Досудебное обжалование решений налоговой: что предлагает Минфин с 2029 года и какие правила действуют сейчас

30 октября 2026 года Минфин разместил проект изменений в часть первую НК (идентификатор 02/04/10-26/00172426). Если его примут, новые правила должны заработать с 1 января 2029 года. На 5 ноября 2026 года это проект на публичном обсуждении, в Государственную Думу он не внесён. Для текущих споров до 2029 года сохраняется прежний порядок.
Что это за документ
Проект опубликован на едином портале проектов нормативных правовых актов. По сообщениям ведомства и обзорам КонсультантПлюса, Право.ру, Коммерсанта, БУХ.1С и Налоговеда, авторы хотят приблизить рассмотрение жалоб к судебной модели. Формулировки ещё могут измениться. Номера пунктов проекта в памятке не выдумывались: сроки подачи сверены по ст. 139 проекта, остальные нововведения описаны только там, где несколько источников говорят одно и то же.
Что действует сейчас
Обязательный досудебный порядок закреплён в п. 2 ст. 138 НК: акты налогового органа, действия и бездействие должностных лиц можно обжаловать в суде только после жалобы в вышестоящий налоговый орган. Исключения той же нормы: акты по итогам рассмотрения жалобы или апелляционной жалобы, а также акты ФНС России и действия (бездействие) её должностных лиц идут в суд напрямую. Если вышестоящий орган не принял решение в сроки п. 6 ст. 140 НК, в суд можно обратиться и без такого решения.
Жалоба подаётся в вышестоящий орган через инспекцию, акты которой обжалуются. Инспекция обязана переслать её со всеми материалами в течение трёх рабочих дней (п. 1 ст. 139 НК, п. 6 ст. 6.1 НК). Апелляционная жалоба на решение о привлечении или об отказе в привлечении к ответственности, вынесенное в порядке ст. 101 НК, подаётся через орган, вынесший решение, и тоже пересылается за три рабочих дня (п. 1 ст. 139.1 НК, п. 6 ст. 6.1 НК).
Жалобу может рассматривать не только «классический» вышестоящий орган, но и налоговый орган, которого ФНС наделила такими полномочиями. Рассматривает руководитель, заместитель и (или) иное уполномоченное должностное лицо (п. 1.1 ст. 140 НК в ред. Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ). На практике для решения инспекции это по-прежнему, как правило, региональное управление ФНС.
Сроки подачи сейчас такие.
Апелляционная жалоба на решение по ст. 101 НК — до дня вступления этого решения в силу (п. 2 ст. 139.1 НК). Решение вступает в силу по истечении месяца со дня вручения (п. 9 ст. 101 НК), если не подана апелляционная жалоба. Если апелляционная жалоба подана, решение вступает в силу в порядке ст. 101.2 НК.
Обычная жалоба — в течение года со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав (п. 2 ст. 139 НК).
Жалоба на вступившее в силу решение о привлечении или об отказе в привлечении к ответственности, которое не обжаловали в апелляционном порядке, — в течение года со дня вынесения решения (абз. 2 п. 2 ст. 139 НК).
Жалоба в ФНС России — в течение трёх месяцев со дня принятия вышестоящим органом решения по жалобе или апелляционной жалобе (абз. 3 п. 2 ст. 139 НК). Это право, а не обязанность: после решения вышестоящего органа можно идти в суд, не обращаясь в центральный аппарат (абз. 3 п. 2 ст. 138 НК).
Пропущенный по уважительной причине срок может быть восстановлен (п. 2 ст. 139 НК).
Срок рассмотрения сейчас: месяц со дня получения жалобы (апелляционной жалобы) на решение, вынесенное в порядке ст. 101 НК, с продлением не более чем на месяц; по иным жалобам — 15 рабочих дней с продлением не более чем на 15 рабочих дней (п. 6 ст. 140, п. 6 ст. 6.1 НК).
По общему правилу жалобу рассматривают без участия заявителя. Исключение — противоречия в материалах жалобы на решение о привлечении или об отказе в привлечении к ответственности: тогда заседание идёт с участием лица, подавшего жалобу. Видео-конференц-связь уже допускается (п. 2 ст. 140 НК). Дополнительные документы можно представить до принятия решения; рассмотрение можно приостановить не более чем на шесть месяцев (п. 1 ст. 140 НК).
Подача жалобы сама по себе не приостанавливает исполнение акта, кроме случаев п. 5.1 и 5.2 ст. 138 НК.
Что предлагает проект: срок подачи жалобы
По ст. 139 проекта общий срок жалобы предлагают сократить до трёх месяцев со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав. Жалобу на вступившее в силу решение о привлечении или об отказе в привлечении к ответственности, не обжалованное в апелляционном порядке, предлагают подавать в течение трёх месяцев со дня вынесения этого решения. Апелляционную жалобу, как и сейчас, нужно подать до дня вступления решения в силу. Жалобу в ФНС России проект оставляет: три месяца со дня решения органа, который рассмотрел первую жалобу. Пропущенный по уважительной причине срок по-прежнему можно восстановить по ходатайству.
