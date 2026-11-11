Акция на подписку
Ozon Банк для бизнеса
Реклама
Александр Келлерманн
Персональные данные
Читать 3 мин
У 53 % бухгалтерских фирм нет записи в реестре операторов персональных данных. Мы сверили 6,7 млн ИНН

У 53 % бухгалтерских фирм нет записи в реестре операторов персональных данных. Мы сверили 6,7 млн ИНН

Сверили открытый реестр Роскомнадзора с ЕГРЮЛ и ЕГРИП: 6,7 млн действующих организаций и ИП. Кто без записи, какие ошибки в самих записях и как проверить свою организацию.

77 просмотров28 открытий

Через бухгалтерию проходит больше персональных данных, чем через любой другой отдел: паспорта, СНИЛС, зарплаты, больничные, данные детей для вычетов. Поэтому одна цифра удивила нас больше остальных. У 53,3 % организаций и ИП с основным ОКВЭД 69.20 «Бухгалтерские услуги» записи в реестре операторов персональных данных нет. Это 36 577 фирм из 68 655.

Меня зовут Александр Келлерманн, 10 лет я занимаюсь 152-ФЗ. Вместе с коллегами мы сверили открытый реестр Роскомнадзора с ЕГРЮЛ и ЕГРИП: 6,7 млн действующих организаций и ИП, каждую по ИНН, с 29 октября по 4 ноября 2026 года.

Две трети без записи

  • 67,4 % действующих организаций и ИП в реестре не нашлись.

  • У ИП таких 80,8 %, у ООО 50,7 %.

  • Среди работающих юрлиц, у которых есть выручка, доход или сотрудники, 43,6 %.

  • Даже среди компаний с выручкой от 2 млрд ₽ 13,7 %, это 2 895 компаний.

Доля организаций без записи в реестре операторов по форме организации

Если в организации есть хотя бы один работник, у неё есть персональные данные. А 1С и зарплатный проект означают обработку с использованием средств автоматизации. С 1 сентября 2022 года исключений, которые освобождают от уведомления, осталось три (ч. 2 ст. 22 152-ФЗ). Налоговый режим, маленький штат и отсутствие сайта к ним не относятся.

Подали, но с ошибками

Запись в реестре ещё не значит, что всё в порядке. Вот что видно в самих записях:

  • 24 386 компаний указали датой начала обработки 1 сентября 2022 года, день вступления поправок. Все они зарегистрированы минимум на год раньше, а данные руководителя и работников были у них с первого дня.

  • 2 433 записи ссылаются на постановление Правительства № 781 от 17.11.2007. Его отменили в 2012 году.

  • 8 821 запись до сих пор называет компанию «закрытым» или «открытым акционерным обществом», хотя по ЕГРЮЛ форма давно другая.

  • У юрлиц, созданных после 1 сентября 2022 года, в 76,8 % записей дата начала обработки раньше даты регистрации уведомления больше чем на 30 дней. А уведомить Роскомнадзор нужно до начала обработки (ч. 1 ст. 22 152-ФЗ).

Две волны: когда ввели штраф

Когда организации подавали уведомления: две волны, сентябрь 2022 и май 2025

В сентябре 2022 года, сразу после отмены исключений, уведомления подали 210 969 операторов за месяц. В мае 2025 года таких было 667 614: с 30 мая за неподачу уведомления действует отдельный штраф по ч. 10 ст. 13.11 КоАП РФ. Для организаций и ИП он составляет от 100 до 300 тыс. ₽, в государственных и муниципальных учреждениях отвечает должностное лицо: от 30 до 50 тыс. ₽. Размер определяется с учётом обстоятельств дела.

Для сравнения, в обычный месяц 2024 года уведомления подавали около 3,8 тыс. операторов. Судя по датам, многие подали уведомление не тогда, когда начали обрабатывать данные, а когда за его отсутствие ввели штраф.

Бюджетникам: проверить свежесть

Учреждения реже всех обновляют записи в реестре

Учреждения в реестре почти все, но у 72,1 % муниципальных бюджетных учреждений запись последний раз менялась до 1 сентября 2022 года. Само по себе это не нарушение. Но если с тех пор сменился ответственный, адрес, появились новые цели или системы, об изменениях нужно сообщить до 15-го числа следующего месяца (ч. 7 ст. 22 152-ФЗ).

А директора кто-нибудь предупредил?

Директор обычно узнаёт о 152-ФЗ последним. А первым вопрос «у нас с этим всё в порядке?» часто задают бухгалтеру: через него проходят кадры, зарплата и договоры. Хорошо, когда к этому вопросу ответ уже готов.

Проверить свою запись можно за пару минут: откройте pd.rkn.gov.ru, раздел «Реестр операторов», введите ИНН. Если запись есть, начните с даты начала обработки, потом сверьте наименование и адрес с ЕГРЮЛ и посмотрите, есть ли в целях кадры, клиенты и сайт.

Оговорки

  • «Записи нет» не всегда значит нарушение: есть три исключения, кто-то ещё не начал обработку, а свежее уведомление вносят в реестр до 30 дней.

  • Сверяли по ИНН: если запись внесена под другим ИНН, например после реорганизации, организация попала в «записи нет». Юрлиц в выборке около 95 % от действующих, ИП около трёх четвертей, цифры по ИП считаем оценкой.

Методика, все таблицы и графики в полной версии исследования.

А вы свою запись давно открывали? Если найдёте в ней что-то странное, напишите в комментариях, отвечу там же.

О персональных данных простым языком пишу в Telegram: t.me/pdn_152fz

Информации об авторе

Александр Келлерманн

Александр Келлерманн

Директор в ООО

1 пост

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка