Седьмой ксою: если 5-летний запрет на отзыв согласия на обработку ПДн установлен договором, это законно

Недавно мне на стол легло определение Седьмого кассационного суда общей юрисдикции, которое, без преувеличения, может изменить привычное представление многих граждан о их правах на свои персональные данные. Принципиальный родитель, чьи дети занимаются в спортивной школе, попытался оспорить условия договора, но суды трёх инстанций встали на сторону образовательного учреждения. Разбираю этот кейс и то, какие выводы из него стоит сделать каждому, кто работает с персональными данными.
Суть спора: что не понравилось родителю
Отец юных спортсменов счёл, что школа, включив в договор на оказание платных физкультурных услуг обязательное подписание согласий на обработку персональных данных, нарушает закон. Претензии касались нескольких пунктов:
Чрезмерно широкий перечень данных: школа требовала согласие на обработку не только ФИО и контактов, но и данных паспорта, сведений об успеваемости, наградах, а также специальных категорий — медицинских справок, данных о состоянии здоровья и медицинской группе ребёнка. Отдельно оговаривалось согласие на обработку данных самого родителя.
Автоматическая пролонгация: срок действия согласия автоматически продлевался на следующие 5 лет, если субъект не отозвал его.
Запрет на отзыв в течение 5 лет: возможность направить отзыв согласия наступала не ранее чем через 5 лет после окончания действия всех договоров или через 5 лет с момента подписания согласия.
Бессрочное использование изображения: согласие на безвозмездное использование фото- и видеоизображений ребёнка в любых рекламных целях школы, на сайте и в СМИ.
Родитель полагал, что эти условия противоречат закону и являются недействительными, но суды с ним не согласились.
Позиция судов: почему условия признали законными
Седьмой КСОЮ, как и нижестоящие инстанции, подтвердил, что спорные условия соответствуют требованиям Закона о персональных данных (152-ФЗ).
1. Перечень данных не является избыточным. Суд указал, что сбор сведений о здоровье, успеваемости и наградах обусловлен целями договора — осуществлением физкультурно-оздоровительных услуг. Эти данные необходимы для определения возможности допуска ребёнка к занятиям, ведения личных дел и обеспечения его безопасности.
2. Пролонгация и способ отзыва соответствуют закону. Согласно подп. 8 ч. 4 ст. 9 152-ФЗ, согласие должно содержать срок его действия и способ отзыва. Закон, по мнению суда, не содержит прямого запрета на условие о пролонгации срока.
3. Ключевой аргумент — 5-летняя отсрочка. Здесь суд сослался на ч. 5 ст. 21 152-ФЗ. По общему правилу, после отзыва согласия оператор обязан прекратить обработку данных в течение 30 дней. Однако, как подчеркнул суд, «если иное не предусмотрено договором». Следовательно, договором может быть установлен как меньший, так и больший срок. Само по себе несогласие истца с таким сроком не говорит о незаконности условия.
4. Злоупотребления свободой договора не доказано. Суд не увидел в действиях школы навязывания кабальных условий.
Что это значит на практике
Это определение — важный сигнал для всех, кто подписывает договоры с образовательными, медицинскими или спортивными учреждениями, а также для тех, кто сам составляет такие договоры и согласия. Позиция суда, хотя и является дискуссионной, создаёт серьёзный прецедент.
Главный вывод: если вы подписали договор, где мелким шрифтом прописан длительный срок, в течение которого вы не можете отозвать согласие на обработку данных, оспорить это в суде будет крайне сложно. Суды исходят из того, что, ставя подпись, вы принимаете эти условия.
Однако это не означает, что вы полностью беззащитны. Вот что стоит делать:
Внимательно читайте всё, что подписываете. Особенно приложения и согласия, которые идут в комплекте с основным договором. Если условия кажутся вам неприемлемыми, у вас есть право предложить свои правки до подписания.
Помните о целях обработки. Если данные используются не для исполнения договора, а для навязчивой рекламы, у вас есть основания требовать прекращения такой обработки, даже если формально согласие ещё действует. Отзыв согласия не всегда прекращает обработку автоматически, если данные нужны для исполнения обязательств или по закону.
Знайте свои права. По общему правилу (ч. 2 ст. 9 152-ФЗ), согласие можно отозвать в любое время. Но, как показал этот кейс, договор может устанавливать иные сроки. Поэтому лучше проконсультироваться с юристом до того, как ставить подпись, а не после.
Для бухгалтера и кадровика: на что обратить внимание
Если ваша организация получает согласия на обработку персональных данных от клиентов, учеников, пациентов или сотрудников, этот кейс стоит взять на заметку:
Проверьте свои формы согласий. Если вы включаете в договор условие о длительном сроке действия согласия или отсрочке отзыва, убедитесь, что оно прямо прописано и обосновано целями обработки. Суды могут признать такое условие законным, если оно не является кабальным.
Не злоупотребляйте формулировками. Условие о бессрочном использовании изображения в «любых рекламных целях» — рискованная формулировка. Если дело дойдёт до спора, суд может оценить, насколько она соответствует целям договора.
Храните доказательства информирования. Если вы включаете в согласие нестандартные условия (пролонгацию, отсрочку отзыва), стоит иметь подтверждение, что субъект был с ними ознакомлен до подписания.
Это дело наглядно демонстрирует, насколько важно юридически грамотно подходить к оформлению любых отношений, связанных с передачей персональных данных.
Материал носит информационный характер и не является юридической консультацией. Не учитывает вашу конкретную ситуацию. Для принятия юридически значимых решений обратитесь к юристу лично.