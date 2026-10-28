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Злата Шкляева
Общество
Читать 1 мин
На Клерке есть анекдоты: читайте, обсуждайте и делитесь своими

На Клерке есть анекдоты: читайте, обсуждайте и делитесь своими

Работа требует внимания и терпения, поэтому иногда полезно отвлечься и улыбнуться.

374 просмотра20 открытий

Что можно делать в разделе

  • Реагировать и комментировать. Под каждым анекдотом можно оставить реакцию или написать комментарий: поделиться впечатлением, дополнить историю или вспомнить похожий случай из практики.

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  • Публиковать свои анекдоты. Если у вас есть смешная история про отчётность, проверки или работу с клиентами, её можно добавить в раздел, чтобы её прочитали другие пользователи.

    Форма добавления анекдота
    Форма добавления анекдота

Случайный анекдот

Кнопка «Случайный анекдот» показывает любой анекдот из архива — в том числе опубликованные много лет назад.

Заходите в раздел, когда нужна небольшая пауза, и делитесь с коллегами тем, что вас рассмешило.

Информации об авторе

Злата Шкляева

Злата Шкляева

Клерк.Ру

1 подписчик6 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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