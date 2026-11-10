Как проверить контрагента по ИНН бесплатно: официальные сервисы ФНС, ФССП, Федресурса, КАД и что смотреть в каждом

Шаг 2. «Прозрачный бизнес»

Адрес: pb.nalog.ru

Самый полезный сервис ФНС для проверки. По ИНН показывает в одной карточке:

налоговый режим, среднесписочную численность, уплаченные налоги и доходы-расходы по данным отчётности;

налоговую задолженность и штрафы;

массовый адрес — по этому адресу зарегистрировано много организаций. Так часто выглядят «технические» компании без реального офиса;

массового руководителя или учредителя — один человек числится в большом количестве компаний;

дисквалификацию руководителя.

Нулевая численность при оборотах в десятки миллионов, налоги на уровне копеек и массовый адрес вместе — классический набор, на который смотрят и налоговая, и банк.

Бывший сервис «Сведения о юрлицах с задолженностью и без отчётности» (service.nalog.ru/zd.do) выведен из эксплуатации — эти данные теперь в «Прозрачном бизнесе».