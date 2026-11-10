Как проверить контрагента по ИНН бесплатно: официальные сервисы ФНС, ФССП, Федресурса, КАД и что смотреть в каждом

Шаг 1. Выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП
Адрес: egrul.nalog.ru
Введите ИНН или ОГРН, скачайте выписку в PDF — она подписана электронной подписью ФНС, её можно положить в досье контрагента.
Что смотреть:
Статус. Нет ли записей «в стадии ликвидации», «реорганизация», «исключение из ЕГРЮЛ».
Дата регистрации. Компания, созданная месяц назад, не обязательно плохая, но крупный аванс ей — повышенный риск.
Руководитель и учредители. Совпадает ли директор с тем, кто подписывает договор. Если подписывает не директор — нужна доверенность.
Запись о недостоверности. Это отметка ФНС о том, что сведения об адресе, руководителе или учредителе не подтвердились: компания получила уведомление и не исправила данные. Если такая запись висит больше шести месяцев, налоговая вправе исключить компанию из реестра как недействующую. Для бухгалтера это сигнал: адрес или директор могут быть номинальными.
ОКВЭД. Есть ли среди видов деятельности то, что компания вам продаёт. Отсутствие кода само по себе не нарушение, но вопрос задать стоит.
Шаг 2. «Прозрачный бизнес»
Адрес: pb.nalog.ru
Самый полезный сервис ФНС для проверки. По ИНН показывает в одной карточке:
налоговый режим, среднесписочную численность, уплаченные налоги и доходы-расходы по данным отчётности;
налоговую задолженность и штрафы;
массовый адрес — по этому адресу зарегистрировано много организаций. Так часто выглядят «технические» компании без реального офиса;
массового руководителя или учредителя — один человек числится в большом количестве компаний;
дисквалификацию руководителя.
Нулевая численность при оборотах в десятки миллионов, налоги на уровне копеек и массовый адрес вместе — классический набор, на который смотрят и налоговая, и банк.
Бывший сервис «Сведения о юрлицах с задолженностью и без отчётности» (service.nalog.ru/zd.do) выведен из эксплуатации — эти данные теперь в «Прозрачном бизнесе».
Шаг 3. Блокировка счетов
Адрес: service.nalog.ru/bi.html (сервис «Банкинформ»)
Выберите «Запрос о действующих приостановлениях операций по счетам», укажите ИНН контрагента и БИК банка. Сервис покажет, есть ли действующие решения ФНС о приостановлении операций.
Почему это важно. Налоговая блокирует счёт, например, если компания не сдала декларацию или не исполнила требование об уплате налога (ст. 76 НК РФ). Если у поставщика заблокирован счёт, он может попросить заплатить «на другую фирму» или третьему лицу — это повод остановиться и разобраться.
Шаг 4. Бухгалтерская отчётность
Адрес: bo.nalog.gov.ru (ГИР БО)
Отчётность по формам и годам, с датой сдачи. Смотрите выручку, чистую прибыль, основные средства, кредиторскую задолженность. Если компания обещает поставку на 30 млн, а годовая выручка у неё 2 млн и на балансе нет ни запасов, ни основных средств, — ресурсов для исполнения договора, скорее всего, нет.
Шаг 5. Долги у приставов
Адрес: fssp.gov.ru/iss/ip/ (банк данных исполнительных производств)
Поиск юрлица — по названию и региону или по ИНН, придётся ввести капчу. Что смотреть:
есть ли незавершённые производства и на какие суммы;
предмет: налоги и взносы, штрафы, долги перед контрагентами;
основание окончания: если производство окончено по ст. 46 закона об исполнительном производстве (нет имущества, должник не найден), долг фактически не взыскан.
Одно-два мелких производства у крупной компании — обычное дело. Десятки производств и крупные суммы по искам поставщиков — уже риск неоплаты или банкротства.
Шаг 6. Арбитражные дела
Адрес: kad.arbitr.ru
Введите название или ИНН в поле «Участник дела». Важно, в какой роли компания:
ответчик по искам о взыскании долга — плохо платит поставщикам;
истец — сама взыскивает долги, это нормальная практика;
банкротные дела (в списке КАД помечены буквой «Б») — заявление о банкротстве подано на компанию или компанией на кого-то. Если должник — ваш контрагент, сделка с ним может быть оспорена конкурсным управляющим.
Откройте последние судебные акты: из решения видно, за что именно спорят.
Шаг 7. Федресурс
Адреса: fedresurs.ru и bankrot.fedresurs.ru (ЕФРСБ)
В Федресурсе компании и кредиторы обязаны публиковать юридически значимые сообщения. Ищите по ИНН и смотрите:
намерение кредитора обратиться в суд с заявлением о банкротстве — обычно появляется за 15 дней до подачи заявления, ранний и очень точный сигнал;
сообщения из ЕФРСБ о процедуре банкротства;
решение о ликвидации или реорганизации, уменьшении уставного капитала;
договоры лизинга и уведомления о залоге — что имущество компании обременено;
аудиторское заключение и сведения о чистых активах.
Залоги движимого имущества дополнительно можно проверить в реестре уведомлений нотариата: reestr-zalogov.ru.
Шаг 8. Реестр недобросовестных поставщиков (РНП)
Адрес: zakupki.gov.ru, раздел «Реестр недобросовестных поставщиков»
В РНП попадают те, кто уклонился от заключения госконтракта или с кем контракт расторгнут из-за нарушений. Запись хранится два года. Для коммерческой сделки это не запрет, но говорит о сорванных обязательствах. Если вы сами работаете по 44-ФЗ или 223-ФЗ, проверка РНП — обязательная часть отбора.
Что ещё бывает полезно
Дисквалифицированные лица: service.nalog.ru/disqualified.do — можно ли этому человеку вообще руководить компанией.
Самозанятые: npd.nalog.ru/check-status/ — если работаете с плательщиком НПД, проверьте статус на дату оплаты.
Реестр МСП: rmsp.nalog.ru — категория субъекта, нужна для некоторых льгот и закупок.
Как оформить результат
Проверка помогает только тогда, когда её можно показать. Сохраните в папку контрагента выписку из ЕГРЮЛ, скриншоты или PDF из «Прозрачного бизнеса», ФССП, КАД и Федресурса с датой. Добавьте копию доверенности подписанта и короткую записку, почему выбрали этого поставщика. При налоговой проверке это ответ на вопрос о должной осмотрительности.
Как собрать это в одном месте
Восемь сайтов, две капчи и ручное копирование — нормально для одной сделки, но утомительно, когда контрагентов десятки. Поэтому мы и сделали сервис proverim.org: те же открытые источники — ЕГРЮЛ и ЕГРИП, данные ФНС, ГИР БО, ФССП, арбитраж, Федресурс, РНП и реестры — собраны в одну карточку организации. Карточка, финансы, суды и светофор риска там бесплатны и доступны без регистрации, а в разделе «О сервисе» по шагам описана та же базовая проверка.
Юридически значимы только данные самого реестра — для досье всё равно лучше скачать выписку ЕГРЮЛ с подписью ФНС.