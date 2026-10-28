На Клерке есть анекдоты: читайте, обсуждайте и делитесь своими

Что можно делать в разделе
Реагировать и комментировать. Под каждым анекдотом можно оставить реакцию или написать комментарий: поделиться впечатлением, дополнить историю или вспомнить похожий случай из практики.
Публиковать свои анекдоты. Если у вас есть смешная история про отчётность, проверки или работу с клиентами, её можно добавить в раздел, чтобы её прочитали другие пользователи.
Случайный анекдот
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