Седьмой ксою: если 5-летний запрет на отзыв согласия на обработку ПДн установлен договором, это законно

Позиция судов: почему условия признали законными

Седьмой КСОЮ, как и нижестоящие инстанции, подтвердил, что спорные условия соответствуют требованиям Закона о персональных данных (152-ФЗ).

1. Перечень данных не является избыточным. Суд указал, что сбор сведений о здоровье, успеваемости и наградах обусловлен целями договора — осуществлением физкультурно-оздоровительных услуг. Эти данные необходимы для определения возможности допуска ребёнка к занятиям, ведения личных дел и обеспечения его безопасности.

2. Пролонгация и способ отзыва соответствуют закону. Согласно подп. 8 ч. 4 ст. 9 152-ФЗ, согласие должно содержать срок его действия и способ отзыва. Закон, по мнению суда, не содержит прямого запрета на условие о пролонгации срока.

3. Ключевой аргумент — 5-летняя отсрочка. Здесь суд сослался на ч. 5 ст. 21 152-ФЗ. По общему правилу, после отзыва согласия оператор обязан прекратить обработку данных в течение 30 дней. Однако, как подчеркнул суд, «если иное не предусмотрено договором». Следовательно, договором может быть установлен как меньший, так и больший срок. Само по себе несогласие истца с таким сроком не говорит о незаконности условия.

4. Злоупотребления свободой договора не доказано. Суд не увидел в действиях школы навязывания кабальных условий.