Практический смысл: если апелляционную жалобу не подали и решение вступило в силу, на обычную жалобу останется не год, а три месяца с даты вынесения. Для других актов, действий и бездействия три месяца пойдут со дня, когда о нарушении узнали или должны были узнать.
Что предлагает проект: как будут рассматривать жалобу
Здесь сходятся обзоры КонсультантПлюса, Право.ру, Коммерсанта, БУХ.1С и Налоговеда.
Заявитель сможет изложить позицию лично или по видео-конференц-связи. Это шире, чем действующий п. 2 ст. 140 НК, где личное участие — исключение, а не общее правило. По проекту участие включается по ходатайству заявителя или по инициативе налогового органа (п. 3 ст. 141.1 проекта).
Жалобу предлагают рассматривать единолично либо коллегиально. Коллегия — не меньше трёх должностных лиц, по решению налогового органа в связи с особой сложностью спора.
В пояснительной записке авторы пишут, что очные заседания будут записывать на аудио и видео. Отдельной нормы об этом в тексте поправок в главы 19–20 нет.
Решения по жалобам планируют публиковать на официальном сайте ФНС. По возражению заявителя против публикации в полном объёме на сайте разместят правовую позицию без сведений, идентифицирующих подателя (п. 3 ст. 142 проекта).
Что не следует считать новшеством
Обязательной ступенью, как и сейчас, остаётся жалоба в вышестоящий налоговый орган, на практике — в региональное управление ФНС. После его решения можно сразу идти в суд. Жалоба в ФНС России и сейчас необязательна (п. 2 ст. 138 НК, абз. 3 п. 2 ст. 139 НК), и проект эту возможность сохраняет, а не отменяет. Подавать этот сюжет как «наконец-то можно в суд без центрального аппарата» неверно. Сказанное относится к решениям по ст. 101 и 101.4 НК. Для других актов, действий и бездействия проект предлагает сначала пожаловаться в инспекцию, которая приняла акт, и только потом — в управление (п. 2 ст. 138 проекта). Это уже новое правило, его не стоит смешивать с путём после управления в суд.
Видеосвязь тоже нельзя считать полностью новой: она уже предусмотрена п. 2 ст. 140 НК. Новым выглядит регулярное право заявителя быть выслушанным.
Практический вывод для текущих споров
До 1 января 2029 года и пока проект не станет законом действуют прежние правила. Если на руках акт или решение инспекции, ориентируйтесь на них.
На акт проверки подайте возражения в течение месяца (п. 6 ст. 100 НК).
На не вступившее в силу решение по ст. 101 НК подайте апелляционную жалобу до дня вступления его в силу (п. 2 ст. 139.1 НК). Это, как правило, месяц со дня вручения (п. 9 ст. 101 НК).
Если решение уже вступило в силу и апелляционную жалобу не подавали, на обычную жалобу есть год со дня вынесения (абз. 2 п. 2 ст. 139 НК).
Жалобу направьте через инспекцию, которая вынесла акт (п. 1 ст. 139, п. 1 ст. 139.1 НК).
После решения вышестоящего органа на заявление в арбитражный суд есть три месяца (ч. 4 ст. 198 АПК РФ). Срок считается со дня, когда стало известно о решении вышестоящего органа, либо со дня истечения срока на его принятие (п. 3 ст. 138 НК). Обращение в ФНС России для выхода в суд не требуется.
Не рассчитывайте, что сама жалоба остановит взыскание по вступившему в силу решению (п. 5 ст. 138 НК). Чтобы приостановить исполнение, смотрите отдельные механизмы кодекса, в том числе п. 5.1 ст. 138 НК.
Имеет смысл уже сейчас вести календарь дат: вручение акта, срок возражений, вручение решения, срок апелляционной жалобы, срок обычной жалобы, срок на суд.
Коротко
Минфин предлагает с 1 января 2029 года сократить срок жалобы с года до трёх месяцев, дать заявителю право быть выслушанным лично или по видеосвязи, рассматривать сложные споры коллегией не меньше трёх должностных лиц и публиковать решения на сайте ФНС. Для решений по проверке обязательная ступень не меняется: сначала вышестоящий орган, затем суд, жалоба в ФНС России — по желанию. Для споров 2026–2028 годов сохраняются п. 2 ст. 138, п. 2 ст. 139, п. 2 ст. 139.1 и п. 6 ст. 140 НК. Проект ещё не закон.
Разбираем налоговые споры в телеграм-канале: t.me/taxarmor