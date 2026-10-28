Платежная банковская гарантия при поставке: что сверить бухгалтеру

Покупатель просит отсрочку, поставщик готов отгрузить товар, но хочет защитить оплату. В таком договоре платёжная банковская гарантия может обеспечить обязанность покупателя заплатить. Для бухгалтера главный вопрос не в названии документа. Нужно понять, какой именно долг обеспечен, когда он возникает и успеет ли поставщик предъявить требование банку, если платёж не поступит.
Начните с графика расчётов
Возьмите договор поставки и выпишите по каждой партии дату отгрузки, основание для оплаты, срок отсрочки и сумму. Отдельно отметьте аванс, частичные платежи и право сторон изменить объём поставки. Если договор предусматривает несколько отгрузок, общей фразы «оплата товара» мало для внутренней проверки: важно сопоставить лимит банковской гарантии с возможной задолженностью в разные даты.
Условный пример. В один месяц покупатель получает три партии по 600 тыс. рублей, каждую оплачивает через 30 дней после приёмки. Если следующая партия уходит до оплаты предыдущей, одновременно неоплаченными могут оказаться не 600 тыс., а 1,2 млн или 1,8 млн рублей. Это расчётный сценарий, а не требование к размеру банковской гарантии. Фактический лимит стороны согласуют по условиям договора, графику поставки и готовности банка.
Полезно вести короткий календарь: «отгружено», «принято», «срок оплаты», «оплачено», «остаток долга». Такой календарь помогает заметить превышение лимита до новой отгрузки, а не после просрочки.
Сверьте событие, после которого можно требовать платёж
В договоре поставки срок оплаты может отсчитываться от передачи товара, подписания накладной или другого документа. В тексте банковской гарантии посмотрите, как описано обеспеченное обязательство и какие документы надо приложить к требованию. Если в одном документе фигурирует отгрузка, а в другом приёмка, расхождение нужно разрешить до выпуска банковской гарантии.
Бухгалтеру стоит собрать в одну папку подписанный договор и изменения к нему, документы по передаче товара, сверку платежей и переписку об изменении срока оплаты. Это не универсальный список документов для банка: состав требования определяется конкретным текстом банковской гарантии. Внутренний комплект нужен, чтобы быстро установить сумму просроченного долга и не искать первичку после возникновения спора.
Гражданский кодекс регулирует независимую гарантию в статьях 368 и далее. Но само наличие такого инструмента не делает любой неоплаченный счёт автоматически подлежащим выплате банком. Значение имеют условия выданной банковской гарантии и своевременное, правильно оформленное требование.
Проверьте срок действия с запасом на предъявление
Дата окончания банковской гарантии должна сопоставляться не только с последней отгрузкой. В календаре есть ещё срок оплаты, время на выявление просрочки и срок предъявления требования. Если последняя поставка оплачивается после окончания банковской гарантии, обеспечение может не покрыть этот платёж.
Особенно внимательно смотрите на дополнительные соглашения. Отсрочку продлили, график отгрузок сдвинулся, стороны увеличили лимит поставки: проверьте, меняются ли вслед за этим сумма и срок банковской гарантии. Не считайте изменение договора автоматическим изменением обязательства банка. Для бухгалтерии удобна отдельная контрольная дата за несколько рабочих дней до окончания срока действия: тогда ещё остаётся время обсудить продление или замену обеспечения.
Не смешивайте сумму долга и сумму банковской гарантии
В учёте поставщика задолженность покупателя меняется по мере отгрузок, возвратов и оплат. Лимит банковской гарантии сам по себе не показывает текущий долг. Раз в согласованный сторонами период сверяйте обе величины: сколько покупатель должен сейчас и сколько ещё может получить по графику поставок до ближайшей оплаты.
Отдельный вопрос: покрывает ли банковская гарантия только стоимость товара или также иные суммы, если они предусмотрены договором. Не прибавляйте штрафы и проценты к требованию автоматически. Сначала проверьте, названы ли они в обеспеченном обязательстве и допускает ли их конкретный текст банковской гарантии. Если формулировка допускает два толкования, перед подписанием лучше согласовать её с юристом и банком, а не рассчитывать на последующее объяснение.
Что передать руководителю перед согласованием отсрочки
Короткая рабочая записка полезнее общего «банковская гарантия есть». Укажите максимальную возможную неоплаченную сумму по графику, срок последнего платежа, дату окончания банковской гарантии и перечень документов для требования. Отдельно отметьте расхождения между договором поставки и текстом банковской гарантии.
Так бухгалтерия связывает обеспечение с реальным платёжным календарём. Решение о размере лимита, условиях поставки и принятии банковской гарантии остаётся за сторонами договора. Проверка не обещает, что банк произведёт выплату: она помогает заранее увидеть даты и документы, от которых зависит возможность предъявить требование.
Источник правовой основы: Гражданский кодекс РФ, статьи 368-379.