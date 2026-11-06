Кредит на закупку товара для маркетплейса: как бухгалтеру посчитать потребность

Закупка партии для маркетплейса часто выглядит как простая задача: известны цена товара и ожидаемая выручка. Но если ИП или ООО берёт кредит на пополнение оборотных средств, в расчёте важнее другой вопрос. Сколько денег будет занято от оплаты поставщику до фактического поступления выручки на счёт и выдержит ли этот промежуток график платежей банку?
Начните с календаря, а не с лимита
Запишите даты оплаты поставщику, доставки, приёмки, начала продаж и перечисления выручки площадкой. Последняя дата не совпадает автоматически с датой заказа покупателя. Между продажей и доступными деньгами могут оказаться возвраты, удержания и расчётный период площадки. Условия своего договора с маркетплейсом нужно сверять отдельно, а не брать усреднённый срок из чужой статьи.
Затем внесите обязательные платежи за тот же период: аренду, зарплату, налоги, логистику и платежи по действующим кредитам. Бухгалтеру полезно показать руководителю две линии: остаток денег по дням без нового кредита и остаток с учётом выдачи и погашения. Если расчёт ведётся только по итогам месяца, короткий провал внутри месяца легко пропустить.
Отделите стоимость товара от всей потребности
Сумма счёта поставщика редко равна сумме нужного кредита. До первой выплаты от площадки бизнес может оплатить перевозку, хранение, упаковку и продвижение. Часть товара может вернуться, а часть выручки поступит позже ожидаемого. Включайте в расчёт только расходы, которые действительно предстоит оплатить до поступления денег; уже имеющийся свободный остаток уменьшает потребность.
Пример условный. Партия стоит 600 тыс. рублей, сопутствующие платежи до первой выплаты составляют 90 тыс. рублей, свободных денег после обязательных резервов остаётся 210 тыс. рублей. Начальная потребность равна 480 тыс. рублей. Это не рекомендуемый размер кредита: дополнительно нужно посмотреть календарь поступлений, запас на отклонение продаж и стоимость выбранного продукта. Если часть расходов оплачивается после поступления выручки, её не следует механически включать в начальную потребность.
Сопоставьте выдачу с погашением
Для одной закупки с понятной датой возврата разовый кредит может быть удобен для сравнения. При регулярных закупках стоит отдельно рассмотреть кредитную линию и её правила выборки и восстановления лимита. Наличие лимита само по себе не означает, что вся сумма будет выдана тогда, когда она нужна. Сверьте срок доступности, документы для каждого транша, комиссии и порядок погашения.
Ключевая проверка для любого варианта: первый обязательный платёж банку не должен опираться только на плановую выручку, которая ещё не поступила. В расчёте отметьте, за счёт каких уже доступных или ожидаемых по договору денег будет сделан каждый платёж. Если схема держится на продаже всей партии без возвратов и задержек, это сигнал пересчитать запас ликвидности, а не доказательство, что банк обязательно откажет.
Что подготовить к заявке
Соберите договор и счета поставщика, условия расчётов с маркетплейсом, выписки по счёту и данные о продажах за сопоставимые периоды. Для действующего бизнеса отдельно покажите возвраты, удержания и сезонные отклонения. Прогноз новой партии отмечайте как прогноз, не смешивая его с уже полученной выручкой. Перечень документов и требования к финансовым показателям зависят от банка и продукта, поэтому окончательный список уточняют перед подачей заявки.
Бухгалтер может свести всё на одном листе: дата, входящий остаток, обязательные расходы, ожидаемое поступление, платёж по кредиту и исходящий остаток. Такая таблица помогает обсудить не только сумму займа, но и момент выдачи, график и допустимый запас времени. Кредит на товар должен закрывать конкретный промежуток оборота, а не просто увеличивать остаток на счёте в день закупки.