Что будет, если ваше название первым зарегистрирует другой

В 2025 году в Роспатент подали 156 тыс. заявок на товарные знаки — рекорд; 5–6 лет назад было 60–70 тыс. в год. Больше половины заявок — от самозанятых (Роспатент, 9 февраля 2026 года). Чем больше заявок, тем выше шанс, что ваше название уже стоит в чужой.

Использованием знака ГК считает в том числе размещение «на вывесках и в рекламе» и «в сети "Интернет", в том числе в доменном имени» (пп. 4, 5 п. 2 ст. 1484). Без разрешения правообладателя нельзя использовать и сходные обозначения для однородных товаров и услуг (п. 3).

Чем это грозит:

Убрать название с документации, рекламы, вывесок (п. 3 ст. 1515 ГК). На практике это новые вывески, бланки, рекламные материалы, а если название стоит в домене, — и адрес сайта. Компенсация вместо убытков — «от десяти тысяч до десяти миллионов рублей», двукратная стоимость контрафактных товаров или двукратная стоимость права использования знака (п. 4 ст. 1515 ГК в ред. закона от 07.07.2025 № 214-ФЗ, с 04.01.2026). Штраф по ч. 1 ст. 14.10 КоАП — для юрлица 50–200 тыс. ₽, для должностных лиц и ИП — 10–50 тыс. ₽, с конфискацией.

Права преждепользования для товарных знаков в ГК нет. Оно есть только для изобретений, полезных моделей и промышленных образцов (ст. 1361 ГК), поэтому «мы начали первыми» для знака само по себе не аргумент.

Опора есть, если название совпадает с фирменным наименованием компании. По п. 6 ст. 1252 ГК преимущество у того средства индивидуализации, право на которое возникло раньше. Если фирменное наименование зарегистрировано раньше даты приоритета чужого знака, знак можно оспорить. Если же название есть только у товара, сайта или аккаунта, а в ЕГРЮЛ компания записана иначе, опереться на более раннее право, по нашему разбору, будет труднее.

Первое, что стоит проверить: совпадает ли название на вывеске и сайте с фирменным наименованием в выписке из ЕГРЮЛ.