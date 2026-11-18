Покупатель перечисляет деньги по договору поставки частями, а продавец просит банковскую гарантию платежа. В такой конструкции бухгалтеру недостаточно сверить только общую сумму договора. Нужно понять, какой именно долг покрывает документ, как меняется обеспеченная сумма после каждой оплаты и когда заканчивается срок требования к банку.
Речь здесь о коммерческой поставке, а не об обеспечении заявки или исполнения государственного контракта. Конкретные условия зависят от договора и текста банковской гарантии. Поэтому проверка начинается с двух документов одновременно.
Что именно обеспечивает банк
Составьте короткую таблицу из договора поставки: стоимость каждой партии, дата её передачи, срок оплаты и сумма очередного платежа. Отдельно выпишите из проекта банковской гарантии принципала, бенефициара, банк, обеспеченное обязательство, предельную сумму, срок действия и условия выплаты. Эти сведения относятся к обязательным условиям независимой гарантии по статье 368 ГК РФ.
Сопоставление должно отвечать на конкретный вопрос: банк обещает выплатить долг за все поставки по договору, за отдельные партии или только за платежи, которые наступят в определённый период? Формулировка «по договору поставки» без сверки приложений и графика может скрывать расхождение. Если договор меняется, проверьте, охватывает ли уже выданная банковская гарантия новые партии и сроки. Само изменение договора не стоит считать автоматическим изменением текста гарантии.
Что происходит после частичной оплаты
Допустим, цена партии составляет 3 млн рублей, а покупатель платит тремя платежами по 1 млн. Это условный пример, а не тариф банка или реальная сделка. После первого платежа задолженность по партии уменьшится до 2 млн. Но сумма, на которую банк принял обязательство, не обязательно уменьшится сама собой на ту же величину.
Статья 368 ГК РФ позволяет предусмотреть в независимой гарантии уменьшение суммы при наступлении определённого срока или события. Ключевое слово здесь «предусмотреть». Если покупатель и продавец хотят, чтобы лимит снижался после платежа, в тексте нужно установить проверяемое событие и способ расчёта. Например, какие платежи учитываются, как они подтверждаются и кто передаёт банку документы. Не подменяйте этим примером готовую формулировку: её должны согласовать стороны и банк.
Бухгалтеру полезно вести рядом два остатка: фактическую задолженность продавцу и доступный лимит по банковской гарантии. Они могут различаться. Выписка о платеже подтверждает движение денег, но не заменяет проверку условий гарантии. Если частичная оплата зачтена за несколько партий, заранее определите, в счёт каких обязательств она идёт по договору и платёжным документам.
Срок требования к банку и срок оплаты
В календаре отдельно отметьте дату каждого платежа покупателя и последний день действия банковской гарантии. Просрочка может возникнуть близко к окончанию её срока. Продавцу нужно понимать, успеет ли он предъявить требование в порядке, указанном в документе. Покупателю и бухгалтеру нужно видеть, не остаётся ли часть графика оплаты за пределами обеспеченного периода.
По статье 378 ГК РФ обязательство гаранта прекращается, в частности, по окончании срока гарантии, уплатой обеспеченной суммы, отказом бенефициара от прав или по соглашению гаранта с бенефициаром. Частичный платёж покупателя продавцу сам по себе не назван там отдельным основанием прекращения банковской гарантии. Не делайте вывод о её прекращении только из факта оплаты части поставки.
Если стороны сдвигают дату оплаты, сравните новый график со сроком банковской гарантии до подписания дополнительного соглашения. Когда требуется изменение текста гарантии, согласуйте с банком процедуру и стоимость. Нельзя обещать, что банк автоматически продлит её вслед за договором.
Рабочая сверка перед подписанием
Бухгалтеру удобно пройти по четырём вопросам:
1. Какая сумма задолженности возникает по каждой партии и когда она должна быть оплачена?
2. Какие именно платежи и периоды названы в банковской гарантии?
3. За счёт какого события и по каким документам уменьшается обеспеченная сумма после частичной оплаты, если такое уменьшение предусмотрено?
4. Покрывает ли срок гарантии дату последнего платежа и время на предъявление требования по её условиям?
Если ответы расходятся, исправлять нужно проект договора или проект банковской гарантии до выдачи документа. После выдачи изменения требуют отдельного согласования. Так бухгалтер не будет сравнивать только два крупных числа, которые выглядят одинаково, но относятся к разным платежам и срокам.