Досудебное обжалование решений налоговой: что предлагает Минфин с 2029 года и какие правила действуют сейчас

Что действует сейчас

Обязательный досудебный порядок закреплён в п. 2 ст. 138 НК: акты налогового органа, действия и бездействие должностных лиц можно обжаловать в суде только после жалобы в вышестоящий налоговый орган. Исключения той же нормы: акты по итогам рассмотрения жалобы или апелляционной жалобы, а также акты ФНС России и действия (бездействие) её должностных лиц идут в суд напрямую. Если вышестоящий орган не принял решение в сроки п. 6 ст. 140 НК, в суд можно обратиться и без такого решения.

Жалоба подаётся в вышестоящий орган через инспекцию, акты которой обжалуются. Инспекция обязана переслать её со всеми материалами в течение трёх рабочих дней (п. 1 ст. 139 НК, п. 6 ст. 6.1 НК). Апелляционная жалоба на решение о привлечении или об отказе в привлечении к ответственности, вынесенное в порядке ст. 101 НК, подаётся через орган, вынесший решение, и тоже пересылается за три рабочих дня (п. 1 ст. 139.1 НК, п. 6 ст. 6.1 НК).

Жалобу может рассматривать не только «классический» вышестоящий орган, но и налоговый орган, которого ФНС наделила такими полномочиями. Рассматривает руководитель, заместитель и (или) иное уполномоченное должностное лицо (п. 1.1 ст. 140 НК в ред. Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ). На практике для решения инспекции это по-прежнему, как правило, региональное управление ФНС.

Сроки подачи сейчас такие.

Срок рассмотрения сейчас: месяц со дня получения жалобы (апелляционной жалобы) на решение, вынесенное в порядке ст. 101 НК, с продлением не более чем на месяц; по иным жалобам — 15 рабочих дней с продлением не более чем на 15 рабочих дней (п. 6 ст. 140, п. 6 ст. 6.1 НК).

По общему правилу жалобу рассматривают без участия заявителя. Исключение — противоречия в материалах жалобы на решение о привлечении или об отказе в привлечении к ответственности: тогда заседание идёт с участием лица, подавшего жалобу. Видео-конференц-связь уже допускается (п. 2 ст. 140 НК). Дополнительные документы можно представить до принятия решения; рассмотрение можно приостановить не более чем на шесть месяцев (п. 1 ст. 140 НК).

Подача жалобы сама по себе не приостанавливает исполнение акта, кроме случаев п. 5.1 и 5.2 ст. 138 НК.