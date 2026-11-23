Банковская гарантия платежа: что проверить, если покупателю продлили отсрочку
Покупатель и поставщик договорились перенести оплату партии товара. Для бухгалтера это не только новая дата в платёжном календаре. Если долг обеспечен банковской гарантией платежа, нужно отдельно проверить, действует ли она на изменённых условиях. Дополнительное соглашение к договору поставки само по себе не переписывает документ банка.
Ниже речь о коммерческом договоре поставки между компаниями или предпринимателями. Это не обеспечение заявки на закупку и не банковская гарантия исполнения государственного контракта. У каждой сделки собственные условия, поэтому вывод делают по подписанным документам, а не по названию продукта.
Сначала найдите платеж, который переносится
В договоре и спецификации определите, за какую партию покупатель должен заплатить, сколько и когда. Затем посмотрите, от чего отсчитывается срок: от отгрузки, подписания документа о приёмке или другой даты. Если поставок несколько, одного общего срока в шапке договора недостаточно. У каждой партии может быть собственный момент оплаты.
Сверьте это с учётом: накладная или иной документ передачи, согласованная цена, уже полученные суммы и остаток долга. Если часть партии возвращена или цена изменена, не переносите в таблицу первоначальную сумму без проверки. Результат этого шага прост: одна строка на каждый ещё не закрытый платёж с датой и остатком. Именно эти строки предстоит сопоставить с банковской гарантией платежа.
Что искать в документе банка
Откройте выданную банковскую гарантию платежа, а не только заявку на её оформление. Выпишите стороны, договор и обязательство, сумму, срок действия, условия предъявления требования и перечень документов для выплаты. Проверьте, названа ли конкретная спецификация, партия или период поставок. Если документ обеспечивает только первоначальный график, новая отсрочка может выйти за его пределы.
Есть два разных риска. Первый: новая дата оплаты наступает после окончания срока гарантии. Второй: срок действия формально ещё не закончился, но у поставщика после новой даты остаётся слишком мало времени, чтобы выявить неоплату и предъявить требование с документами. Не назначайте запас дней «по общему правилу»: смотрите конкретный текст и процедуру, согласованную с банком.
Отдельно проверьте сумму. Продление отсрочки не обязательно меняет размер долга. Но если стороны одновременно согласовали частичную оплату, новые партии или возврат товара, бухгалтеру нужен обновлённый остаток задолженности и понимание, какую его часть действительно покрывает банковская гарантия платежа. Общая цена договора и лимит документа банка могут относиться к разным объёмам поставки.
Один календарь для трёх документов
Удобнее свести в одну таблицу договор поставки, дополнительное соглашение и банковскую гарантию платежа. Столбцы могут быть такими: партия, дата передачи, прежний срок оплаты, новый срок, остаток долга, последний день действия гарантии и документы для требования. Рядом укажите, какой источник подтверждает каждую дату. Если соглашение ещё не подписано, пометьте новый срок как проект, а не как действующее условие.
Предположим, поставщик передал товар на 2 млн рублей, а покупатель должен был заплатить 1 декабря. Стороны обсуждают перенос на 20 декабря. Банковская гарантия платежа действует до 25 декабря. На бумаге между новой датой оплаты и окончанием срока остаётся пять календарных дней. Это учебные числа, не рекомендация по сроку или реальная сделка. Нужно проверить фактическую процедуру требования и согласовать, достаточно ли такого промежутка сторонам и банку. Простого сравнения «20 меньше 25» недостаточно.
Если дата оплаты меняется после нескольких частичных платежей, в таблице укажите и то, за какие партии эти деньги зачтены. Без этого можно получить правильный общий остаток, но неверно определить, какой именно платёж стал просроченным и попадает ли он под условия банковской гарантии платежа.
Кто согласует изменение
Бухгалтер обычно первым замечает расхождение дат, но не должен считать его исправленным после обмена письмами между покупателем и поставщиком. Перед подписанием дополнительного соглашения передайте сверку графика и текста гарантии тем, кто согласует условия сделки. Если требуется изменение банковского документа или выпуск нового, порядок, сроки и стоимость нужно узнать у банка. Автоматического продления вслед за договором обещать нельзя.
Для покупателя это также вопрос платёжного календаря. Перенос обязательства даёт время до платежа, но возможные расходы на изменение банковской гарантии платежа и дату их уплаты нужно заложить отдельно. Для поставщика важна непрерывность обеспечения: новый срок оплаты должен быть сопоставлен не с обещанием покупателя, а с документом банка, который реально можно использовать на согласованных условиях.
После согласования сохраните окончательные версии документов в одной папке сделки. В календаре оставьте не только дату оплаты, но и дату окончания банковской гарантии платежа, ответственного за проверку поступления и порядок действий при неоплате. При следующем переносе не работайте с прошлой таблицей как с неизменной: снова сравните договор, фактический долг и действующий банковский документ.
Главный вопрос перед продлением отсрочки: сможет ли поставщик воспользоваться именно этой банковской гарантией платежа, если покупатель не заплатит в новую дату? Ответ виден только после сверки трёх вещей: обеспеченного обязательства, суммы и срока вместе с процедурой предъявления требования.