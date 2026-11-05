Аванс по договору поставки: что бухгалтеру сверить перед оформлением банковской гарантии

Сначала понять, что именно обеспечивает гарантия

Гарантия возврата аванса нужна покупателю на случай, если поставщик не исполнит обязательство, ради которого получил предоплату, и должен будет вернуть деньги. Это не кредит поставщику и не подтверждение того, что товар будет поставлен вовремя. Банк берёт на себя самостоятельное денежное обязательство в пределах текста гарантии. Поэтому бухгалтеру полезно получить согласованные версии договора и проекта гарантии до оплаты комиссии банку.

В договоре найдите размер аванса, срок его перечисления, этапы поставки и порядок зачёта предоплаты. Отдельно выпишите условия возврата при непоставке, частичной поставке, расторжении или изменении объёма. Затем сравните их с обеспечиваемым обязательством и обстоятельствами выплаты в гарантии. По статье 368 ГК РФ в независимой гарантии должны быть обозначены основное обязательство, сумма или порядок её определения, срок действия и обстоятельства выплаты.