный сервис есть не у всех, а базовую проверку можно сделать на государственных сайтах за 15–20 минут. Ниже — порядок, адреса и на что смотреть, чтобы не пропустить главное.

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Шаг 1. Выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП

Адрес: egrul.nalog.ru

Введите ИНН или ОГРН, скачайте выписку в PDF — она подписана электронной подписью ФНС, её можно положить в досье контрагента.

Что смотреть:

  • Статус. Нет ли записей «в стадии ликвидации», «реорганизация», «исключение из ЕГРЮЛ».

  • Дата регистрации. Компания, созданная месяц назад, не обязательно плохая, но крупный аванс ей — повышенный риск.

  • Руководитель и учредители. Совпадает ли директор с тем, кто подписывает договор. Если подписывает не директор — нужна доверенность.

  • Запись о недостоверности. Это отметка ФНС о том, что сведения об адресе, руководителе или учредителе не подтвердились: компания получила уведомление и не исправила данные. Если такая запись висит больше шести месяцев, налоговая вправе исключить компанию из реестра как недействующую. Для бухгалтера это сигнал: адрес или директор могут быть номинальными.

  • ОКВЭД. Есть ли среди видов деятельности то, что компания вам продаёт. Отсутствие кода само по себе не нарушение, но вопрос задать стоит.

Шаг 2. «Прозрачный бизнес»

Адрес: pb.nalog.ru

Самый полезный сервис ФНС для проверки. По ИНН показывает в одной карточке:

  • налоговый режим, среднесписочную численность, уплаченные налоги и доходы-расходы по данным отчётности;

  • налоговую задолженность и штрафы;

  • массовый адрес — по этому адресу зарегистрировано много организаций. Так часто выглядят «технические» компании без реального офиса;

  • массового руководителя или учредителя — один человек числится в большом количестве компаний;

  • дисквалификацию руководителя.

Нулевая численность при оборотах в десятки миллионов, налоги на уровне копеек и массовый адрес вместе — классический набор, на который смотрят и налоговая, и банк.

Бывший сервис «Сведения о юрлицах с задолженностью и без отчётности» (service.nalog.ru/zd.do) выведен из эксплуатации — эти данные теперь в «Прозрачном бизнесе».

Шаг 3. Блокировка счетов

Адрес: service.nalog.ru/bi.html (сервис «Банкинформ»)

Выберите «Запрос о действующих приостановлениях операций по счетам», укажите ИНН контрагента и БИК банка. Сервис покажет, есть ли действующие решения ФНС о приостановлении операций.

Почему это важно. Налоговая блокирует счёт, например, если компания не сдала декларацию или не исполнила требование об уплате налога (ст. 76 НК РФ). Если у поставщика заблокирован счёт, он может попросить заплатить «на другую фирму» или третьему лицу — это повод остановиться и разобраться.

Шаг 4. Бухгалтерская отчётность

Адрес: bo.nalog.gov.ru (ГИР БО)

Отчётность по формам и годам, с датой сдачи. Смотрите выручку, чистую прибыль, основные средства, кредиторскую задолженность. Если компания обещает поставку на 30 млн, а годовая выручка у неё 2 млн и на балансе нет ни запасов, ни основных средств, — ресурсов для исполнения договора, скорее всего, нет.

Шаг 5. Долги у приставов

Адрес: fssp.gov.ru/iss/ip/ (банк данных исполнительных производств)

Поиск юрлица — по названию и региону или по ИНН, придётся ввести капчу. Что смотреть:

  • есть ли незавершённые производства и на какие суммы;

  • предмет: налоги и взносы, штрафы, долги перед контрагентами;

  • основание окончания: если производство окончено по ст. 46 закона об исполнительном производстве (нет имущества, должник не найден), долг фактически не взыскан.

Одно-два мелких производства у крупной компании — обычное дело. Десятки производств и крупные суммы по искам поставщиков — уже риск неоплаты или банкротства.

Шаг 6. Арбитражные дела

Адрес: kad.arbitr.ru

Введите название или ИНН в поле «Участник дела». Важно, в какой роли компания:

  • ответчик по искам о взыскании долга — плохо платит поставщикам;

  • истец — сама взыскивает долги, это нормальная практика;

  • банкротные дела (в списке КАД помечены буквой «Б») — заявление о банкротстве подано на компанию или компанией на кого-то. Если должник — ваш контрагент, сделка с ним может быть оспорена конкурсным управляющим.

Откройте последние судебные акты: из решения видно, за что именно спорят.

Шаг 7. Федресурс

Адреса: fedresurs.ru и bankrot.fedresurs.ru (ЕФРСБ)

В Федресурсе компании и кредиторы обязаны публиковать юридически значимые сообщения. Ищите по ИНН и смотрите:

  • намерение кредитора обратиться в суд с заявлением о банкротстве — обычно появляется за 15 дней до подачи заявления, ранний и очень точный сигнал;

  • сообщения из ЕФРСБ о процедуре банкротства;

  • решение о ликвидации или реорганизации, уменьшении уставного капитала;

  • договоры лизинга и уведомления о залоге — что имущество компании обременено;

  • аудиторское заключение и сведения о чистых активах.

Залоги движимого имущества дополнительно можно проверить в реестре уведомлений нотариата: reestr-zalogov.ru.

Шаг 8. Реестр недобросовестных поставщиков (РНП)

Адрес: zakupki.gov.ru, раздел «Реестр недобросовестных поставщиков»

В РНП попадают те, кто уклонился от заключения госконтракта или с кем контракт расторгнут из-за нарушений. Запись хранится два года. Для коммерческой сделки это не запрет, но говорит о сорванных обязательствах. Если вы сами работаете по 44-ФЗ или 223-ФЗ, проверка РНП — обязательная часть отбора.

Что ещё бывает полезно

  • Дисквалифицированные лица: service.nalog.ru/disqualified.do — можно ли этому человеку вообще руководить компанией.

  • Самозанятые: npd.nalog.ru/check-status/ — если работаете с плательщиком НПД, проверьте статус на дату оплаты.

  • Реестр МСП: rmsp.nalog.ru — категория субъекта, нужна для некоторых льгот и закупок.

Как оформить результат

Проверка помогает только тогда, когда её можно показать. Сохраните в папку контрагента выписку из ЕГРЮЛ, скриншоты или PDF из «Прозрачного бизнеса», ФССП, КАД и Федресурса с датой. Добавьте копию доверенности подписанта и короткую записку, почему выбрали этого поставщика. При налоговой проверке это ответ на вопрос о должной осмотрительности.

Как собрать это в одном месте

Восемь сайтов, две капчи и ручное копирование — нормально для одной сделки, но утомительно, когда контрагентов десятки. Поэтому мы и сделали сервис proverim.org: те же открытые источники — ЕГРЮЛ и ЕГРИП, данные ФНС, ГИР БО, ФССП, арбитраж, Федресурс, РНП и реестры — собраны в одну карточку организации. Карточка, финансы, суды и светофор риска там бесплатны и доступны без регистрации, а в разделе «О сервисе» по шагам описана та же базовая проверка.

Юридически значимы только данные самого реестра — для досье всё равно лучше скачать выписку ЕГРЮЛ с подписью ФНС.

Информации об авторе

АЕ

Алексей Ермаченок

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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