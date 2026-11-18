Что происходит после частичной оплаты

Допустим, цена партии составляет 3 млн рублей, а покупатель платит тремя платежами по 1 млн. Это условный пример, а не тариф банка или реальная сделка. После первого платежа задолженность по партии уменьшится до 2 млн. Но сумма, на которую банк принял обязательство, не обязательно уменьшится сама собой на ту же величину.

Статья 368 ГК РФ позволяет предусмотреть в независимой гарантии уменьшение суммы при наступлении определённого срока или события. Ключевое слово здесь «предусмотреть». Если покупатель и продавец хотят, чтобы лимит снижался после платежа, в тексте нужно установить проверяемое событие и способ расчёта. Например, какие платежи учитываются, как они подтверждаются и кто передаёт банку документы. Не подменяйте этим примером готовую формулировку: её должны согласовать стороны и банк.

Бухгалтеру полезно вести рядом два остатка: фактическую задолженность продавцу и доступный лимит по банковской гарантии. Они могут различаться. Выписка о платеже подтверждает движение денег, но не заменяет проверку условий гарантии. Если частичная оплата зачтена за несколько партий, заранее определите, в счёт каких обязательств она идёт по договору и платёжным документам.