Кредит на закупку товара для маркетплейса: как бухгалтеру посчитать потребность

Начните с календаря, а не с лимита

Запишите даты оплаты поставщику, доставки, приёмки, начала продаж и перечисления выручки площадкой. Последняя дата не совпадает автоматически с датой заказа покупателя. Между продажей и доступными деньгами могут оказаться возвраты, удержания и расчётный период площадки. Условия своего договора с маркетплейсом нужно сверять отдельно, а не брать усреднённый срок из чужой статьи.

Затем внесите обязательные платежи за тот же период: аренду, зарплату, налоги, логистику и платежи по действующим кредитам. Бухгалтеру полезно показать руководителю две линии: остаток денег по дням без нового кредита и остаток с учётом выдачи и погашения. Если расчёт ведётся только по итогам месяца, короткий провал внутри месяца легко пропустить.