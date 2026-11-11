У 53 % бухгалтерских фирм нет записи в реестре операторов персональных данных. Мы сверили 6,7 млн ИНН

Через бухгалтерию проходит больше персональных данных, чем через любой другой отдел: паспорта, СНИЛС, зарплаты, больничные, данные детей для вычетов. Поэтому одна цифра удивила нас больше остальных. У 53,3 % организаций и ИП с основным ОКВЭД 69.20 «Бухгалтерские услуги» записи в реестре операторов персональных данных нет. Это 36 577 фирм из 68 655.

Меня зовут Александр Келлерманн, 10 лет я занимаюсь 152-ФЗ. Вместе с коллегами мы сверили открытый реестр Роскомнадзора с ЕГРЮЛ и ЕГРИП: 6,7 млн действующих организаций и ИП, каждую по ИНН, с 29 октября по 4 ноября 2026 года.