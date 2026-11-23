Банковская гарантия платежа: что проверить, если покупателю продлили отсрочку

Покупатель и поставщик договорились перенести оплату партии товара. Для бухгалтера это не только новая дата в платёжном календаре. Если долг обеспечен банковской гарантией платежа, нужно отдельно проверить, действует ли она на изменённых условиях. Дополнительное соглашение к договору поставки само по себе не переписывает документ банка.

Ниже речь о коммерческом договоре поставки между компаниями или предпринимателями. Это не обеспечение заявки на закупку и не банковская гарантия исполнения государственного контракта. У каждой сделки собственные условия, поэтому вывод делают по подписанным документам, а не по названию продукта.