Компания несколько лет работает под одним названием: вывеска, сайт, договоры, клиенты, которые советуют её знакомым. Товарного знака нет. Если это название первым зарегистрирует другой, право на него получит он, а не вы: исключительное право принадлежит лицу, «на имя которого зарегистрирован товарный знак» (п. 1 ст. 1484 ГК РФ).
Регистрация дешевле спора. Пошлины Роспатента за знак в 1 классе МКТУ, по нашему расчёту, — 35 000 ₽, экспертиза по существу идёт в среднем 4 месяца. Компенсация за чужой знак на вашей вывеске — до 10 млн ₽. И деталь для бухгалтера: зарегистрировали своё название — в бухучёте это не НМА, купили чужой знак — НМА.
Что будет, если ваше название первым зарегистрирует другой
В 2025 году в Роспатент подали 156 тыс. заявок на товарные знаки — рекорд; 5–6 лет назад было 60–70 тыс. в год. Больше половины заявок — от самозанятых (Роспатент, 9 февраля 2026 года). Чем больше заявок, тем выше шанс, что ваше название уже стоит в чужой.
Использованием знака ГК считает в том числе размещение «на вывесках и в рекламе» и «в сети "Интернет", в том числе в доменном имени» (пп. 4, 5 п. 2 ст. 1484). Без разрешения правообладателя нельзя использовать и сходные обозначения для однородных товаров и услуг (п. 3).
Чем это грозит:
Убрать название с документации, рекламы, вывесок (п. 3 ст. 1515 ГК). На практике это новые вывески, бланки, рекламные материалы, а если название стоит в домене, — и адрес сайта.
Компенсация вместо убытков — «от десяти тысяч до десяти миллионов рублей», двукратная стоимость контрафактных товаров или двукратная стоимость права использования знака (п. 4 ст. 1515 ГК в ред. закона от 07.07.2025 № 214-ФЗ, с 04.01.2026).
Штраф по ч. 1 ст. 14.10 КоАП — для юрлица 50–200 тыс. ₽, для должностных лиц и ИП — 10–50 тыс. ₽, с конфискацией.
Права преждепользования для товарных знаков в ГК нет. Оно есть только для изобретений, полезных моделей и промышленных образцов (ст. 1361 ГК), поэтому «мы начали первыми» для знака само по себе не аргумент.
Опора есть, если название совпадает с фирменным наименованием компании. По п. 6 ст. 1252 ГК преимущество у того средства индивидуализации, право на которое возникло раньше. Если фирменное наименование зарегистрировано раньше даты приоритета чужого знака, знак можно оспорить. Если же название есть только у товара, сайта или аккаунта, а в ЕГРЮЛ компания записана иначе, опереться на более раннее право, по нашему разбору, будет труднее.
Первое, что стоит проверить: совпадает ли название на вывеске и сайте с фирменным наименованием в выписке из ЕГРЮЛ.
Пошлина за регистрацию товарного знака: из чего складываются 35 000 ₽
Знак в 1 классе МКТУ и до 10 позиций в нём, по нашему расчёту, обойдётся в 35 000 ₽ пошлин: 4 000 + 13 000 + 18 000. В 3 классах — 42 000 ₽: 6 000 + 18 000 + 18 000.
Классы МКТУ — группы товаров и услуг Международной классификации; от их числа зависит сумма. Пошлины устанавливает не НК, а Правительство (п. 2 ст. 1249 ГК): приложение № 1 к Положению о пошлинах, постановление от 10.12.2008 № 941. На конец 2026 года обязательных платежей 3:
регистрация заявки и формальная экспертиза — 4 000 ₽ + 1 000 ₽ за каждый класс МКТУ свыше 1 (п. 2.1);
экспертиза обозначения — 13 000 ₽ + 2 500 ₽ за каждый класс свыше 1 + 500 ₽ за каждое наименование товара или услуги в классе свыше 10 (п. 2.4);
регистрация знака и свидетельство в электронном виде — 18 000 ₽ + 2 000 ₽ за каждый класс свыше 5 (п. 2.11). Бумажное свидетельство — ещё 3 000 ₽ (п. 2.14).
Право действует для товаров и услуг, «в отношении которых товарный знак зарегистрирован» (п. 2 ст. 1484 ГК), поэтому классы выбирают по тому, что компания продаёт на самом деле: каждый лишний — плюс к пошлинам, каждый пропущенный — часть дела без защиты.
Скидки 30 % за электронную подачу нет с 05.10.2024, а льготы для малого и среднего бизнеса на товарный знак Положение не даёт: льготы его п. 16 — для географических указаний и наименований мест происхождения товаров.
Опоздали с оплатой — пошлину можно внести в течение 1 месяца после срока с надбавкой 100 %. Потом заявку считают отозванной (п. 11 Положения).
