У 53 % бухгалтерских фирм нет записи в реестре операторов персональных данных. Мы сверили 6,7 млн ИНН

Через бухгалтерию проходит больше персональных данных, чем через любой другой отдел: паспорта, СНИЛС, зарплаты, больничные, данные детей для вычетов. Поэтому одна цифра удивила нас больше остальных. У 53,3 % организаций и ИП с основным ОКВЭД 69.20 «Бухгалтерские услуги» записи в реестре операторов персональных данных нет. Это 36 577 фирм из 68 655.
Меня зовут Александр Келлерманн, 10 лет я занимаюсь 152-ФЗ. Вместе с коллегами мы сверили открытый реестр Роскомнадзора с ЕГРЮЛ и ЕГРИП: 6,7 млн действующих организаций и ИП, каждую по ИНН, с 29 октября по 4 ноября 2026 года.
Две трети без записи
67,4 % действующих организаций и ИП в реестре не нашлись.
У ИП таких 80,8 %, у ООО 50,7 %.
Среди работающих юрлиц, у которых есть выручка, доход или сотрудники, 43,6 %.
Даже среди компаний с выручкой от 2 млрд ₽ 13,7 %, это 2 895 компаний.
Если в организации есть хотя бы один работник, у неё есть персональные данные. А 1С и зарплатный проект означают обработку с использованием средств автоматизации. С 1 сентября 2022 года исключений, которые освобождают от уведомления, осталось три (ч. 2 ст. 22 152-ФЗ). Налоговый режим, маленький штат и отсутствие сайта к ним не относятся.
Подали, но с ошибками
Запись в реестре ещё не значит, что всё в порядке. Вот что видно в самих записях:
24 386 компаний указали датой начала обработки 1 сентября 2022 года, день вступления поправок. Все они зарегистрированы минимум на год раньше, а данные руководителя и работников были у них с первого дня.
2 433 записи ссылаются на постановление Правительства № 781 от 17.11.2007. Его отменили в 2012 году.
8 821 запись до сих пор называет компанию «закрытым» или «открытым акционерным обществом», хотя по ЕГРЮЛ форма давно другая.
У юрлиц, созданных после 1 сентября 2022 года, в 76,8 % записей дата начала обработки раньше даты регистрации уведомления больше чем на 30 дней. А уведомить Роскомнадзор нужно до начала обработки (ч. 1 ст. 22 152-ФЗ).
Две волны: когда ввели штраф
В сентябре 2022 года, сразу после отмены исключений, уведомления подали 210 969 операторов за месяц. В мае 2025 года таких было 667 614: с 30 мая за неподачу уведомления действует отдельный штраф по ч. 10 ст. 13.11 КоАП РФ. Для организаций и ИП он составляет от 100 до 300 тыс. ₽, в государственных и муниципальных учреждениях отвечает должностное лицо: от 30 до 50 тыс. ₽. Размер определяется с учётом обстоятельств дела.
Для сравнения, в обычный месяц 2024 года уведомления подавали около 3,8 тыс. операторов. Судя по датам, многие подали уведомление не тогда, когда начали обрабатывать данные, а когда за его отсутствие ввели штраф.
Бюджетникам: проверить свежесть
Учреждения в реестре почти все, но у 72,1 % муниципальных бюджетных учреждений запись последний раз менялась до 1 сентября 2022 года. Само по себе это не нарушение. Но если с тех пор сменился ответственный, адрес, появились новые цели или системы, об изменениях нужно сообщить до 15-го числа следующего месяца (ч. 7 ст. 22 152-ФЗ).
А директора кто-нибудь предупредил?
Директор обычно узнаёт о 152-ФЗ последним. А первым вопрос «у нас с этим всё в порядке?» часто задают бухгалтеру: через него проходят кадры, зарплата и договоры. Хорошо, когда к этому вопросу ответ уже готов.
Проверить свою запись можно за пару минут: откройте pd.rkn.gov.ru, раздел «Реестр операторов», введите ИНН. Если запись есть, начните с даты начала обработки, потом сверьте наименование и адрес с ЕГРЮЛ и посмотрите, есть ли в целях кадры, клиенты и сайт.
Оговорки
«Записи нет» не всегда значит нарушение: есть три исключения, кто-то ещё не начал обработку, а свежее уведомление вносят в реестр до 30 дней.
Сверяли по ИНН: если запись внесена под другим ИНН, например после реорганизации, организация попала в «записи нет». Юрлиц в выборке около 95 % от действующих, ИП около трёх четвертей, цифры по ИП считаем оценкой.
Методика, все таблицы и графики в полной версии исследования.
А вы свою запись давно открывали? Если найдёте в ней что-то странное, напишите в комментариях, отвечу там же.
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