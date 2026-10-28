Платежная банковская гарантия при поставке: что сверить бухгалтеру

Начните с графика расчётов

Возьмите договор поставки и выпишите по каждой партии дату отгрузки, основание для оплаты, срок отсрочки и сумму. Отдельно отметьте аванс, частичные платежи и право сторон изменить объём поставки. Если договор предусматривает несколько отгрузок, общей фразы «оплата товара» мало для внутренней проверки: важно сопоставить лимит банковской гарантии с возможной задолженностью в разные даты.

Условный пример. В один месяц покупатель получает три партии по 600 тыс. рублей, каждую оплачивает через 30 дней после приёмки. Если следующая партия уходит до оплаты предыдущей, одновременно неоплаченными могут оказаться не 600 тыс., а 1,2 млн или 1,8 млн рублей. Это расчётный сценарий, а не требование к размеру банковской гарантии. Фактический лимит стороны согласуют по условиям договора, графику поставки и готовности банка.

Полезно вести короткий календарь: «отгружено», «принято», «срок оплаты», «оплачено», «остаток долга». Такой календарь помогает заметить превышение лимита до новой отгрузки, а не после просрочки.