Срок регистрации товарного знака в Роспатенте: сколько ждать свидетельство
По регламенту путь от заявки до свидетельства — до 18 месяцев и 2 недель (приказ Минэкономразвития от 20.07.2015 № 483), из них экспертиза обозначения — до 12 месяцев (п. 100 Регламента).
На практике быстрее. На коллегии Роспатента 4 марта 2026 года прозвучало: «Сроки экспертизы по существу заявок на изобретения и товарные знаки составляют в среднем 4 месяца». Ускорить экспертизу можно платным информационным поиском ФИПС — его делают за 10 рабочих дней.
Срок действия идёт с даты подачи заявки, а не с даты свидетельства: 10 лет считают от неё (п. 1 ст. 1491 ГК). Продлевают знак на 10 лет по заявлению в последний год действия (п. 2), пошлина — 22 000 ₽ + 2 000 ₽ за каждый класс свыше 5 + 500 ₽ за каждое наименование свыше 10 (п. 2.22 приложения).
Товарный знак в бухучёте: свой — не НМА, купленный — НМА
Зарегистрировали собственное название — в бухучёте это не нематериальный актив, а расходы периода. Купили знак у другого правообладателя — это НМА по общим правилам стандарта.
Основание — пп. «е» п. 8 ФСБУ 14/2022: стандарт не распространяется на «средства индивидуализации (например, фирменные наименования, товарные знаки, знаки обслуживания), созданные собственными силами организации», а затраты на их создание «признаются расходами периода, в котором они понесены» (ПБУ 10/99).
В налоговом учёте правило другое. Исключительное право на товарный знак — нематериальный актив (пп. 4 п. 3 ст. 257 НК), и в его стоимость входят патентные пошлины. Амортизируемым имуществом НМА становится при стоимости больше 100 000 ₽ (п. 1 ст. 256 НК), срок полезного использования — по сроку свидетельства, то есть 10 лет (п. 2 ст. 258 НК). Отсюда 2 случая:
свой знак за 35 000 ₽ пошлин до порога не дотягивает — амортизируемым имуществом он не будет;
если затраты на свой знак больше 100 000 ₽, учёт расходится: в налоговом — амортизируемый НМА на 10 лет, в бухгалтерском — расходы периода.
Продление знака учитывают в прочих расходах по пп. 49 п. 1 ст. 264 НК. См. также письмо Минфина от 12.08.2011 № 03-03-06/1/481.
На УСН «доходы минус расходы» основания — в ст. 346.16 НК: расходы на приобретение и создание НМА (пп. 2 п. 1) и платежи за пользование средствами индивидуализации, если знак взят по лицензии (пп. 32 п. 1). НМА для УСН — только то, что признаётся амортизируемым по главе 25 НК, то есть дороже 100 000 ₽ (п. 4 ст. 346.16).
Коротко: регистрация товарного знака в 2027
Сколько стоит регистрация товарного знака в 2027 году? На конец 2026 года, по нашему расчёту, пошлины за 1 класс МКТУ и до 10 позиций в нём — 35 000 ₽, за 3 класса — 42 000 ₽; бумажное свидетельство — ещё 3 000 ₽. Скидки за электронную подачу и льготы для МСП на товарный знак нет.
Сколько действует свидетельство на товарный знак? 10 лет с даты подачи заявки; продлевают на 10 лет по заявлению в последний год действия, сколько угодно раз (ст. 1491 ГК).
Можно ли пользоваться названием, если его зарегистрировал другой, а мы начали раньше? Права преждепользования для товарных знаков нет (ст. 1361 ГК). Опора — более раннее право, например фирменное наименование (п. 6 ст. 1252 ГК).
Товарный знак — это НМА? В бухучёте — только купленный: созданный собственными силами ФСБУ 14/2022 исключает (пп. «е» п. 8). В налоговом учёте исключительное право на знак — НМА (пп. 4 п. 3 ст. 257 НК), амортизируемый при стоимости больше 100 000 ₽.
Название, которое клиент запомнил
Пошлины, сроки и проводки защищают название на бумаге. Ценность ему даёт другое — то, что клиент его помнит: по нему вас ищут, вспоминают, когда нужен подрядчик, и называют, когда знакомый просит посоветовать. Всё чаще совет просят не у знакомых, а у нейросети, и она отвечает списком названий.
25 ноября 2026 года RUPR Agency (PR-агентство из Москвы) проверила, кого быстрый ответ Яндекса советует в 10 нишах B2B-услуг: в 5 нишах с открытым рейтингом выручки из 21 названной компании в десятку крупнейших входят 6.
Остальные 15 в десятку крупнейших по выручке не входят. Их назвали по имени.
Когда в вашей нише спрашивают, кого посоветовать, — ваше название звучит? И на чьё имя оно зарегистрировано?