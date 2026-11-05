Аванс по договору поставки: что бухгалтеру сверить перед оформлением банковской гарантии

Покупатель готов перечислить аванс, но просит банковскую гарантию его возврата. Для поставщика это означает отдельную работу до подписания договора: нужно согласовать не только сумму предоплаты, но и событие, при котором покупатель вправе потребовать деньги у банка. Если договор и текст гарантии описывают это событие по-разному, спор может возникнуть уже после перечисления аванса.
Сначала понять, что именно обеспечивает гарантия
Гарантия возврата аванса нужна покупателю на случай, если поставщик не исполнит обязательство, ради которого получил предоплату, и должен будет вернуть деньги. Это не кредит поставщику и не подтверждение того, что товар будет поставлен вовремя. Банк берёт на себя самостоятельное денежное обязательство в пределах текста гарантии. Поэтому бухгалтеру полезно получить согласованные версии договора и проекта гарантии до оплаты комиссии банку.
В договоре найдите размер аванса, срок его перечисления, этапы поставки и порядок зачёта предоплаты. Отдельно выпишите условия возврата при непоставке, частичной поставке, расторжении или изменении объёма. Затем сравните их с обеспечиваемым обязательством и обстоятельствами выплаты в гарантии. По статье 368 ГК РФ в независимой гарантии должны быть обозначены основное обязательство, сумма или порядок её определения, срок действия и обстоятельства выплаты.
Сумму нельзя проверять только по одному счёту
Если аванс перечисляют частями, вопрос «какова сумма гарантии» не решается простым копированием первой платёжки. Нужно понять, покрывает ли гарантия весь согласованный аванс или только фактически полученную его часть. Договор и банк могут предусмотреть уменьшение обеспеченной суммы по мере поставки и зачёта предоплаты, но такой механизм должен быть описан точно. Статья 368 ГК РФ допускает условие об уменьшении суммы гарантии при наступлении определённого события.
Для внутренней сверки составьте таблицу по этапам: сколько покупатель перечислит, на какую сумму отгружен товар, сколько аванса зачтено и какой остаток ещё может подлежать возврату. Эта таблица не заменяет договор. Она помогает заметить, что проект гарантии сохраняет первоначальную сумму даже после частичной поставки, либо, наоборот, снижает её раньше, чем стороны зачли аванс.
Срок действия сравнить с календарём поставки
Проверяйте не только дату окончания гарантии. Нужны даты получения аванса, поставки, приёмки и возможного возврата денег. Если срок поставки изменится, прежняя гарантия может закончиться до того, как покупатель сможет предъявить требование. По статье 374 ГК РФ требование по независимой гарантии предъявляют гаранту до окончания срока её действия. Условия продления или замены гарантии при переносе сроков лучше согласовать ещё до перечисления аванса.
Для бухгалтера здесь есть и денежный вопрос: банк может брать плату за изменение срока или суммы. Сравните стоимость первоначальной гарантии с условиями изменения и проверьте, кто по договору несёт эти расходы. Не включайте предполагаемое продление в расчёт как уже согласованное: сначала получите условия банка.
Проверить документы для требования
Список документов, которые покупатель должен приложить к требованию, берут из самой гарантии. По статье 374 ГК РФ требование представляют в письменной форме с указанными в гарантии документами; в нём или приложениях указывают обстоятельства для выплаты. Поэтому расплывчатая фраза «при нарушении договора» не помогает ни покупателю, ни поставщику понять процедуру.
Сверьте названия документов, подписантов и способ направления требования с обычным документооборотом сторон. Если договор предусматривает электронные акты, а проект гарантии требует бумажный документ иной формы, это нужно обсудить до выдачи гарантии. Сам бухгалтер не решает за банк, какое требование будет надлежащим, но может обнаружить несовместимость форм заранее.
Что оставить в рабочей папке
Сохраните подписанный договор и приложения, согласованный текст гарантии, подтверждение поступления аванса, документы по поставке и зачёту предоплаты. После каждой отгрузки обновляйте остаток аванса в своей таблице. При изменении договора проверяйте, нужно ли менять гарантию, и фиксируйте ответ банка и покупателя документально.
Такой порядок не гарантирует отсутствие спора. Он позволяет увидеть три конкретных риска до оплаты банковской комиссии: неверную обеспеченную сумму, слишком короткий срок и несовпадающие условия предъявления требования. Для договора по 44-ФЗ действуют специальные правила обеспечения; этот разбор касается коммерческой поставки и не заменяет проверку закупочной документации.
Источники: ГК РФ, статья 368 «Понятие и форма независимой гарантии» ; статья 374 «Представление требования по независимой гарантии».
Нормы проверены 5 ноября 2026 года.